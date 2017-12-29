С 1 января следующего года в России начнут платить за рождение первого ребенка. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Объем выделяемых на эти цели средств в 2018-м составит 21,5 млрд рублей. Для получения денег среднедушевой доход семьи не должен превышать прожиточный минимум трудоспособного населения в определенном регионе более чем в 1,5 раза. Напомним, в Самарской области в настоящее время этот показатель составляет почти 11 тысяч рублей, значит, сумма дохода на каждого домочадца не должен быть больше 16,5 тысяч. Назначать выплаты за рождение первенца будут местные власти.
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