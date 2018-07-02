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Материалы по теме:

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В Самаре заменили канализационные трубы 80-летней давности

В поселке Мехзавод завершился ремонт на канализационном коллекторе. Технологический сбой там произошел еще в апреле. Прибывшие на место специалисты выяснили, что из строя вышли керамические трубы, проложенные еще в 1938 году.

Участок инженерных сетей пришлось менять. Долгое время ремонта объясняется спецификой 

27 июня 2018, 03:14
Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

Новый способ борьбы с должниками придумали энергетики

В Самарской области коммунальные неплательщики теперь не смогут совершать регистрационные действия с недвижимостью. О запуске нового метода борьбы с долгами за тепло и горячую воду сообщила компания «ЭнергосбыТ-Плюс». В ряде регионов, где работает данная организация, уже поданы соответствующие ходатайства в 

8 июня 2018, 03:33
Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

Новые платежки ЖКХ получат в июне жильцы многоквартирных домов

В июне жильцы многоквартирных домов получат новые платежки ЖКХ. Вступил в силу приказ Минстроя, изменивший форму квитанции, утвержденной в 2014 году. В новом образце будет намного больше информации, чем в прежнем. В отдельном столбце граждане увидят расчет платы за коммунальные 

31 мая 2018, 07:01
800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

800 жилых домов остались без воды в Октябрьске

22 мая крупная коммунальная произошла в Октябрьске. На улице Максима Горького прорвало водопроводную трубу диаметром 500 миллиметров. В результате утечки без водоснабжения остались 18 многоквартирных, 790 частных жилых домов , детсад, школа и пансионат для ветеранов и инвалидов. В зону отключения 

22 мая 2018, 09:55
Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Самаре

В Самаре в среду, 16 мая, специалисты «Предприятия тепловых сетей» проведут ежегодные гидравлические испытания тепловых сетей второго подрайона Безымянской ТЭЦ. Речь идет о теплотрассе в границах проспекта Кирова, улиц Ветлянская, Кабельная и XXII Партсъезда. Энергетики просят горожан соблюдать меры предосторожности: 

15 мая 2018, 12:36
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре сотрудники аварийной бригады завершают работы на месте порыва трубы на улице Ново-Вокзальной. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря без тепла и горячей воды остались объекты и жилые дома у места аварии. Движение транспорта на участке 
20 декабря 2017, 04:54
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

ПТС предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах

«Предприятие тепловых сетей» предупредило жителей Самары об очень горячей воде в кранах. Сотрудники организации просят горожан быть очень внимательными при включении крана с горячей водой, чтобы избежать термических ожогов. Взрослым следует следить, чтобы малыши не включали горячую воду самостоятельно.  

«В 

18 декабря 2017, 02:24
22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей

22 мая в Тольятти начнутся гидравлические испытания теплосетей

Гидравлические испытания тепловых сетей от ТЭЦ ВАЗа и Тольяттинской ТЭЦ пройдут с 22 по 26 мая. В связи с этим будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для жителей Автозаводского и Центрального районов. Время проведения работ выбрано с учетом неблагоприятного прогноза 

12 мая 2017, 08:06
Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня в Самаре начнут подавать горячую воду

Сегодня, 12 мая, в Самаре заканчивается первая часть гидравлических испытаний теплосетей. По информации пресс-службы ПТС, уже выявлено 11 повреждений магистральных трубопроводов. Их будут ремонтировать в первую очередь.
 
Кроме того сегодня же, пообещали энергетики, вместе с управляющими компаниями начнут подавать 

12 мая 2017, 11:51
В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

В Самаре на Гаражной забил «гейзер» с горячей водой

Вчера, 11 мая, Самаре в Октябрьском районе произошла коммунальная авария. Как пишет 63.ru, на проезжей части улицы Гаражной из-под земли из-за прорыва трубы забил фонтан горячей воды. Автомобилисты начали объезжать опасный участок дороги.
 
Напомним, в настоящее время в 
12 мая 2017, 07:36
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