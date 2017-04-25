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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

22 апреля в Самаре изменятся схемы автобусных маршрутов

Мэрия Самары дополнила информацию об ограничениях для транспорта в субботу, 22 апреля. С 15 до 23 часов будут перекрыты следующие участки площади Куйбышева:

- по улице Чапаевской (от Вилоновской до Красноармейской);

- по улице Шостаковича (от Чапаевской до Фрунзе);

- по Вилоновской (от 

21 апреля 2017, 05:34
22 апреля в центре Самары перекроют дороги

22 апреля в центре Самары перекроют дороги

В пятницу, 21 апреля, с 20 часов запретят остановку и стоянку транспорта на площади Куйбышева: со стороны улиц Вилоновской, Красноармейской, а также по улице Чапаевской (на участке от Вилоновской до Красноармейской) и по улице Шостаковича (от Чапаевской до улицы Фрунзе).

В 

21 апреля 2017, 10:13
Самара тонет

Самара тонет

После дождя в Самаре начался потоп. Горожане опубликовали в социальных сетях фото и видео затопленных дорог. В частности, автомобили «плавали» по улице Ташкентской, проспекту Карла Маркса и Красноармейской в районе ТЦ «Гудок». 
20 апреля 2017, 07:07
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 

19 апреля 2017, 02:34
Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Эксперты назвали самые безопасные машины для российских дорог

Российские эксперты составили рейтинг самых безопасных транспортных средств для отечественных трасс. В основном в перечне фигурируют модели от европейских компаний.
Самым надежным брендом признали Volvo. Далее расположились Mercedes, BMW и Porsche.
Кроме того, специалисты положительно отозвались об Audi и Toyota. 

13 апреля 2017, 01:18
Не все дачники смогут проехать на свои участки

Не все дачники смогут проехать на свои участки

22, 29 и 30 апреля в Самаре пустят пер­вые пробные автобусы по дачным маршрутам, сообщает городской департамент транспорта. В этом году движение по 34-м садово-огородным направлениям будет организовано по средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в празднич­ные дни с 6 утра 

12 апреля 2017, 02:38
Самарцы отметили Праздник Весны и Труда многотысячным митингом

Самарцы отметили Праздник Весны и Труда многотысячным митингом

Первомайское шествие стартовало в 10:30 утра. На демонстрацию пришли около 30 тысяч человек. Приехали даже из самых отдаленных уголков региона. Столь масштабного Первомая в новейшей истории нашей области не было.

Игорь Кондратьев, блогер:

- Демонстрацию такого формата помню 
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Праздник Весны и Труда Самара встретит шествием и митингом

Праздник Весны и Труда Самара встретит шествием и митингом

Планируется, что в первомайской демонстрации примут участие порядка 20 тысяч человек. Среди них - представители городов и районов губернии, члены профсоюзных комитетов, а также региональных и городских общественных организаций. Участники разделятся на 2 колонны. Одна будет построена на улице Молодогвардейской, другая 
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В Самаре 1 мая изменится движение автобусов и троллейбусов

В Самаре 1 мая изменится движение автобусов и троллейбусов

В пятницу, 1 мая, в Самаре изменится схема движения некоторых городских автобусов и троллейбусов. Как уже сообщала «ТЕРРА», в центре города в этот день перекроют некоторые улицы.
 
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1 мая в центре Самары временно ограничат движение транспорта

1 мая в центре Самары временно ограничат движение транспорта

В пятницу, 1 мая, с 8:30 до 14 часов в центре Самары временно ограничат движение транспорта (за исключением автомобилей полиции, скорой помощи, пожарной охраны). Это связано с проведением праздничных мероприятий, сообщили в горадминистрации. Ограничения будут действовать на следующих участках улиц:
28 апреля 2015, 06:02
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