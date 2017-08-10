Агентство по страхованию вкладов обратилось в самарский арбитраж с иском к трем бывшим руководителям банка «Приоритет». С экс-председателя правления Дениса Машкова и членов правления банка Татьяны Кузнецовой и Владимира Зайцева хотят взыскать почти 600 миллионов рублей. Претензии адресованы им «за сделки по замещению ликвидных активов на заведомо невозвратную задолженность физических и юридических лиц, а также по выводу залогового обеспечения по действующим ссудам», указано в материалах суда. По оценкам ЦБ, вывод активов из «Приоритета» превысил полтора миллиарда рублей. Лицензию у кредитного учреждения отозвали в сентябре 2014 года.
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За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор
Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет …
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10 августа 2017, 10:00
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Бывший главврач «Пироговки» требует от работодателя 112 тысяч рублей
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10 августа 2017, 09:33
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Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело
В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышевАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления …
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9 августа 2017, 11:53
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Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно
Суд Куйбышевского района Самары отказал в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника администрации Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении из-под стражи. Четыре года назад Вадим Кужилин оказался за решеткой по делу о мошенничестве. Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом был осужден …
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8 августа 2017, 03:34
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В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке
В пятницу, 4 августа, по предварительным сведениям, был совершен налет на офис одного из банков, расположенные на Шестой просеке. В него ворвались неизвестные. Но их что-то напугало, и они скрылись, предположительно, так и не успев ничего похитит, передает «Волга-Ньюс» …
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4 августа 2017, 08:36
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Самарским МП никто денег не дает
Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что …
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4 августа 2017, 09:58
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Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%
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3 августа 2017, 03:21
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Банкоматы научат выявлять мошенников
Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого …
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2 августа 2017, 12:32
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Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»
Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.
«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового …
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18 июля 2017, 10:50
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Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск
В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.
Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель …
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7 февраля 2017, 09:44
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Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»
Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных …
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18 января 2017, 05:03
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У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший …
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13 января 2017, 03:35
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За "ФИА-Банк" отчитались
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10 января 2017, 07:03
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Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей
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12 декабря 2016, 10:55
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Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей
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5 августа 2015, 11:07
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В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов нашло в банке «Приоритет» недостачу почти в 48 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», Центробанк с 30 сентября лишил кредитное учреждение права на осуществление банковских операций. По данным регулятора, самарский банк не создавал резервов, которые …
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14 мая 2015, 05:18