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Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

Детей и взрослых приглашают погладить енотиков в Самарском зоопарке

В понедельник, 3 сентября, маленьких самарцев и их родителей приглашают  на Экологический день знаний в Самарский зоопарк. В программе праздника: веселые загадки о животных, игры на  ловкость, скорость и смекалку, кормление верблюда Лексуса, акция «Погладь меня».

Кстати, в этот 
30 августа 2018, 01:23
Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти начала курсировать скоростная «Ласточка»

Между Самарой и Тольятти стартовали перевозки на скоростном поезде «Ласточка». Рейсы осуществляются с 27 августа в тестовом режиме.

Организацию скоростных железнодорожных перевозок между двумя крупнейшими городами области инициировал врио губернатора Дмитрий Азаров. Этот вопрос он поднимал во время визита в губернию 

30 августа 2018, 01:01
На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

На «АвтоВАЗе» литейщик упал с рабочей площадки и погиб

В Самарской области  ведется  проверка смертельного  случая  на  тольяттинском «АвтоВАЗе», сообщает министерство  труда,  занятости и миграционной политики Самарской области. 25 августа при проведении работ на территории производственного участка литейщик ПАО «АвтоВАЗ» упал с площадки обслуживания машины литья с высоты 1,1 
30 августа 2018, 12:58
В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

В Тольятти преподавателя университета поймали на взятке в 80 тысяч

Перед судом в Самарской области предстала старший преподаватель одного из университетов Тольятти. Женщину обвиняли в получении взятки. По версии следствия, в мае этого года педагог получила от двух студентов более 80 тысяч рублей. Деньги были платой за закрытие академических задолженностей. 
30 августа 2018, 12:29
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

Дело на миллиард: Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом

11 августа Самарский подшипниковый завод могут признать банкротом. Областной арбитражный суд назначил на этот день судебное заседание о возможности введения процедуры несостоятельности на некогда одном из крупнейших предприятий региона. Истцы - Федеральная налоговая служба, банк «АК БАРС» и «ЧМЗ-Урал»  - 

7 августа 2017, 05:24
Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»

Владельцам «СПЗ» могут отсрочить выплату долга перед банком «Ак Барс»

«Самарский подшипниковый завод» и «Ак Барс» могут договориться о реструктуризации. По данным газеты «Коммерсант», подписание соглашения с банком, перед которым у предприятия есть задолженность, может произойти уже в ближайшее время.

10 мая Самарский районный суд зарегистрировал заявление банка «Ак Барс» о 

9 июня 2017, 10:49

"ЧМЗ-Урал" банкротит "Самарский подшипниковый завод"

Челябинская компания "ЧМЗ-Урал" требует обанкротить "Самарский подшипниковый завод". Соответствующее дело появилось на сайте областного арбитражного суда. Причины подачи иска и сумма требований пока не сообщаются.
Стоит отметить, что подобные заявления зачастую используются для того, чтобы ускорить возвращение задолженности, если этого 

17 апреля 2017, 06:21
Самарский подшипниковый завод задолжал рабочим 13 миллионов рублей

Самарский подшипниковый завод задолжал рабочим 13 миллионов рублей

1299 сотрудников предприятия остались без зарплаты за сентябрь.
2 ноября 2016, 02:18
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