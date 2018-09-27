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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»

В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»

В среду, 26 сентября, в Отрадном под колесами машины оказался пешеход. В 11:00 62-летний мужчина ехал по улице Ленина на своем автомобиле ВАЗ 21074 в сторону улицы Комсомольской. По пути «семерка» сбила десятилетнего мальчика, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу 
27 сентября 2018, 02:21
Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области

Полиция выясняет детали ДТП, которое произошло в Самарской области Все случилось на дороге «Никольское - Купино - Толстовка – станция Звезда». По ней ехала автоледи за рулем «Lifan». Женщина шла с превышением скорости. На 6-м километре дороги она выехала на 

27 сентября 2018, 02:13
Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу

Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.

Сызранский прокурор подал иск в 
27 сентября 2018, 01:09
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей

В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.

Смотрите 

27 сентября 2018, 12:32
В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку

В понедельник, 24 сентября, на станции Яблочная пенсионер едва не погиб, попав под поезд. В половине десятого утра 81-летний житель областной столицы переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу. В этот момент ехала электричка, она задела пенсионера. Пострадавший был доставлен в 
25 сентября 2018, 08:24
Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев

 Домашние животные из Самары смогут ездить в поездах без хозяев. Приглядывать за ними будут проводники. Новую услугу запустила Федеральная пассажирская компания. Пилотная сервис-опция пока доступна в 13 российских поездах, в том числе в фирменных "Жигулях", которые ходят между Самарой и 
17 июля 2018, 12:29
8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару

В Самару к матчу ЧМ-2018 между сборными России и Уругвая прибудут восемь дополнительных поездов с футбольными болельщиками. Напомним, игра состоится в понедельник, 25 июня. Обе команды уже обеспечили себе выход в 1/8 финала ЧМ. Сборная России впервые в своей истории 

22 июня 2018, 04:14
Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю

Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, 

9 июня 2018, 09:03
Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань

Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне  обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт 

11 апреля 2018, 11:16
В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»

В ночь с пятницы на субботу, с 14 на 15 июля, в Самарской воздушной зоне экипаж самолета А-320, который совершал перелет по маршруту «Москва – Караганда», доложил о задымлении в переднем багажном отсеке.

Было принято решение совершить посадку на 
15 июля 2017, 02:31
Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка

17-летнего самарца, пропавшего после школьного выпускного, нашли мертвым в Казани.
29 июня 2017, 11:33
В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани загорелся Храм всех религий

В Казани несколько часов назад загорелся Храм всех религий. Об этом информируют отечественные агентства со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по РТ.
Прибывшие на место пожарные обнаружили, что пламя охватило кровлю и чердак. Открытое горение спасатели ликвидировали в 06:51. 

10 апреля 2017, 09:40
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