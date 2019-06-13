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Материалы по теме:

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

На Тольятти идет гроза со шквалистым ветром

В течение ближайших 3 часов погода в Тольятти и Ставропольском районе может серьезно ухудшиться. По прогнозам Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза со шквалистым усилением ветра до 18 м/с. Такая погода может «задержаться» до позднего 
11 июня 2019, 05:32
В Самарской области жару сменит похолодание

В Самарской области жару сменит похолодание

Ближе к концу недели в Самарской области станет заметно прохладнее - в четверг, вслед за арктическим фронтом в регион поступит холодная воздушная масса. Ветер изменит направление на северное и усилится, а температура воздуха значительно понизится.

В ночь на среду, 
11 июня 2019, 03:07
В Самарской области жара усилится до + 32

В Самарской области жара усилится до + 32

В начале новой рабочей недели в Самарской области сохранится малооблачная сухая погода с постепенным нарастанием жары. В понедельник, 10 июня, малооблачно без осадков, будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 м/с, температура воздуха составит +25, +30. В ночи на вторник 
10 июня 2019, 08:21
В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарскую область вернулась жара: сегодня до + 30

В Самарской области снова стало жарко - в четверг, 6 июня, будет малооблачная погода без осадков, северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Воздух прогреется + 25, + 30 градусов по Цельсию. В ночи на пятницу и субботу, 7 и 8 
6 июня 2019, 09:01
В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

В Сызрани купальный сезон может начаться на неделю раньше

Купальный сезон в Сызрани может стартовать на неделю раньше - в понедельник, 3 июня, в горадминистрации заявили о возможном переносе даты открытия пляжей с 15 на 7 июня. Причины банальны - жаркая погода и чистая акватория Волги. Планируется, что купальный 
3 июня 2019, 12:26
В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

В первый день рабочей недели в Самарской области обещают дожди и грозу

По прогнозам синоптиков Приволжского УГМС, погода в начале новой рабочей недели будет неустойчивой. Через регион Поволжья будут перемещаться фронтальные разделы, вызывая на пути следования грозовые дожди, местами сильные с порывистым ветром и в отдельных районах - с градом. Температура 
3 июня 2019, 09:07
В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

В первый день лета Самарскую область накроет гроза с сильным ветром

Лето в Самарской области начнется с грозы и жары. По данным Приволжского УГМС, с 07:00 субботы, 1 июня, до вечера этого же дня в регионе будет небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. Синоптики прогнозируют юго-западный ветер 
31 мая 2019, 03:58
В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая Самарскую область накроет жара

В последние дни мая синоптики обещают малооблачную солнечную погоду, без осадков. Будет жарко — в дневные часы до 31 градуса тепла. До конца мая погоду Среднего Поволжья будет формировать поле высокого атмосферного давления. Дожди прекратятся, ветер ослабеет, а температура повысится 
29 мая 2019, 09:20
В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник в Самарской области обещают грозу с сильным ветром

В понедельник, 27 мая, жители Самарской области могут столкнуться с резким ухудшением погоды. Несмотря на ясную погоду ранним утром, позже, по прогнозам синоптиков, поднимется сильный ветер, в большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами - гроза. Будет дуть юго-западный ветер со 
27 мая 2019, 08:26
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
К среде в Самарской области потеплеет

К среде в Самарской области потеплеет

К середине новой рабочей недели в Самарской области потеплеет, в дневные часы воздух будет нагреваться до 19-21 градусов тепла. В понедельник, 20 мая, в регионе облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. 
20 мая 2019, 08:49
Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Сильный ветер, грозы и град: самарцев предупреждают об ухудшении погоды

Жителей столицы 63-го региона и большинства районов Самарской области предупреждают, что погода в ближайшие сутки может серьезно ухудшиться. В частности, с 19:00 четверга, 16 мая, до утра следующего дня прогнозируют дожди, местами сильные, грозы, возможен град. По данным Приволжского УГМС, 
16 мая 2019, 02:33
К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

К концу рабочей недели в Самарской области заметно похолодает

Погода в Самарской области снова не радует - в среду, 15 мая, вечером в большинстве районов обещают дождь, грозу, возможен град. При грозе порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

В ближайшие дни Среднее Поволжье окажется в зоне влияния холодного 
15 мая 2019, 04:43
В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В Самаре собираются установить дополнительные ливневки после вчерашнего дождя

В среду, 15 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин выехал на участки улиц, которые накануне попали в зону подтопления. Напомним, что во вторник во второй половине дня в нескольких районах Самары прошел ливень — были затоплены 
15 мая 2019, 01:54
Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

Возможен град и порывистый ветер: синоптики рассказали о погоде в Самарской области

В ближайшие дни погода в Самарской области испортится: синоптики прогнозируют кратковременные дожди, грозы, порывистый ветер, дневные температуры понизятся на 2-3 градуса. В понедельник вечером, 13 мая, специалисты Приволжского УГМС обещают дожди местами, грозу. Будет дуть восточный ветер со скоростью 
13 мая 2019, 04:37
В середине недели в Самарской области пройдут дожди и потеплеет до +20

В середине недели в Самарской области пройдут дожди и потеплеет до +20

В середине этой рабочей недели станет теплее, к среде воздух прогреется до +19 градусов по Цельсию в дневные часы, но местами обещают дожди. В среду, 24 апреля, синоптики обещают переменную облачность, в отдельных районах - осадки, будет дуть северо-западный ветер 
24 апреля 2019, 07:44
Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Самарцев предупреждают о сильном ветре, дожде и мокром снеге

Вечером во вторник, 2 апреля, погода в Самарской области резко ухудшится: после 19:00 ожидаются порывы ветра, дождь и мокрый снег. По данным Приволжского УГМС, такая погода «задержится» до вечера среды. С вечера вторника в регионе пройдут осадки в виде дождя 
2 апреля 2019, 02:05
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