В Самаре дома у Ново-Вокзальной остались без тепла и горячей воды В среду, 20 декабря, в Самаре без отопления и горячей воды остались дома в районе пересечения улиц Ново-Вокзальной и Вольской. Об этом ТРК "ТЕРРА" сообщили местные жители. Под отключение попал как минимум один социальный объект - лицей "Престиж". Там из-за …