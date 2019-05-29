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В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда
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29 мая 2019, 02:34
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Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят
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29 мая 2019, 02:14
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В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете
Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что …
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29 мая 2019, 01:49
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В Самаре открылось движение по Утевской
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29 мая 2019, 01:28
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Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра
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24 мая 2019, 08:49
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Стало известно, почему подорожала речная переправа в Самаре
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6 мая 2019, 04:57
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Открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное
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26 апреля 2019, 10:29
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В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи
В Самаре впервые за последние 100 лет началось строительство несамоходных сухогрузных барж. Торжественная церемония закладки судна состоялась накануне на территории ЗАО «Нефтефлот», в ней принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Две ключевые секции несамоходных сухогрузных барж - как начало нового …
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19 апреля 2019, 08:46
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С 4 апреля пассажиров по маршруту Самара - Рождествено будут доставлять на теплоходах
С четверга, 4 апреля, начнется движение пассажирских водоизмещающих судов по маршруту Самара - Рождествено. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Как отметили в ведомстве, "омики" могут курсировать и перевозить пассажиров, поскольку судовой ход в …
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3 апреля 2019, 04:24
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Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено
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5 сентября 2018, 03:32
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Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00
Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров …
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30 мая 2018, 11:34
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