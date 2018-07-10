11
29
52
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
  .d888   .d8888b.       d8888    .d8888b.   888888888                      
 d88P"   d88P  Y88b     d8P888   d88P  Y88b  888                            
 888     Y88b.         d8P 888   888    888  888                            
 888888   "Y888b.     d8P  888   888         8888888b.   888  888   .d88b.  
 888         "Y88b.  d88   888   888              "Y88b  888  888  d88P"88b 
 888           "888  8888888888  888    888         888  888  888  888  888 
 888     Y88b  d88P        888   Y88b  d88P  Y88b  d88P  Y88b 888  Y88b 888 
 888      "Y8888P"         888    "Y8888P"    "Y8888P"    "Y88888   "Y88888 
                                                              888       888 
                                                         Y8b d88P  Y8b d88P 
                                                          "Y88P"    "Y88P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.

Материалы по теме:

Один человек погиб в ДТП с

Один человек погиб в ДТП с "буханкой" на XXII Партсъезда в Самаре

В ночь на понедельник, 9 июля, в Самаре случилась страшная авария со смертельным исходом на улице XXII Партсъезда за заводом "Строммашина". От сильного удара УАЗ был покорежен, вся передняя часть автомобиля сплющена. Как рассказали свидетели в паблике "ДТП Самара", в 
9 июля 2018, 11:21
На Волге в затоне Поджабного утонул рыбак

На Волге в затоне Поджабного утонул рыбак

Вчера, 28 апреля, оперативному дежурному областной службы спасения поступило сообщение о том, что в затоне Поджабный на Волге под Самарой предположительно утонул 70-летний мужчина, передаёт ПСС по Самарской области.
 
Родственники рыболова сообщили спасателям, что он уехал на рыбалку еще 

29 апреля 2018, 02:00
25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

25 тысяч сосен высадят волонтеры в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса 

26 апреля 2018, 09:20
Volvo представила свой первый электрогрузовик

Volvo представила свой первый электрогрузовик

Шведская компания Volvo представила свой первый электрический грузовик Volvo Fl Electric. Благодаря малошумной и экологичной силовой установке эта машина идеально подходит для работы в темное время суток, в закрытых терминалах, а также в природоохранных зонах.

Под капотом "зелёной" фуры 
12 апреля 2018, 05:30
Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

Руководителя организации будут судить за загрязнение почвы в Тольятти

В 2016 году на улице Новозаводской в Тольятти был обнаружен участок земли, загрязненный нефтепродуктами. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, в происшествии оказался виноват руководитель фирмы ООО «Константа». Она занималась производством бензина. Именно работа установки по переработке 

12 апреля 2018, 04:53
25 тысяч сосен высадят в Тольятти

25 тысяч сосен высадят в Тольятти

27 апреля в Тольятти пройдет экологическая акция. Она состоится в рамках проекта «Восстановление лесов Самарской области». При поддержке 350 волонтеров там будут высажены 25 тысяч сосен. При хорошей приживаемости такой лесной массив способен поглощать до 240 тонн пыли в год, 

12 апреля 2018, 01:33
Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Двоих потерявшихся рыбаков спасли под Новокуйбышевском

Спасательная операция развернулась под Новокуйбышевском. Двое рыбаков отправились в район слияния рек Волга и Сухая Самарка. Из-за темноты и метели мужчины сбились с дороги и не смогли самостоятельно вернуться домой. В итоге они вызвали на помощь специалистов.

На выручку любителям подледного 

19 марта 2018, 10:14
Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты

Самарец поймал 12-килограммовую щуку и пустил ее на котлеты

Житель Самары Андрей Надулин, отправившись 25 января, порыбачить на Васильевские острова, стал обладателем весомого трофея. Неподалеку от озера Букатино ему посчастливилось выловить щуку на 11,6 килограмма, передает Волга Ньюс.
 
Чтобы вытащить огромную рыбину из лунки на поверхность льда, 
27 января 2018, 05:34
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх