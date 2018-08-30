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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке
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30 августа 2018, 01:23
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Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»
Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.
Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию …
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30 августа 2018, 01:01
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На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб
В Самарской области ведется проверка смертельного случая на тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 …
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30 августа 2018, 12:58
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В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч
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30 августа 2018, 12:29
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом
11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал» - …
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7 августа 2017, 05:24
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Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»
«Самарский подшипниковый завод» и «Ак Барс» могут договориться о реструктуризации. По данным газеты «Коммерсант», подписание соглашения с банком, перед которым у предприятия есть задолженность, может произойти уже в ближайшее время.
10 мая Самарский районный суд зарегистрировал заявление банка «Ак Барс» о …
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9 июня 2017, 10:49
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"ЧМЗ-Урал" банкротит "Самарский подшипниковый завод"
Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
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17 апреля 2017, 06:21
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Самарский подшипниковый завод задолжал рабочим 13 миллионов рублей
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2 ноября 2016, 02:18