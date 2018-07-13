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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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С 16 июля в Самаре начнут отключать горячую воду. Это будет необходимо для проведения гидравлических испытаний на тепловых сетях. Первыми, с 16 по 23 июля будут проверены магистрали Самарской ТЭЦ, верхней зоны Безымянской ТЭЦ и Центральной отопительной котельной.  С 23 

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В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

В кранах самарцев повысят температуру горячей воды

Теплоэнергетики предупредили о повышении температуры горячей воды в кранах самарцев. Это связано с прогнозируемым похолоданием в Самарской области. Жителей региона просят быть осторожными, открывая кран с горячей водой. Особенно внимательно взрослым нужно следить за детьми.

«Чтобы в краны жителей 
12 января 2018, 12:59
В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре на Ново-Вокзальной завершают работы на месте порыва трубы

В Самаре сотрудники аварийной бригады завершают работы на месте порыва трубы на улице Ново-Вокзальной. Как уже сообщала «ТЕРРА», в ночь на 20 декабря без тепла и горячей воды остались объекты и жилые дома у места аварии. Движение транспорта на участке 
20 декабря 2017, 04:54
В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды

В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за 

20 декабря 2017, 09:09
6 и 7 мая в Самаре по нескольким адресам будет отключено холодное водоснабжение

6 и 7 мая в Самаре по нескольким адресам будет отключено холодное водоснабжение

В областной столице 6 и 7 мая произойдут отключения холодной воды, сообщает пресс-служба ООО "СКС". Это связано с проведением плановых ремонтных работ на водопроводах города. Предприятие проводит замену задвижек и врезку новых линий.
С 9:00 до 17:00 6 мая не 

5 мая 2014, 11:03
В Самаре 18–20 марта ряд домов отключат от водоснабжения

В Самаре 18–20 марта ряд домов отключат от водоснабжения

В ближайшие дни жители ряда домов в Самаре временно останутся без воды. По данным компании «Самарские коммунальные системы», это связано с плановыми работами по ремонту и замене задвижек.

Список адресов, где запланированы отключения:  

18 марта с 9:00 до 17:00
пр. Карла 

17 марта 2014, 11:15
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