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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Устанавливать площадки 
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В середине рабочей недели в Самарской области холодный атмосферный фронт из Атлантики с кратковременными дождями вытеснит тепло на восток. Температура воздуха в дневные часы и по ночам заметно снизится, давление будет расти. Осадки прекратятся и до конца недели погоду региона 
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

52-летнего мужчину подозревают в домогательствах по отношению к 4-летней девочке.
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Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

Сызранец получил 8,5 лет тюрьмы за убийство друга

В Сызрани прошел суд над местным 46-летним жителем. Его обвиняли в убийстве знакомого.

Инцидент произошел еще 13 декабря. Подсудимый повздорил со своим приятелем. В какой-то момент перепалка перешла в драку. Злоумышленник выхватил нож и нанес им своему оппоненту два 
20 августа 2018, 02:40
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Уголовное дело на Сергея Шатило передано в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Современные медицинские технологии» Сергея Шатило. Он обвиняется сразу по двум статьям уголовного кодекса: «покушение на незаконный сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере и сбыт незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере».

По версии 

3 августа 2018, 03:47
Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

Видео: в Самаре избирают меру пресечения для руководителя Фонда капремонта Михаила Архипова

В эти минуты в Самарском районном суде города начинается заседание по избранию меры пресечения для и.о. генерального директора Фонда капитального ремонта Михаила Архипова. Об этом сообщает корреспондент «ТЕРРЫ», находящийся на месте событий.

Следствие просит поместить Архипова под стражу на 
2 августа 2018, 03:32
Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

Тольяттинца, которого подозревают в связях с террористами, судят в Самаре

В эти минуты в Приволжском окружном военном суде идёт процесс над 24-летним жителем Тольятти, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне запрещённой в РФ организации ИГИЛ на территории Сирии. С учётом того, что он пошёл на сделку со следствием, 
1 августа 2018, 12:39
В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»

В блогах: «Бывший глава облМВД стал библиотекарем в колонии, где сидит»

Пользователь OBrian поведал в коллективном блоге "Я плакал", ​​что бывший глава ФСИН и самарского МВД Александр Реймер полюбил книги. "И это не метафора: самый высокопоставленный сиделец страны стал библиотекарем в колонии № 13, где он сейчас отбывает наказание, - 
14 июня 2018, 09:40
Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Суд отложил рассмотрение жалобы на приговор Реймеру

Мосгорсуд отложил рассмотрение жалоб на приговор бывшему начальнику самарского главка полиции и экс-директору ФСИН Александру Реймеру, осужденному вместе с подельниками за хищения госсредств при закупках электронных браслетов для тюремного ведомства.

Ранее Замоскворецкий райсуд Москвы приговорил его к 8 годам колонии и 

16 ноября 2017, 09:09
Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Ирония судьбы: Реймера поместили в колонию, которую он лично инспектировал

Бывший главный тюремщик России и экс-руководитель самарского МВД Александр Раймер прибыл для отбывания наказания в колонию № 5 в городе Кирово-Чепецк Кировской области, пишет «Московский комсомолец». Речь идет о специализированной колонии для осуждённых сотрудников правоохранительных органов, военных, судей. По 
13 августа 2017, 03:58
Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет

Экс-начальника самарского Главка полиции Александра Реймера отправили в колонию на 8 лет

8 лет колонии общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Такое наказание назначил Замоскворецкий суд Москвы бывшему главе Федеральной службы исполнения наказаний и экс-начальнику ГУВД по Самарской области Александру Реймеру. Он признан виновным в хищении 1 миллиарда 300 миллионов 

14 июня 2017, 05:53
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