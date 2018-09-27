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В Самарской области «семерка» сбила 10-летнего школьника на «зебре»
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27 сентября 2018, 02:21
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Автоледи-лихачка на «Lifan» влетела в «Гранту» в Самарской области
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27 сентября 2018, 02:13
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Прокурор из Сызрани потребовал заблокировать сайты, продающие санкционную рыбу
Сотрудники Сызранской транспортной прокуратуры нашли сайты по продаже запрещенной к ввозу в Россию рыбы. Например, там торговали атлантическим лососем и форелью из Норвегии. По информации Приволжской транспортной прокуратуры, онлайн-продажа такой рыбы грозит административным наказанием.
Сызранский прокурор подал иск в …
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27 сентября 2018, 01:09
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В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»
В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, …
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27 сентября 2018, 12:51
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В Самарский бюджет поступил 141 миллион рублей
В казну Самары дополнительно поступил 141 миллион рублей. Деньги перечислены из вышестоящих бюджетов. В эти минуты депутаты Гордумы решают, как распорядиться этими финансами. Деньги предполагается направить на переселение граждан из аварийного фонда, реконструкцию детсада и строительство бассейна в поселке Управленческий.
Смотрите …
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27 сентября 2018, 12:32
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В Самаре 81-летний мужчина попал под электричку
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25 сентября 2018, 08:24
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Самарские котэ и собакены смогут ездить на поезде в Москву без хозяев
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17 июля 2018, 12:29
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8 поездов с болельщиками к матчу ЧМ Россия – Уругвай приедут в Самару
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22 июня 2018, 04:14
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Для болельщиков ЧМ-2018 в поездах введут спецменю
Транспортная дирекция ЧМ-2018 по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов поездов, в которых обладатели так называемого «паспорта болельщика», смогут проехать бесплатно. В него вошли популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, паста. Для иностранных фанатов, которые захотят познакомиться с русской кухней, …
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9 июня 2018, 09:03
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Скоростные электрички из Самары могут пустить в Ульяновск и Казань
Из Самары могут пустить скоростные электрички в Ульяновск и Казань. Об этом во время выступления с посланием к жителям Самарской области рассказал врио губернатора Дмитрий Азаров. Сейчас на федеральном уровне обсуждается вопрос финансирования проекта скоростной железнодорожной ветки Самара – Аэропорт …
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11 апреля 2018, 11:16
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В Самарской воздушной зоне задымился самолет «Москва – Караганда»
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15 июля 2017, 02:31
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Стали известны подробности смерти ушедшего из дома подростка
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29 июня 2017, 11:33
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В Казани загорелся Храм всех религий
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10 апреля 2017, 09:40