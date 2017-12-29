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«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
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Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

Выплаты ветеранам труда‍ Самарской области проиндексируют с 1 января

В Самарской области с Нового года проиндексируют ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сообщили в правительстве Самарской области. Об этом стало известно на пленарном заседании областного парламента, состоявшемся в четверг, 30 
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Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов вступил в силу

Закон о запрете анонимайзеров и VPN-сервисов вступил в силу

Сегодня, 1 ноября, в Российской Федерации начинают действовать поправки в ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Они оговаривают обязанности для обладателей VPN-сервисов, анонимайзеров и операторов поисковых систем по ограничению доступа к запрещенной информации.
Как гласит нововведение, данные 

1 ноября 2017, 09:09
Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

Самарских курильщиков поймали в запретных местах и заставили заплатить

В областном управлении Роспотребнадзора рассказали, сколько самарцев поймали за курение в общественных местах и сколько денег за нарушение с них взыскали. Общая сумма взысканий за нарушение антитабачного закона составила около миллиона рублей. С начала года 40 граждан  оштрафовали на 40 

11 октября 2017, 10:05
В Австрии оштрафовали человека-акулу

В Австрии оштрафовали человека-акулу

В Австрии человека в костюме акулы оштрафовали за нарушение закона, запрещающего ношение одежды, которая закрывает лицо. Об этом случае рассказывает Associated Press.
Мужчина таким образом рекламировал сеть компьютерных магазинов McShark. Стражи порядка несколько раз попросили его снять маску, но гражданин 

10 октября 2017, 03:15
Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

Пострадавшим от урагана в Самарской области заплатят

Жителям Самарской области, чьи дома были повреждены в результате урагана 1 июня, получат единовременные социальные выплаты. Соответствующее постановление, подписанное вице-губернатором Александром Нефедовым, опубликовано на сайте областного правительства. Всего на эти цели направят более 430 тысяч рублей. Размер выплат – от 
7 июля 2017, 03:19
Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

Исчезнувшие миллионы: лжесотрудница мэрии присвоила чужие соцвыплаты

В Кировский районный суд направлено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Лжесотрудница мэрии присвоила  более 11 миллионов рублей для соцвыплат. В деле 34 эпизода.

Преступления были совершены с сентября 2012 по апрель 2016 года. Обвиняемая, по версии следствия, выдавала 

23 июня 2017, 01:05
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