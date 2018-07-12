Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

15 июля на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, сообщает в … В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день закроются все фестивальные площадки FIFA в России.15 июля на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, сообщает в