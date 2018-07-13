С понедельника, 16 июля, в Самаре стартуют массовые отключения горячей воды — в городе начнутся ежегодные гидравлические испытания теплосетей перед новым отопительным сезоном.
С 16 до 20 июля испытания будут проводиться на сетях Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной. Без воды останутся жители домов в границах Карла Маркса, Ракитовского шоссе, Мелекесской, Зубчаниновского шоссе, Физкультурной, Красных Коммунаров, Промышленности, Аэродромной, Авроры, Мориса Тореза, Революционной, Московского шоссе, Ново-Садовой, Солнечной, Демократической, Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской.
С 30 июля по 3 августа запланированы испытания на сетях Самарской ГРЭС и Привокзальной отопительной котельной. Отключение горячей воды на этот раз затронет жителей домов по следующим улицам: Волжский проспект – Максима Горького – р.Самара – Братьев Коростелевых – железная дорога – Комсомольская площадь – Пятигорская – Ново-Урицкая – Авиационная – Клиническая – Дзержинского - Партизанская – Аврора – Гагарина – Революционная – Ново-Садовая – Соколова – Лесная.
Как поясняют коммунальщики, в теплосети вода будет подаваться под повышенным давлением. Возможны коммунальные аварии и появление «гейзеров» на улицах. Автомобилистов просят не ставить свои машины около теплотрасс.
|
С 16 июля начнут отключать горячую воду в Самаре
|
2 июля 2018, 03:53
|
В кранах самарцев повысят температуру горячей воды
|
12 января 2018, 12:59
|
В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы
|
20 декабря 2017, 04:54
|
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды
|
20 декабря 2017, 09:09
|
6 и 7 мая в Самаре по нескольким адресам будет отключено холодное водоснабжение
|
5 мая 2014, 11:03
|
В Самаре 18–20 марта ряд домов отключат от водоснабжения
|
17 марта 2014, 11:15