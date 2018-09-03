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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
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3 сентября 2018, 01:43
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В блогах: в Самаре закрыли скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли
Самарец Александр Кочетов в "ФБ" поведал, что скандально известную "шаурмячную", в которой крысы гуляли и дегустировали мяско перед продажей клиентам, таки закрыли. "Но помещения по соседству работают, - пишет автор. - Там тоже шаверма и все такое. Думаю, крысам …
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8 августа 2018, 05:54
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В блогах: секрет от блогера - как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи
Тольяттинец Антон Белокорытов поделился в "Фейсбуке", как лучше выбирать у бабулек фрукты-овощи на городском рынке.
"Что характерно, на вопрос, откуда товар, говорят - Узюково, Ягодное, Подстепки. Но никто не говорит, что с дач за ПТО (рядом с чадящими …
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20 июля 2018, 05:14
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Как влияет на полки магазинов в Самаре продуктовое эмбарго
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18 июля 2018, 10:55
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90 тысяч банок пива выпили участники Фестиваля болельщиков в Самаре
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9 июля 2018, 12:17
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Самарским фермерам разрешат торговать около музея
В связи с реконструкцией площади Куйбышева фермерскую ярмарку, которую там проводили каждый год в конце лета, в этом году отменили. По словам руководителя городского департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка Александра Андриянова, взамен продавцам предложат три новые площадки в разных …
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31 июля 2017, 02:40
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В Самаре накануне Дня России пройдут фермерские ярмарки
Накануне Дня России в Самаре организуют предпраздничные фермерские ярмарки. Продукцию местных производителей можно будет приобрести на трех площадках - в Куйбышевском, Промышленном и Красноглинском районах. Все ярмарки откроются в пятницу, 9 июня и продлятся до воскресенья, 11 июня, включительно. Время …
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8 июня 2017, 11:02
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Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России
Минпромторг займется регулированием работы ярмарок в России. Ведомство приступило к разработке соответствующего законопроекта, говорится в сообщении на портале нормативно-правовых актов. Документ может вступить в силу в декабре 2017 года.
Ярмарки позволят увеличить производство товаров, а потребителю - получать их на регулярной …
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28 декабря 2016, 01:47
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Накануне Дня России в Самаре пройдут фермерские ярмарки
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7 июня 2016, 02:02