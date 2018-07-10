|
Один человек погиб в ДТП с "буханкой" на XXII Партсъезда в Самаре
В ночь на понедельник, 9 июля, в Самаре случилась страшная авария со смертельным исходом на улице XXII Партсъезда за заводом "Строммашина". От сильного удара УАЗ был покорежен, вся передняя часть автомобиля сплющена. Как рассказали свидетели в паблике "ДТП Самара", в …
|
9 июля 2018, 11:21
|
На Волге в затоне Поджабного утонул рыбак
|
29 апреля 2018, 02:00
|
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти
|
26 апреля 2018, 09:20
|
Volvo представила свой первый электрогрузовик
|
12 апреля 2018, 05:30
|
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти
В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке …
|
12 апреля 2018, 04:53
|
25 тысяч сосен высадят в Тольятти
|
12 апреля 2018, 01:33
|
Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском
|
19 марта 2018, 10:14
|
Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты
Житель Самары Андрей Надулин, отправившись 25 января, порыбачить на Васильевские острова, стал обладателем весомого трофея. Неподалеку от озера Букатино ему посчастливилось выловить щуку на 11,6 килограмма, передает Волга Ньюс.
Чтобы вытащить огромную рыбину из лунки на поверхность льда, …
|
27 января 2018, 05:34