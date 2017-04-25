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Дворы перекопают: в Самаре ограничили движение транспорта из-за строительства ливневки
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25 апреля 2017, 11:13
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Более совершенные светофоры установят около самарских школ
В Самаре на перекрестках и вблизи школ установят современные противобликовые светофоры за 1 млн рублей. Тендер по определению подрядчика для монтажа устройств объявила мэрия города.
Согласно техзаданию, электронное оборудование сначала появится в районе четырех образовательных учреждений - школ №5, 83, 141 …
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24 апреля 2017, 01:19
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22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов
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21 апреля 2017, 05:34
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22 апреля в центре Самары перекроют дороги
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21 апреля 2017, 10:13
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Самара тонет
После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок».
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20 апреля 2017, 07:07
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Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов
В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, …
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19 апреля 2017, 02:34
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Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог
Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
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13 апреля 2017, 01:18
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Не все дачники смогут проехать на свои участки
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12 апреля 2017, 02:38
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Самарцы отметили Праздник Весны и Труда многотысячным митингом
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5 мая 2015, 12:03
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Праздник Весны и Труда Самара встретит шествием и митингом
Планируется, что в первомайской демонстрации примут участие порядка 20 тысяч человек. Среди них - представители городов и районов губернии, члены профсоюзных комитетов, а также региональных и городских общественных организаций. Участники разделятся на 2 колонны. Одна будет построена на улице Молодогвардейской, другая …
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29 апреля 2015, 03:54
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В Самаре 1 мая изменится движение автобусов и троллейбусов
В пятницу, 1 мая, в Самаре изменится схема движения некоторых городских автобусов и троллейбусов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в центре города в этот день перекроют некоторые улицы.
Автобусы №№ 24, 92, 232 проследуют в объезд по улицам Галактионовской …
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29 апреля 2015, 01:59
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1 мая в центре Самары временно ограничат движение транспорта
В пятницу, 1 мая, с 8:30 до 14 часов в центре Самары временно ограничат движение транспорта (за исключением автомобилей полиции, скорой помощи, пожарной охраны). Это связано с проведением праздничных мероприятий, сообщили в горадминистрации. Ограничения будут действовать на следующих участках улиц:
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28 апреля 2015, 06:02