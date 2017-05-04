Энергетики объявили о следующем этапе гидравлических испытаний для подготовки к новому отопительному сезону. Они пройдут с 10 по 24 мая. Горячую воду будут отключать в разных районах города поочередно .
Начнут с объектов Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. С 10 по 13 мая горячую воду будут отключать в пределах проспекта Карла Маркса, Ракитовского шоссе, улицы Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, улиц Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе, улицы Советской Армии, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры и Алма-Атинской.
Затем испытания проведут на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. С 15 по 18 мая отключат потребителей в пределах Волжского проспекта, улицы Максима Горького, реки Самары, улицы Братьев Коростелевых, железной дороги, Комсомольской площади, улиц Пятигорской, Ново-Урицкой, Авиационной, Клинической, Дзержинского, Партизанской, Авроры, Гагарина, Революционной, Ново-Садовой, Соколова и Лесной.
После этого наступит очередь нижней зоны Безымянской ТЭЦ. С 22 по 24 мая воду отключат в зданиях, которые расположены в гранцах улиц Земеца, Береговой, проспекта Кирова, Заводского шоссе, проспекта Мальцева, улицы Ближней и железной дороги, пишет «Самарская газета».
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