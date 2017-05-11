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Бункер S

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Материалы по теме:

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

Вода вместо дороги: из Самары в Тольятти можно будет доехать по Волге

С 6 мая в Самарской области планируют запустить речные пассажирские перевозки по Волге из Самары в Тольятти. По маршруту будет курсировать скоростное судно на подводных крыльях «Восход». Время в пути составит примерно два с половиной часа. По предварительной информации, билет 
4 мая 2017, 07:50
Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Детей эвакуировали: на Волге по пути в Самару сломался двигатель пассажирского судна

Скоростное судно «Восход» сломалось в первые дни работы в новом сезоне. Напомним, суда такого типа курсируют по Волге по маршруту Самара – Сызрань.

По сообщению «Маленькой Сызрани», в воскресенье, 30 апреля, возникли проблемы с мотором - предположительно, отказала система 
2 мая 2017, 09:48
Зачем мордва поселилась на Волге

Зачем мордва поселилась на Волге

Блогер Игорь Кондратьев разбирался в истории появлении мордвы в Поволжье. Специалисты говорят, что первых представителей этой национальности переселили насильственно в наши края татаро-монголы в 14-15 веках. Так же, как и русских. Захватчикам нужно было оседлое население по Волге, которое бы 

14 апреля 2017, 09:35
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие дни Самару накроет метель

В ближайшие несколько дней в Самаре и области ожидаются метель, снег и гололед, передает Приволжский гидрометцентр.
 
Сегодня, 6 января, будет облачно. Снегопад, местами сильный, метель, слабый гололед. Ветер юго-западный от 7 до 12 м/с, местами порывы до 20 м/с. 

6 января 2017, 03:13
3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

3 декабря в Самаре был побит рекорд по количеству выпавшего снега

Вчера, 3 декабря, в Самаре был перекрыт абсолютный суточный максимум по количеству выпавших осадков, сообщает Приволжское УГМС
 
По данным синоптиков, вчера самарская Объединенная гидрометеорологическая станция зарегистрировала 14,8 миллиметров выпавшего снега. Этот показатель стал рекордным за последние 4 года – 

4 декабря 2016, 03:31
Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

Штормовое предупреждение: завтра в Самарской области ожидается до 20 градусов мороза

21 ноября в Самаре и по области температура воздуха ночью может достигать 20 градусов мороза, передает Приволжский гидрометцентр.
Это на 7 и более градусов ниже климатической нормы. Аномально холодная погода продержится 3 дня – до 23 ноября. Ночью в эти 

20 ноября 2016, 06:43
Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Снег и дождь из Самарской области уйдут в Казахстан, холод останется

Сегодя,16 октября, около 13:00 в Самаре прошли осадки в виде мокрого снега с дождем, как и обещали синоптики.
 
Завтра, 17 октября, по прогнозам Приволжского УГМС, осадков не ожидается. Будет переменная облачность, температура днем от +1 до +6 градусов. Послезавтра, 
16 октября 2016, 06:36
Волга продолжает мелеть

Волга продолжает мелеть

Уровень воды в Саратовском водохранилище сейчас составляет 27 метров 90 сантиметров, что близко к норме, но в северных портах бьют тревогу. 
 
Дефицит воды грозит коллапсом для туристической отрасли и осложняет водные грузоперевозки. Специалисты отмечают: малоснежная зима, жаркое лето и ряд несовершенных 
10 июля 2015, 12:07
Уровень воды в реке Самаре за сутки повысился на 32 см

Уровень воды в реке Самаре за сутки повысился на 32 см

Все реки Самарской области очистились ото льда, сообщает Приволжское УГМС. В воскресенье, 27 апреля, наблюдалось повышение уровня воды в реке Самаре – на 32 см за сутки. В остальных реках региона уровень остается без изменений или наблюдается его понижение на 

28 апреля 2014, 09:43
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