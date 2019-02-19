5
02
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 12.02.2019  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 18.02.2019  
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова

В Промышленном районе Самары случилось ЧП: в доме №40 по проспекту Кирова обвалился потолок в одной из квартир. По словам жильцов четырехэтажного здания, снег с крыши не чистили в этом сезоне ни разу. 

«С потолка текло долго, на жалобы реакции 
19 февраля 2019, 04:20
Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов

Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за 
19 февраля 2019, 03:54
В детсадах Самары распределят свободные места

В детсадах Самары распределят свободные места

20 февраля в детских садах Самары распределят свободные места. Горадминистрация рекомендует родителям проверить данные своих заявлений на Портале образовательных услуг сегодня, 19 февраля. Чтобы исправить неточности, нужно обратиться в МФЦ. В заявке можно указать до 5 детских садов, разместив их 

19 февраля 2019, 03:23
В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ

В понедельник, 18 февраля, стихия разгулялась не на шутку: из-за непогоды было ограничено движение на трассах региона, в Тольятти возникла большая пробка на отрезке Приморский - Подстепки, падали деревья и рекламные конструкции, а также случилось происшествие на воде. Вечером на 
19 февраля 2019, 02:05
На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка

Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал 
19 февраля 2019, 11:27
В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик

Рано утром во вторник, 19 февраля, пожарным пришлось тушить крупное возгорание в ЖК Кошелев-Парк в Волжском районе. Сигнал о ЧП поступил в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 06:07. На стройплощадке, расположенной на 50-й очереди, горели шесть строительных 
19 февраля 2019, 10:42
В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус

В понедельник, 18 февраля, в Ставропольском районе на дороге местного значения в снежный занос между населенными пунктами Севрюкаево и Сосновый Солонец попал микроавтобус «Богдан». Он перевозил пассажиров по маршруту № 323 «Севрюкаево - Тольятти». В этот момент в нем находились 
19 февраля 2019, 08:50
«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»

В Самарской области объявлен «Оранжевый уровень опасности» из-за усиления ветра до 20 м/c и снега. В связи с введением «Оранжевого уровня опасности» ГУ МЧС России по Самарской области и подчиненные подразделения переведены в режим «Повышенной готовности». В целях безопасности было 
19 февраля 2019, 08:01
В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме

В воскресенье, 17 февраля, произошел пожар в Комсомольском районе Тольятти. В 18:21 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях регионального ГУ МЧС России поступил сигнал о пожаре на территории садового некоммерческого товарищества «Вишенка-5». Там горел дачный дом на 
18 февраля 2019, 03:01
Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область

Снежная погода все никак не уйдет с территории Самарской области. О грядущем ухудшении метеоусловий предупреждает региональное управление МЧС России. По информации ведомства, c 19.00 17 февраля до 19.00 18 февраля в ночные часы в Самарской области будет облачно, в большинстве районов 

17 февраля 2019, 06:13
В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря

В ночь с пятницы на субботу, с 15 на 16 февраля, на 18-м километре Московского шоссе случился пожар. По информации ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о возгорании поступило в 23.55.
 
На тушение выезжало пожарное подразделение из 23 человек 

16 февраля 2019, 04:03
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина

В пятницу рано утром в Самаре произошла трагедия. В 07:28 15 февраля дежурной смене Центра управления в кризисных ситуациях поступил сигнал о возгорании в здании на улице Линейной в Железнодорожном районе. Пламя охватило частный дом на площади 60 квадратных метров. 
15 февраля 2019, 10:42
Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели

В Самарскую область пришел снежный шторм, ранее атаковавший европейскую часть России. Снег начал идти в четверг утром и, скорее всего, продлится до конца недели. Во многих городах, в частности, в Москве и в Брянске, уже обновились суточные максимумы по количеству 
14 февраля 2019, 10:14
Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре

С четверга, 14 февраля, в Самарской области снова обещают снег. По прогнозам синоптиков, сегодня в большинстве районов обещают небольшой и умеренный снег, мокрый, местами гололед и налипание мокрого снега. Температура воздуха составит -1, -6 градусов по Цельсию. В ночи на 
14 февраля 2019, 08:37
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5

Движение грузовиков по федеральной трассе М-5 на участке между Тольятти и Сызранью восстановлено. Ограничение для большегрузов и автомобилей было снято в 23:00 7 февраля на участке с 890 по 976 км автомобильной трассы, сообщает ФКУ «Поволжуправтодор». Напомним, что накануне в 
8 февраля 2019, 09:21
Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели

В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег 
4 февраля 2019, 01:45
В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной

В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной

Хорошая новость для жителей Куйбышевского района и Новокуйбышевска - дорогу около моста на улице Главной обещают отремонтировать. Самарцы пожаловались на огромные пробки, которые возникли на этом участке после Нового года. 
 
- Если до января проезд даже в самую жуткую пробку 
22 января 2019, 01:32
Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели

Уже завтра, по прогнозу синоптиков, на Самарскую область обрушится очередной снегопад. Причем c перерывами продлиться он может до конца следующей недели. На дорогах будут сильные заносы. Тревожные службы уже начали готовиться к предотвращению возможных ЧП. В ближайшие сутки на улице 
11 января 2019, 08:55
Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы

В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются 
11 января 2019, 04:28
Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки

Под конец рабочего дня Самару окончательно сковали пробки. В начале седьмого часа вечера сервис «Яндекс.Пробки» оценил загруженность городских дорог в 10 баллов из 10 возможных. «Робот» считает, что передвигаться пешком сейчас будет быстрее.

Напомним, в последние два дня Самару накрыли снегопады. 

26 декабря 2018, 06:16
«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт

В понедельник рано утром, 19 ноября, жители Тольятти рассказали в соцсетях, что в районе улицы Куйбышева перед выездом с кольца образовались две ямы, провалился асфальт. Движение в сторону Самары было перекрыто, возникла большая пробка. Местных жителей информировали о ситуации с 
19 ноября 2018, 10:39
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх