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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение

На кольце улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии сегодня, 20 декабря, в 13:40, произошло ДТП. Столкнулись троллейбус и вазовская модель. В итоге было затруднено движение, поскольку свободной оставалась только одна полоса.
20 декабря 2017, 02:03
В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную

Появились подробности о коммунальном происшествии на улице Ново-Вокзальной. Там зафиксирован порыв трубы теплосети. Как уже сообщала "ТЕРРА", по словам местных жителей, в домах в районе пересечения с улицей Вольской отключили тепло и горячую воду. На "Предприятии тепловых сетей" сообщили, что 

20 декабря 2017, 10:14
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов

В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.

«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом 

19 декабря 2017, 03:40
Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»

Работа насосно-фильтровальной станции номер 2 в Самаре полностью восстановлена, сообщили в мэрии Самары. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. В ночь с пятницы на субботу в работе насосно-фильтровальной станции №2 произошли перебои. Как сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные 
18 декабря 2017, 01:59
Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары

Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары

Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары. Информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы». Напомним, в понедельник, 18 декабря, с 5:30 из-за нештатной ситуации на Волге – шуги, которая мешает водозабору, остались без воды жители поселка Зубчаниновка. 
18 декабря 2017, 10:34
Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге

Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы». 
18 декабря 2017, 08:15
В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи

Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
 
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.

«Все 
30 ноября 2017, 11:54
Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду

Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в 

24 ноября 2017, 11:54
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