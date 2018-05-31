Во время чемпионата мира по футболу на площади Куйбышева в Самаре будет проходить фестиваль болельщиков. Его гостей будет ждать масштабная развлекательная программа, а также трансляции игр мундиаля на большом экране. С 1 июня начнется финальный этап подготовки площадки к фан-фесту. Для этого придется ограничить движение транспорта по улицам, прилегающим к ней.
С 00:00 часов 1 июня до 00:00 часов 14 июня нельзя будет проехать по улицам Вилоновской и Красноармейской на отрезках от Галактионовской до Чапаевской.
Также будет изменена и схема движения общественного транспорта. Он будет ходить следующим образом:
- трамвайные маршруты номер 3, 15, 16 и 20 пройдут от улцицы Красноармейской по Галактионовской, Венцека и далее по обычному пути;
- автобусные маршруты номер 24 и 92 пустят по улицам Полевой, Галактионовской, Льва Толстого и Куйбышева, а дальше по обычным схемам;
- автобусные маршруты номер 34 и 240 – по улица Арцыбушевской, Красноармейской, Самарской, Льва Толстого и Фрунзе и далее по установленным маршрутам.
- автобусный маршрут номер 207 – по улицам Самарской, Льва Толстого, Фрунзе и далее по стандартному маршруту;
- автобусный маршрут номер 297 – по улицам Самарской, Льва Толстого, Куйбышева и далее по установленному маршруту.
|
VIP-трибуны обустроят на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Самаре
|
31 мая 2018, 01:37
|
К 10 июня закончится ремонт дороги до вертолетной площадки в Самаре
|
30 мая 2018, 11:01
|
Начал работу единый диспетчерский центр на базе скорой помощи в Самаре
|
30 мая 2018, 12:45
|
Надпись из голливудских букв появилась у въезда в Самару
|
30 мая 2018, 10:55
|
Пятизвездочный отель Lotte открыли в Самаре
В Самаре 29 мая торжественно открылась пятизвездочная гостиница южнокорейской сети Lotte. Отель построили в историческом центре Самары, недалеко от площади Куйбышева, где во время ЧМ-2018 по футболу пройдет фестиваль болельщиков FIFA. В новой гостинице будут жить спортсмены и представители федерации. …
|
29 мая 2018, 05:19
|
Новую дорогу в микрорайоне Волгарь построят в Самаре
|
29 мая 2018, 07:01
|
Следить за порядком во время фан-феста на площади Куйбышева будут сотрудники ЧОПов
Обеспечивать порядок на площади Куйбышева в Самаре во время проведения фестиваля болельщиков ЧМ будут сотрудники частных охранных предприятий. Постановление о выделении соответствующего финансирования подписал врио вице-губернатора Александр Нефедов.
Плата за работу охранников была определена на уровне 246,85 рубля на …
|
28 мая 2018, 03:30
|
Из-за перекладки инженерных сетей перекроют дороги в центре Самары
В Самаре ограничат движение в центральной части города. Ограничения вводятся для обеспечения безопасности во время перекладки инженерных сетей. Они будут действовать с 25 мая по 1 сентября.
Перекрыты будут следующие участки: улица Молодогвардейская от Молодогвардейского спуска до улицы Комсомольской; улица Комсомольская …
|
25 мая 2018, 05:48
|
13 мая Кубок чемпионата мира по футболу FIFA привезут в Самару
|
7 мая 2018, 07:06