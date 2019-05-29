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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Материалы по теме:

В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре перенесут остановку на перекрестке Заводского шоссе и 22 Партсъезда

В Самаре планируют перенести остановку общественного транспорта на пересечении Заводского шоссе и улицы 22 Партсъезда у рынка «Норд». Отметим, что здесь часто случаются ДТП, из-за расположения светофоров многие пешеходы бегут через дорогу в неположенном месте, игнорируя «зебру». Людей часто не 
29 мая 2019, 02:34
Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

Пушистые пленники: в подвале самарской 15-этажки замуровали котят

В Самаре несколько животных оказались в ловушке — котята находились в подвале многоквартирного дома № 320 по проспекту Кирова, но выход оттуда закрыли железной конструкцией. Малышей видно через отверстие в ограждении, но выбраться оттуда самостоятельно они не могут. 

- Сосед 
29 мая 2019, 02:14
В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

В Самаре 20-летнего парня поймали на краже продуктов в супермаркете

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал Железнодорожный район Самары, когда поступил сигнал от дежурного. Работники одной из охранных фирм попросили о помощи - злоумышленник проник в супермаркет на улице Тухачевского. Патрульные отправились по указанному адресу. На месте происшествия они увидели, что 
29 мая 2019, 01:49
В Самаре открылось движение по Утевской

В Самаре открылось движение по Утевской

С вечера вторника, 28 мая, в Куйбышевском районе Самары открыли для движения улицу Утевскую на отрезке от Уральской до Хасановской. 

- С 17:00 28 мая на участке км 8+600 — км 9+150 федеральной дороги А-300 Самара — Большая Черниговка - 
29 мая 2019, 01:28
Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра

Волжский водный кризис продолжается. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище остается ниже нормального значения более чем на 2 метра. По состоянию на 23 мая, в водоеме достигнута отметка в 50 метров 73 сантиметра при норме в 53 метра. За последние сутки 
24 мая 2019, 08:49
Стало известно, почему подорожала речная переправа в Самаре

Стало известно, почему подорожала речная переправа в Самаре

"Самарское речное пассажирское предприятие" и региональный Минтранс прокомментировали скандальную ситуацию с резким ростом цен на переправу через Волгу. Расценки выросли 30-го апреля. Так, перевозка велосипеда подорожала на 25% - со 120 до 150 рублей. Цены на переправу внедорожников выросли более 

6 мая 2019, 04:57
Открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное

Открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное

С пятницы, 26 апреля, открылась речная переправа из Самары в Винновку и Зольное, а также заработал маршрут «Осипенко - Гаврилова Поляна». По сравнению с прошлым годом плата за проезд для пассажиров не изменилась. Ранее, с 19 апреля открылись маршруты «Самара 
26 апреля 2019, 10:29
В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи

В 2019 году в Самаре планируется построить три сухогрузных баржи

В Самаре впервые за последние 100 лет началось строительство несамоходных сухогрузных барж. Торжественная церемония закладки судна состоялась накануне на территории ЗАО «Нефтефлот», в ней принял участие глава региона Дмитрий Азаров. Две ключевые секции несамоходных сухогрузных барж - как начало нового 
19 апреля 2019, 08:46
С 4 апреля пассажиров по маршруту Самара - Рождествено будут доставлять на теплоходах

С 4 апреля пассажиров по маршруту Самара - Рождествено будут доставлять на теплоходах

С четверга, 4 апреля, начнется движение пассажирских водоизмещающих судов по маршруту Самара - Рождествено. Об этом сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Как отметили в ведомстве, "омики" могут курсировать и перевозить пассажиров, поскольку судовой ход в 
3 апреля 2019, 04:24
Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено

Изменилось расписание движения «ОМов» между Самарой и Рождествено

Самарское речное пассажирское предприятие внесло изменения в расписание движения теплоходов между Речным вокзалом и Рождествено. С 5 сентября суда будут курсировать в утренние часы с 6:00 до 9:00 с интервалом в 45 минут. С более подробным расписанием всегда можно ознакомиться 
5 сентября 2018, 03:32
Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Теплоходы между Самарой и Рождествено будут курсировать до 22:00

Самарское речное пассажирское предприятие решило внести очередные изменения в расписание движения судов. С 1 июня теплоход из областного центра в Рождествено и обратно будет курсировать до 10 часов вечера. Кроме того, транспортники скорректировали расписание движения скоростных судов, которые возят пассажиров 

30 мая 2018, 11:34
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