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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 мая 2017г 
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Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

Готовьте деньги: жильцам выставят счета за чердаки и подвалы

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Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

Завтра, 28 апреля, в Самаре отключат отопление

В соответствии с постановлением главы Самары с 28 апреля прекращается подача отопления потребителям города.
 
При этом горячее водоснабжение для горожан будет осуществляться в обычном режиме на протяжении всех майских праздников. Для удобства жителей традиционные весенние гидравлические испытания теплосетей начнутся 

27 апреля 2017, 10:55
Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

Лопаются трубы: в Самаре возможно отключение горячей воды

13 апреля в ряде домов Самары могут отключить горячую воду. «Предприятие тепловых сетей» по результатам температурных испытаний выявило два повреждения на тепломагистралях. 
13 апреля 2017, 12:32
В Самаре отключат горячую воду

В Самаре отключат горячую воду

С 10 апреля в Самаре начнутся температурные испытания. Их проведут на теплосетях от Самарской ТЭЦ, Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной, сообщает Предприятие тепловых сетей.Потребителям временно отключат горячую воду:
7 апреля 2017, 09:53
В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В Нефтегорске из-за аварии отключили отопление и горячую воду

В воскресенье, 12 февраля, в Нефтегорске в результате коммунальной аварии в жилых домах отключили отопление и горячую воду. Информация об этом появилась в социальной сети. Пользователи написали, что сотрудники коммунальных служб провели слив воды из отопительной системы, чтобы она не 
13 февраля 2017, 11:40
Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды

Соцсети: жилой дом в Самаре остался без тепла и горячей воды

В среду, 14 декабря, в социальных сетях появилось фото с места коммунальной аварии. «Прорвало трубу в Ташкентском переулке», - сообщили в комментариях. На снимке изображен столб дыма во дворе у многоэтажного дома.

Один из очевидцев написал, что на фото дом, расположенный 

14 декабря 2016, 02:38
ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

ПТС перенесла гидравлические испытания в Самаре

Самарское ОАО «Предприятие тепловых сетей» сообщает горожанам о переносе гидравлических испытаний сетей Центральной отопительной котельной.
Испытания теплосетей в границах ул. Сов. Армии – Промышленности – Аэродромной – Авроры – Мориса Тореза – Революционной - Московское шоссе пройдут с 27 по 

26 апреля 2016, 12:26
25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

25 апреля в географическом центре Самары начнутся гидравлические испытания

Об этом сообщает ОАО «Предприятие тепловых сетей». В связи с этим временно приостановят подачу горячего водоснабжения от Центральной отопительной котельной и Безымянской ТЭЦ в границах улиц Советской Армии - Промышленности - Аэродромной - Авроры – Мориса Тореза - Революционной и 

22 апреля 2016, 01:07
В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

В Самаре прорвало 12 труб с горячей водой

Завтра, 21 мая, в Самаре завершаются гидравлические испытания теплосетей. По данным на половину шестого вечера вторника, 19 мая, на территории города выявлено двенадцать изношенных участков труб. Их будут ремонтировать в первую очередь.

В частности, на Волжском проспекте лопнула труба 
20 мая 2015, 11:49
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