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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 5 июня 2018г 
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Со дна Самары подняли затонувший теплоход «Хороший»

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Владельцем теплохода является компания "Табачная лавка №1". Она использовала судно как прогулочное.

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В понедельник, 16 ноября, самарским спасателям поступило сообщение о происшествии на воде.

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