В Самарской области все чаще фиксируются случаи, когда рыбаки уходят под лед Накануне в районе села Ягодное чуть не утонули трое мужчин в возрасте 65-70 лет. Во время возвращения домой их снегоход провалился в промоину, так и не дотянув до берега. Как сообщили спасатели, одежда одного из пострадавших полностью промокла. Окруженные тонким …