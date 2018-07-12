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Материалы по теме:

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

600 тысяч болельщиков ЧМ-2018 посетили фан-зону в Самаре

За время проведения ЧМ-2018 на стадионе «Самара Арена» матчи смотрели 250 тысяч зрителей, а Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева собрал 600 тысяч участников. Об этом рассказал в четверг, 12 июля, врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
 
Напомним, что после завершения мундиаля 
12 июля 2018, 04:22
После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля начнется демонтаж оборудования на фан-зоне в Самаре

После 15 июля на фан-зоне на площади Куйбышева в центре Самары начнется демонтаж оборудования. Напомним, что специально для зрителей на самой большой площади Европы был установлен гигантский экран, на котором транслировались матчи ЧМ-2018. Его размер - 9х16 метров, а качество 

12 июля 2018, 02:38
Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

Появилась программа Фестиваля болельщиков на 15 июля в Самаре

В воскресенье, 15 июля, Фестиваль болельщиков на площади Куйбышева в Самаре будет в последний раз принимать гостей. В этот день закроются все фестивальные площадки FIFA в России.
15 июля на фан-фесте выступят D’Black Blues Orchestra и Дискотека Авария, сообщает в 
12 июля 2018, 12:05
Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона

Болельщики смогут покупать пропуска на парковку стадиона "Самара Арена"

В Самаре продолжается подготовка к первым матчам "Крыльев Советов" на стадионе "Самара Арена". Напомним, что грандиозный спорткомплекс после завершения ЧМ-2018 станет домашней ареной самарской команды. Первая игра нового сезона пройдет уже 31 июля, соперниками волжан станут футболисты из столичного ЦСКА. 
12 июля 2018, 11:35
Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полиция проверяет информацию о болельщике из Англии, пропавшем в Самаре

Полицейские проверяют информацию о пропавшем в Самаре английском болельщике Дугласе Моретоне.
 
"В органы внутренних дел ГУ МВД России по Самарской области заявления о без вести пропавших иностранных гражданах не поступали. Информация, размещенная в СМИ, в данный момент проверяется", сообщили в региональном 
12 июля 2018, 10:40
Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Сколько придется отдать за посещение матчей «Крыльев» на «Самара Арене»

Озвучены цены на билеты и абонементы на домашние матчи «Крыльев Советов» в сезоне 2018/2019. Базовая стоимость клубного абонемента составит 4000 рублей. Для тех болельщиков, кто покупал их на прошлый сезон, действует скидка - им придется заплатить 3600 рублей. Пропускной документ 
11 июля 2018, 01:30
7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

7 место по заполняемости во время ЧМ-2018 заняла «Самара Арена»

«Самара Арена» заняла 7 место по заполняемости во время матчей ЧМ-2018. Такие данные приводит аналитическое агентство ТурСтат, которое составило рейтинг стадионов городов-организаторов.

По подсчетам специалистов, средняя посещаемость самарского спорткомплекса не превысила 98,5%. С 17 июня по 7 июля 
11 июля 2018, 11:41
Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

Юные «гвардейцы» побывали на матче ЧМ-2018 на «Самара Арене»

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» прошел матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу сражались сборные Англии и Швеции, игра завершилась поражением шведов со счетом 2:0.

Вместе с тысячами российских и иностранных болельщиков на матче побывали участники оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального 

9 июля 2018, 05:13
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