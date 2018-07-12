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600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре
За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
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12 июля 2018, 04:22
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После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре
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12 июля 2018, 02:38
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Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре
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12 июля 2018, 12:05
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Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"
В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. …
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12 июля 2018, 11:35
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Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре
Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
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12 июля 2018, 10:40
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Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»
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11 июля 2018, 01:30
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7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»
«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.
По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля …
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11 июля 2018, 11:41
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Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»
В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.
Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального …
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9 июля 2018, 05:13