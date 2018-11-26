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В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

В блогах: открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона

Блогер Илья Круговой рассказал, что открытые турниры по всем видам спорта теперь вне закона.

"Своеобразный "кидок через бедро" устроил целой куче спортсменов Минспорт России, - пишет автор. - Суть такая. Многие регионы (и Самарская область не исключение) любят 
26 ноября 2018, 08:57
В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В Самаре кроссовер Audi сбил насмерть 78-летнего пешехода

В понедельник, 26 ноября, в 17:30 в областной столице случилась смертельная дорожная авария. ДТП зафиксировали на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Авроры. По предварительным данным полицейских, 37-летний мужчина ехал за рулем Audi Q5 и сбил пешехода, который переходил проезжую часть в 
26 ноября 2018, 08:45
В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

В блогах: от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили

Жители Самары пожаловались в "Твиттере", что от здания самарской филармонии продолжают эвакуировать автомобили. Несмотря на широкий общественный резонанс, участие в разрешении проблемы лично губернатора, а затем озвученное властями изменение правил парковки, машины зрителей продолжают увозить эвакуаторы. Так, около 10 
26 ноября 2018, 05:29
В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В самарском парке усилили патрулирование после убийства утки

В Парке металлургов в областной столице усилили патрулирование. Это произошло после истории с нападением на утку. Ранее в соцсетях очевидец рассказал, что по пути домой он приметил в парке охотника с лассо. Мужчина вытащил из озера утку, а затем жестоко 
26 ноября 2018, 05:23
В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

В Самаре коммунальщики установили «красного человека» без разрешения автора

Коммунальщики прокомментировали скандал, который разгорелся после установки в Самаре нового арт-объекта. Напомним, что большой красный человек был установлен в пятницу, 23 ноября, перед зданием по Луначарского, 56 - офисом ресурсоснабжающей организации. Сотрудники компании изготовили фигуру и преподнесли ее в качестве 
26 ноября 2018, 01:45
В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

В Самаре открылась юбилейная фотовыставка «Новый поворот»

Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения областного Союза журналистов. Накануне в Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к его 10-летию и 100-летию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены 
24 ноября 2018, 07:15
В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

В блогах: в Самаре прошла выставка художников уличной волны

Самарчанка Жанна Скокова рассказала в "Инстаграме", что в Самаре прошла выставка художников уличной волны. Площадкой стала "Экспо-Волга". Пространство превратилось в настоящий центр современного искусства. Старые и новые лица, холсты, плакаты, инсталляции, объекты из гипса. На этом команда не планирует 
22 ноября 2018, 07:13
В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе

В Самаре откроют новое арт-пространство на бывшем ЗИМе

В середине декабря этого года в областной столице заработает новое арт-пространство. Лофт разместится в высотке на территории бывшего ЗИМа. Арт-пространство займет около 200 квадратных метров, здесь можно будет послушать музыку, увидеть инсталляции и картины современных художников. Сейчас из здания вывозят 
14 ноября 2018, 12:04
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