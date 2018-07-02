В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы В Самаре сотрудники аварийной бригады завершают работы на месте порыва трубы на улице Ново-Вокзальной. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря без тепла и горячей воды остались объекты и жилые дома у места аварии. Движение транспорта на участке …