С 26 по 28 декабря без холодной воды останутся жители Крутых Ключей, Шведской Слободы, Мехзавода, собственники квартир в Новой Самаре и Козелках. Информация о местах, где разместят бойлеры с питьевой водой, появится позже.
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На кольце Антонова-Овсеенко и Советской Армии троллейбус и легковушка заблокировали движение
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20 декабря 2017, 02:03
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В Самаре из-за порыва трубы частично перекрыли Ново-Вокзальную
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20 декабря 2017, 10:14
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В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов
В Новокуйбышевске из-за аварии нарушено теплоснабжение жилых домов и соцобъектов. Во вторник, 19 декабря, около часа дня в МЧС поступило сообщение об утечке на трубе диаметром 250 миллиметров, расположенной на улице Дзержинского.
«На обратную схему теплоснабжения переключен 31 жилой многоквартирный дом …
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19 декабря 2017, 03:40
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Владимир Василенко: «В настоящее время система водоснабжения в Самаре восстановлена»
Работа насосно-фильтровальной станции номер 2 в Самаре полностью восстановлена, сообщили в мэрии Самары. Ситуацию прокомментировал временно исполняющий полномочия главы Самары Владимир Василенко. В ночь с пятницы на субботу в работе насосно-фильтровальной станции №2 произошли перебои. Как сообщила пресс-служба компании «Самарские коммунальные …
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18 декабря 2017, 01:59
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Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары
Появились адреса расстановки бойлеров с водой для жителей Самары. Информация опубликована на сайте компании «Самарские коммунальные системы». Напомним, в понедельник, 18 декабря, с 5:30 из-за нештатной ситуации на Волге – шуги, которая мешает водозабору, остались без воды жители поселка Зубчаниновка. …
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18 декабря 2017, 10:34
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Жители Самары остались без воды из-за нештатной ситуации на Волге
Самарцы снова остались без воды из-за шуги в Волге. В понедельник, 18 декабря, в 05:30 из-за нештатной ситуации на реке Волге, вызвавшей остановку НФС-2, без холодного водоснабжения остался поселок Зубчаниновка в Кировском районе Самары, сообщает диспетчерская компания «Самарские коммунальные системы».
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18 декабря 2017, 08:15
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В Самаре после ДТП с Porsche на Ново-Садовой встали трамваи
Автомобиль Porsche разбился на пересечении пр. Масленникова и Ново-Садовой в Самаре утром в четверг, 30 ноября. В результате дорожно-транспортного происшествия образовалась пробка.
По словам очевидцев, иномарка столкнулась с трамваем, из-за чего движение на линии также оказалось парализовано.
«Все …
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30 ноября 2017, 11:54
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Самарский областной суд помешал росту тарифов на воду
Самарский областной суд признал повышение тарифов на водоснабжение и водоотведение для жителей Самары незаконным. Информация об этом опубликована на сайте областной прокуратуры. Предполагалось, что тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Сотрудники надзорного ведомства сочли суммы завышенными и обратились в …
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24 ноября 2017, 11:54