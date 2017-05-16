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Куда прешь: В Сызрани невнимательный водитель наехал девушке на ногу
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15 мая 2017, 11:03
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Бродячая собака в Сызрани покусала 10-летнего мальчика
Животное нанесло увечья ребенку, когда он шел по улице Войсковая. Инцидент произошел в субботу, 13 мая, передает портал «КТВ Луч»
По словам родственников мальчика, раньше он иногда подкармливал местных животных. Ребенок перепугался, к тому же теперь приходится ходить …
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16 мая 2017, 07:01
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Билеты на «Восходы» до Сызрани и Тольятти начнут продавать по паспортам
«Самарское речное пассажирское предприятие» вводит ограничения на продажу билетов на скоростные суда «Восход» до Сызрани и Тольятти. С 15 мая продажа проездных документов будет производиться только при предъявлении документов, удостоверяющих личность, сообщается на сайте СРПП. Пассажирам при их покупке необходимо …
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15 мая 2017, 10:33
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По Сызрани прошлась студентка колледжа искусств в русской традиционной одежде «против течения»
18-летняя студентка Сызранского колледжа искусств и культуры Алиса Манахова присоединилась к проекту Аллы Соловкской «Против течения». Суть акции - реконструкция старинных народных женских костюмов, в которых участницы выходят на городские улицы и фотографируются на фоне современных жителей. Хотя московская художница …
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12 мая 2017, 11:11
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В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед
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30 марта 2017, 11:05
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Для жителей Самарской области установят норматив на ловлю рыбы
Этим займется Росрыболовство. Законопроект ведомства рассмотрит Госдума уже в весеннюю сессию. Рыбалка должна быть доступной и бесплатной для граждан, считают чиновники. В Росрыболовстве отмечают, что на сокращение запасов влияют 3 основных фактора: ухудшение экологической обстановки, промышленное браконьерство и безотчётный любительский …
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15 февраля 2017, 12:51
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В Самаре спасли тысячи изъятых у браконьеров живых рыб и раков
Более 2,5 миллионов рублей. На такую сумму оштрафовали нарушителей сотрудники областного управления Росрыболовства за период с 15-го апреля по конец июня. Почти миллион рублей недобросовестные рыбаки оплатили добровольно. Инспекторы зафиксировали около 800 фактов нарушений запрета на ловлю рыбы и раков …
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8 июля 2016, 01:07
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В Самарской области действует запрет на рыбалку
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20 июня 2016, 04:01