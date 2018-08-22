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20 новых спортплощадок появятся в Самарской области
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22 августа 2018, 05:34
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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга
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20 августа 2018, 02:40
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».
По версии …
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3 августа 2018, 03:47
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Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова
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2 августа 2018, 03:32
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Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре
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1 августа 2018, 12:39
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В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»
Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - …
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14 июня 2018, 09:40
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Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру
Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.
Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и …
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16 ноября 2017, 09:09
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Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал
Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По …
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13 августа 2017, 03:58
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Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет
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14 июня 2017, 05:53