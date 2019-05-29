Уровень воды в Куйбышевском водохранилище ниже нормального значения на 2 метра … Волжский водный кризис продолжается. Уровень воды в Куйбышевском водохранилище остается ниже нормального значения более чем на 2 метра. По состоянию на 23 мая, в водоеме достигнута отметка в 50 метров 73 сантиметра при норме в 53 метра. За последние сутки