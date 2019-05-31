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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Минобороны РФ передаст участок на Николая Панова под строительство школы

Министерство обороны согласовало передачу части военного городка на улице Николая Панова в Октябрьском районе областного центра. На этом участке, на месте, где располагается радиолокационная станция, планируют разместить школу. 
 
- Мэрия приступает к размежеванию участка: из единого куска надо выделить искомую часть, 
31 мая 2019, 04:55
Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

Из-за провала на Ново-Вокзальной автобусы № 38 и 55 ходят в объезд

В Самаре изменили схему движения автобусов № 38 и 55. Их пустили в объезд из-за провала, который образовался на пересечении улиц Стара-Загора и Ново-Вокзальной. Сейчас транспорт этих маршрутов курсирует в сторону проспекта Кирова в объезд по проспекту Карла Маркса, 
31 мая 2019, 04:29
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улица Куйбышева в Самаре не станет пешеходной этим летом

Улицу Куйбышева в историческом центре Самары не планируют перекрывать на лето. Раньше эта идея активно обсуждалась. По словам врио министра культуры Самарской области Сергея Филиппова, ее не собираются делать пешеходной даже в выходные. По словам чиновника, частично на это 
31 мая 2019, 03:42
В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В Тольятти на автомобилестроительном заводе погиб 52-летний мужчина

В четверг, 30 мая, произошла трагедия на тольяттинском автомобилестроительном заводе. Как рассказали сотрудники предприятия, скончался 52-летний слесарь-наладчик, занятый на производстве шасси. По словам очевидцев, мужчина спустился в подвал и ему стало плохо. Не исключено, что на его самочувствие повлияла высокая 
31 мая 2019, 02:51
В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В Сызрани вороны напали на двухлетнего малыша

В среду, 29 мая, в Сызрани произошел неприятный инцидент — вороны атаковали двухлетнего ребенка во дворе дома на проспекте Космонавтов в юго-западном районе. Во время утренней прогулки малыш увидел на детской площадке птенца, который хромал. Конечно, он решил поближе рассмотреть 
31 мая 2019, 09:02
В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области браконьер может отправиться в колонию из-за 15 судаков

В Самарской области поймали браконьера из Ульяновска: теперь 60-летнему мужчине грозит до двух лет в колонии. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, вечером 21 мая правоохранители в акватории реки Волга Саратовского водохранилища задержали мужчину. По версии следствия, он рыбачил с помощью 
30 мая 2019, 02:44
Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны подробности смертельного ДТП под Сызранью

Стали известны детали жуткой ночной аварии в Сызранском районе. Напомним, 35-летний водитель ехал на автомобиле ВАЗ-217030. Как сообщили в областном ГУ МВД, перед началом движения с правой обочины автомобилист совершал разворот на 937 километре трассы М-5 «Урал», но он 
30 мая 2019, 01:02
Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

Под Сызранью фура смяла «Приору»: водитель скончался

В ночь на четверг, 30 мая, в Сызранском районе произошла жуткая авария. На 935 километре трассы М-5 в районе села Переволоки столкнулись грузовик и автомобиль «Лада Приора». Как сообщили в Поисково-спасательной службе Самарской области, водитель легковушки не удостоверился в безопасности 
30 мая 2019, 10:25
В Самарской области поймали подводных охотников

В Самарской области поймали подводных охотников

Сотрудники Тольяттинского линейного отдела полиции во время рейда на акватории Волги задержали двух мужчин 27 и 26 лет. По данным правоохранителей, эти люди использовали снаряжение для подводной охоты, применение которого запрещено в нерестовый период - с 20 апреля по 10 
28 мая 2019, 04:01
Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани чуть не потерял легковушку из-за долгов за бытовые услуги

Житель Сызрани едва не потерял свою машину из-за долга в 96 тысяч рублей. Эти деньги он не заплатил за предоставление бытовых услуг от местного бизнесмена. Предприниматель свою сторону договора выполнил, но платы так и не дождался. Он обратился в суд, 
28 мая 2019, 02:51
Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани поймал щуку с жуткими язвами

Рыбак из Сызрани рассказал, что выловил в субботу, 25 мая, в акватории Волги под городом пораженную непонятными язвами щуку. Кошмарные наросты располагались по длине всей рыбы. Подобный улов попался мужчине впервые, но, по слухам, другие рыболовы время от времени выуживали 
28 мая 2019, 11:06
Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

Гигантского карпа поймали на «ананас» под Сызранью

В паблике «Рыбалка в Сызрани» выложили фото огромного карпа, которого поймали накануне в Сызранском районе. По словам рыбака Сергея Ведехина, рыба весом 9,3 килограмма был выловлена в озере в селе Новая Рачейка.
 
Карп был выловлен на бойл с 
26 мая 2019, 04:36
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