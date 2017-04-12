К началу апреля 2017 года в ПАО «АК Банк» была завершена работа по настройке сети банкоматов и POS-терминалов к приему карт национальной платежной системы «Мир». Оформить карту «Мир» для перечисления зарплаты, пенсии, процентов по вкладу или в качестве обычной дебетовой карты можно в любом офисе «АктивКапитал Банка». При этом выпуск и обслуживание пенсионной и зарплатной карты «Мир» Банк осуществляет бесплатно. Держателям таких карт доступны сервисы: пополнение счета карты, снятие наличных через банкоматы, оплата товаров и услуг, в том числе через интернет. За снятие наличных денежных средств с карты в банкоматах любых банков и за услугу sms-информирования Банк комиссию не взимает. Публичное акционерное общество «АктивКапитал Банк» (ПАО «АК Банк») основано в 1994 году. Головной офис находится в Самаре. Структурные подразделения Банка представлены в 17 городах России.