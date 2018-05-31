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«Бункер S» Эфир передачи от 29 мая 2018г 
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Материалы по теме:

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре на площади Куйбышева, где в дни ЧМ-2018 пройдет фестиваль болельщиков ЧМ-2018, обустроят VIP-трибуны. Цена билета – от 5000 до 15 тысяч рублей. Вместе с родителем бесплатно пропустят ребенка до трех лет, но без предоставления места. Хэдлайнерами 25-дневного праздника 

31 мая 2018, 01:37
К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре

В поселке Управленческий полным ходом идет ремонт дороги на улице Сергея Лазо. Специалисты приводят в порядок участок от Волжского шоссе до вертолетной площадки, протяженностью 2,3 километра с помощью больших карт длинной 100 погонных метров. Площадь отремонтированного покрытия составит 23 тысячи 

30 мая 2018, 11:01
Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре

В Самаре на базе скорой помощи начал работу единый диспетчерский центр. После его создания количество диспетчеров по приему и передаче вызовов удалось увеличить почти вдвое – с 8 до 15, сообщает областное правительство. Количество бригад увеличилось на треть - с 
30 мая 2018, 12:45
Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару

В Самаре на въезде и выезде из города по трассе М-5 в сторону Красного Яра появилась композиция из гигантских букв: Welcome («Добро пожаловать»). Фото появилось в сети. Автор снимка Арина Фечина сравнила инсталляцию со знаменитой надписью Hollywood в американском штате 
30 мая 2018, 10:55
Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре

В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. 

29 мая 2018, 05:19
Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре

В жилом микрорайоне Волгарь Куйбышевского района построят новую дорогу по улице Осетинской. Такой решение было принято на публичных слушаниях с участием местных жителей. Трасса пройдет от примыкания Осетинской в Волгаре до выхода на улицу Народную. По информации мэрии Самары, мнений, 

29 мая 2018, 07:01
Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов

Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.

Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на 
28 мая 2018, 03:30
Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары

В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.

Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская 

25 мая 2018, 05:48
13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару

13 мая в Самару прибудет Кубок чемпионата мира по футболу FIFA. Наш город станет четвертым в стране, в котором побывает спортивный трофей, после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга.

Кубок пробудет в столице губернии три дня. 13 и 14 мая он будет выставляться 

7 мая 2018, 07:06
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