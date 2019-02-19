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В Самаре обрушился потолок в доме по проспекту Кирова
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19 февраля 2019, 04:20
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Фото и видео: в Самарской области будут судить семерых киднепперов
Появились фото и видео расследования громкого уголовного дела о банде киднепперов в Самарской области. Напомним, что скоро материал будет направлен в Приволжский окружной военный суд. По версии следствия, банда пыталась «заработать», похищая маленьких детей у родителей и вымогая за …
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19 февраля 2019, 03:54
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В детсадах Самары распределят свободные места
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19 февраля 2019, 03:23
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В Тольятти спасатели в метель нашли рыбака, у которого случился сердечный приступ
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19 февраля 2019, 02:05
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На Московском шоссе перевернулся грузовик аварийной службы: образовалась большая пробка
Во вторник, 19 февраля, на кольце Московского шоссе и улицы Луначарского произошла авария — на съезде с развязки там опрокинулся грузовик аварийной бригады «Трамвайно-троллейбусного управления». Машина перекрыла проезжую часть, и образовалась большая пробка. По словам очевидца, на место происшествия приехал …
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19 февраля 2019, 11:27
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В Кошелев Парке горели 6 строительных вагончиков и асфальтоукладчик
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19 февраля 2019, 10:42
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В Ставропольском районе из снежного заноса вызволяли маршрутный автобус
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19 февраля 2019, 08:50
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«Оранжевый уровень опасности»: ограничено движение на трассах М-5 и «Самара-Волгоград»
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19 февраля 2019, 08:01
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В Тольятти мужчина погиб на пожаре в дачном доме
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18 февраля 2019, 03:01
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Ближайшей ночью сильный снегопад вновь обрушится на Самарскую область
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17 февраля 2019, 06:13
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В Самаре 23 человека выезжали на тушение фонаря
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16 февраля 2019, 04:03
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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В Самаре сгорел частный дом на Линейной: погиб неизвестный мужчина
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15 февраля 2019, 10:42
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Снежный шторм в Самаре продлится до конца недели
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14 февраля 2019, 10:14
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Мокрый снег и гололед: синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре
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14 февраля 2019, 08:37
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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В Самарской области восстановилось движение на трассе М-5
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8 февраля 2019, 09:21
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Самарскую область до четверга оккупируют снегопад и метели
В ближайшие дни, с 4 по 7 февраля, в Самарской области прогнозируют осадки и слабую метель. Дело в том, что в понедельник на Среднюю Волгу из северо-западных районов России перешла ложбина с теплым фронтом. Специалисты «Приволжского УГМС» ожидают снег …
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4 февраля 2019, 01:45
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В Самаре отремонтируют дорогу у моста на улице Главной
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22 января 2019, 01:32
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Снегопад в Самарской области продлится до конца следующей недели
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11 января 2019, 08:55
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Самарскую область с вечера пятницы оккупируют снегопады, метели и снежные заносы
В пятницу, 11 января, региональное МЧС начало рассылку предупреждений жителям Самарской области. Людей просят быть особенно осторожными и внимательными из-за резкого изменения погоды. По данным Приволжского УГМС, с 19:00 11 января до вечера субботы местами по Самарской области прогнозируются …
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11 января 2019, 04:28
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Пешком быстрее: снегопад спровоцировал на дорогах коллапс Самары и 10-балльные пробки
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26 декабря 2018, 06:16
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«Недоброе утро»: в Тольятти на улице Куйбышева провалился асфальт
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19 ноября 2018, 10:39
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