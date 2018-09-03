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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже

В Самаре по подозрению в грабеже задержали чемпиона России по дзюдо Акбара Бейсагурова. В прошлую субботу, 1 сентября, в полицию обратился 23-летний парень. Он рассказал, что у него отобрали сотовый около дома № 19 на Волжском проспекте. По подозрению в 
3 сентября 2018, 03:34
80% самарцев доверяют полиции

80% самарцев доверяют полиции

Во время опроса жителей Самары, который проводился в городе с 6 по 20 августа, выяснилось, что 80,1% горожан доверяют полиции. Противоположный ответ дали 14% самарцев. 73,9% респондентов заявили, что чувствуют себя защищенными или скорее защищенными. Незащищенными себя  ощущают 17,8% участников 
3 сентября 2018, 02:34
На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»

В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
 
Скульптурную композицию составляют семь абстрактных фигур, которые застыли в 
3 сентября 2018, 02:10
14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов

В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов». 
 
По информации официального 
3 сентября 2018, 01:43
В блогах: в Самаре закрыли скандально известную

В блогах: в Самаре закрыли скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли

Самарец Александр Кочетов в "ФБ" поведал, что скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли и дегустировали мяско перед продажей клиентам, таки закрыли. "Но помещения по соседству работают, - пишет автор. - Там тоже шаверма и все такое. Думаю, крысам 
8 августа 2018, 05:54
В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи

Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.

"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими 
20 июля 2018, 05:14
Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго

Очередной обмен экономическими ударами. В ответ на продление санкций со стороны Евросоюза Россия оставила в силе продуктовое эмбарго. Запрет на ввоз мясо, рыбы, молока, сыров, овощей и фруктов действует до конца 2019 года. 

Сейчас на полках российских магазинов доля импортных 
18 июля 2018, 10:55
90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре

С 14 июня болельщики выпили 86 тысяч банок пива и 35 тысяч бутылок лимонада и минералки на фан-фесте в Самаре. Такие цифры озвучил руководитель департамента торговли и ценовой политики минэкономразвития Самарской области Алексей Софронов. Причем, к 7 июля эти показатели 

9 июля 2018, 12:17
Самарским фермерам разрешат торговать около музея

Самарским фермерам разрешат торговать около музея

В связи с реконструкцией площади Куйбышева фермерскую ярмарку, которую там проводили каждый год в конце лета, в этом году отменили. По словам руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка Александра Андриянова, взамен продавцам предложат три новые площадки в разных 
31 июля 2017, 02:40
В Самаре накануне Дня России пройдут фермерские ярмарки

В Самаре накануне Дня России пройдут фермерские ярмарки

Накануне Дня России в Самаре организуют предпраздничные фермерские ярмарки. Продукцию местных производителей можно будет приобрести на трех площадках - в Куйбышевском, Промышленном и Красноглинском районах. Все ярмарки откроются в пятницу, 9 июня и продлятся до воскресенья, 11 июня, включительно. Время 
8 июня 2017, 11:02
Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России

Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России

Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на портале нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.

Ярмарки позволят увеличить производство товаров, а потребителю - получать их на регулярной 

28 декабря 2016, 01:47
Накануне Дня России в Самаре пройдут фермерские ярмарки

Накануне Дня России в Самаре пройдут фермерские ярмарки

В пятницу, 10 июня, в Самаре откроются предпраздничные сельскохозяйственные ярмарки. Всего в четырех районах города будет организовано пять торговых площадок для фермеров. С 10 июня будут работать четыре. Две – в Промышленном: на Московском шоссе в районе пересечения с Воронежской 
7 июня 2016, 02:02
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