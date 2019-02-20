В Самарской области с 1 июля стоимость теплоснабжения домов поднимется на 3 процента, заявили в региональном департаменте ценового и тарифного регулирования. На сегодняшний день платеж рассчитывается по тарифной сетке, установленной 1 января 2019 года. Потребители платят за гигакалории - измерительную единицу, в которой исчисляется тепловая энергия. Стоимость одной зависит от города. Например, жители Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска платят примерно по 1200 рублей за единицу тепла. Самарцы - по 1360 рублей. Сколько нужно на каждую квартиру или дом, рассчитывается индивидуально в зависимости от площади обогреваемого помещения. В Самаре на обогрев 45-метровой квартиры нужно 9 гигакалорий. Это примерно 12,5 тысячи рублей в год или 1 тысяча - в месяц. С учетом предстоящего подорожания годовая плата за тепло для владельцев таких квартир вырастет почти на 400 рублей. При этом с 1 июля в регионе вырастут цены на электричество. А вообще в этом году коммунальные тарифы будут увеличиваться дважды. С начала года и летом.
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