С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду. Это будет необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Первыми, с 16 по 23 июля будут проверены магистрали Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. С 23 по 26 июля – Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной.
Стоит отметить, что проверки будут проходить при помощи мобильных опрессовочных центров. Таким способом планируется обследовать 142 километра сетей.
Гидравлические испытания были перенесены на июль в связи с проведением игр чемпионата мира по футболу в Самаре.
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