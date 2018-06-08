В Самаре судебные приставы приступили к сносу лодочной станции на берегу Сухой Самарки. Cудом признано, что объект незаконно занимает территорию площадью 42 сотки. Владельцам незаконных построек предписали их снести. Но это решение добровольно исполнено не было, поэтому приставы привлекли подрядную организацию.
«В связи с тем, что должник длительное время не исполнял решение суда, в отношении него вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. Ожидается, что в течение 5-7 дней территория будет приведена в надлежащее состояние», - сообщила пресс-служба УФССП России по Самарской области
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