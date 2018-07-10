27 апреля в Тольятти пройдет высадка сразу 25 тысяч сосен. В экологической акции примут участие 350 волонтеров. Необходимый материал для посадки уже приготовлен и, по словам специалистов, он должен хорошо прижиться.

Место для проведения акции было выбрано не случайно. Тольяттинские леса …