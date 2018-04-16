С понедельника, 16 апреля изменится схема движения в районе 974 километра трассы М-5 в Тольятти. Там идут работы по строительству развязки. Схемы объезда будут действовать до 3 квартала следующего года.
Машины, которые едут в Самару, после плотины Жигулевской ГЭС и поста ГИБДД «Глобус» будут уходить направо, на улицу Куйбышева. Далее они проедут до пересечения улиц Магистральной и Железнодорожной. Транспорт на участке будет идти в одностороннем направлении. Съезд с кольца на улице Куйбышева будет запрещен, транспорт перенаправят на улицу Железнодорожную. Движение из Челябинска в Москву на участке строительства будет осуществляться без изменений.
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