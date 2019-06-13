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На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром
В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего …
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11 июня 2019, 05:32
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В Самарской области жару сменит похолодание
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11 июня 2019, 03:07
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В Самарской области жара усилится до + 32
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10 июня 2019, 08:21
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В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30
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6 июня 2019, 09:01
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В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше
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3 июня 2019, 12:26
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В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу
По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура …
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3 июня 2019, 09:07
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В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром
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31 мая 2019, 03:58
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В последние дни мая Самарскую область накроет жара
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29 мая 2019, 09:20
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В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром
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27 мая 2019, 08:26
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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К среде в Самарской области потеплеет
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20 мая 2019, 08:49
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Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды
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16 мая 2019, 02:33
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К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает
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15 мая 2019, 04:43
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В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя
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15 мая 2019, 01:54
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Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области
В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью …
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13 мая 2019, 04:37
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В середине недели в Самарской области пройдут дожди и потеплеет до +20
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24 апреля 2019, 07:44
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Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге
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2 апреля 2019, 02:05
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