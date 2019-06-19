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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.06.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

В Самаре раздавили 18 тонн томатов без документов

Специалисты регионального Роспотребнадзора предотвратили незаконный ввоз в Россию 18 тонн томатов из Туркменистана. Дело в том, что партию овощей везли на грузовике, но владелец товара предоставил фальсифицированные фитосанитарные документы.

- По результатам контроля предоставленные на продукцию фитосанитарные сертификаты были признаны 
19 июня 2019, 03:54
25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

25-летний парень пытался провезти в Самару из Чехии 50 тысяч евро

В столице 63-го региона будут судить 25-летнего уроженца Казахстана, который прибыл в Россию из Чехии с внушительным «багажом» - он прихватил с собой 50 тысяч незадекларированных евро (больше 3,5 млн рублей). По информации Приволжской транспортной прокуратуры, молодой человек осознавал, что 
19 июня 2019, 02:39
У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

У самарских «Крыльев Советов» могут появиться потенциальные спонсоры

В ближайшее время может расшириться список новых инвесторов самарского футбольного клуба. Во вторник, 18 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с потенциальными партнерами команды, обсуждались планы по ее развитию. Как отметили в пресс-службе обправительства, по итогам встречи с потенциальными 
19 июня 2019, 02:15
В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

В ДТП в Самарской области пострадала 4-летняя девочка

Во вторник, 18 июня, в Сергиевском районе произошла авария, в которой получил травмы ребенок. Рано утром 63-летний мужчина ехал на своей малолитражке Daewoo Matiz в поселке Сургут. Пр повороте налево на улицу Заводскую он не уступил дорогу автомобилю VIS, за 
19 июня 2019, 01:36
Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

Сотрудникам «АвтоВАЗа» поднимут зарплату с июля

С 1 июля на 7 % обещают повысить тарифные ставки и оклады сотрудников тольяттинского «АвтоВАЗа». За последние шесть лет это будет самый высокий процент индексации на автогиганте. Профсоюз обратился к руководству предприятия, и во вторник, 18 июня, на заседании согласительной 
19 июня 2019, 11:49
В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

В Самаре осенью начнется реставрация Фабрики-кухни

Реставрация Фабрики-кухни в Самаре стартует осенью. Сроки были озвучены на очередном заседании рабочей группы по созданию самарского филиала Третьяковской галереи в министерстве культуры России. 

- Идет процесс передачи проектной документации к Третьяковской галерее. К 1 августа должен быть образован филиал 
19 июня 2019, 09:24
На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

На оздоровление Волги в этом году Самарская область получит 2,5 млрд рублей

В стенах губернской думы обсуждали оздоровление Волги. На реализацию соответствующего федерального проекта планируют потратить 260 млрд рублей до 2024 года. Самарский регион - в тройке лидеров по количеству выделенных субсидий. Только в этом году Самара получит почти 2,5 млрд субсидий 
18 июня 2019, 10:23
Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны

Самарские студенты смогут пройти практику в ведущих компаниях страны

Студенты средних и высших учебных заведений Самарской области уже этой осенью получат уникальную возможность пройти практику в ведущих компаниях страны. Таков результат вхождения губернии в проект "Профстажировки 2.0". Это платформа, созданная совместно АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийским народным 

13 июня 2019, 08:54
В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой

На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта 
13 июня 2019, 02:00
В России могут начать выдавать электронные дипломы

В России могут начать выдавать электронные дипломы

Минобрнауки России заявило о планах выдавать с 2021 года во всех вузах страны электронные дипломы. В качестве пилотного проекта 5 российских университетов выдадут "виртуальные корочки" уже в этом году. В следующем к ним присоединятся еще 15 вузов. Потом начнется массовая 

13 июня 2019, 12:21
В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

В Самарском политехе награждают призеров многопрофильной олимпиады «Звезда»

Во вторник, 11 июня, в  Самарском политехе проходит награждение призеров многопрофильной олимпиады «Звезда», которую организует Союз Машиностроителей России. Мероприятие проводят ректор университета и депутат Государственной Думы Владимир Гутенев. 
11 июня 2019, 12:20
Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

Пять образовательных учреждений Самарской области получили статус базовых школ РАН

Пять учебных заведений Самарской области получили статус базовых школ Российской академии наук. В престижный список включили лицей авиационного профиля № 135, гимназии № 1 и 11, лицей информационных технологий в Самаре и тольяттинскую школу № 57. Научно-образовательным центром для них 
10 июня 2019, 12:54
Подписано постановление о создании НОЦа на базе 5 самарских вузов

Подписано постановление о создании НОЦа на базе 5 самарских вузов

В Самарской области подписано постановление о создании научно-образовательного центра (НОЦ). Планируется, что новая структура появится без образования юридического лица в составе пяти вузов - Самарского университета, СамГТУ, Тольяттинского государственного университета, СамГМУ, СамГУПС и госкорпорации «Ростех». Научно-образовательный центр открыт для новых 
5 июня 2019, 11:42
Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом

Самарская сельхозакадемия стала Аграрным университетом

Стало известно, что Самарская государственная сельскохозяйственная академия стала университетом. Об этом в своем Твиттере сообщил выпускник СГСХА, директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза России Роман Некрасов.
 
«Самарская государственная академия получит статус Аграрного университета! Горд за свою Alma Mater!», 
10 января 2019, 11:25
В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В Самаре открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль»

В четверг, 6 сентября, в областной столице открылся молодежный театрально-концертный комплекс «Дирижабль». Он  разместился в здании бывшего Коммерческого клуба (особняке Мясниковых) на улице Куйбышева, 104. Ранее в здании была проведена реставрация. Комплекс будет относиться к институту культуры. Внутри «Дирижабля» находятся 
7 сентября 2018, 10:02
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