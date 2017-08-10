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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 8 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 августа 2017г 
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За вдову отравленного самарского банкира вступился прокурор

Дело Екатерины Пузиковой, вдовы экс-главы самарского филиала Россельхозбанка Дмитрия Пузикова, может выйти на новый виток. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию. По его мнению, вынесенный женщине приговор слишком суровый. Напомним, Екатерине Пузиковой было назначено наказание в виде 9 лет 

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Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

Банкиров оправдали: в Самаре завершилось резонансное вексельное дело

В Самаре полным оправданием всех фигурантов завершилось резонансное вексельное дело с участием Сбербанка и «КуйбышевАзота». Октябрьский районный суд не нашел преступного сговора в действиях бывшего руководителя тольяттинского Автозаводского отделения Сбербанка Светланы Лисицыной, ее подчиненного Владислава Герасимова и начальника финансово-экономического управления 

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Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Осужденного за махинации бывшего чиновника отказались отпускать досрочно

Суд Куйбышевского района Самары отказал в удовлетворении ходатайства бывшего чиновника администрации Самары Вадима Кужилина об условно-досрочном освобождении из-под стражи. Четыре года назад Вадим Кужилин оказался за решеткой по делу о мошенничестве. Бывший заместитель руководителя департамента управления имуществом был осужден 
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В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке

В Самаре совершен налет на офис банка на 6-й просеке

В пятницу, 4 августа, по предварительным сведениям, был совершен налет на офис одного из банков, расположенные на Шестой просеке. В него ворвались неизвестные. Но их что-то напугало, и они скрылись, предположительно, так и не успев ничего похитит, передает «Волга-Ньюс» 
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Самарским МП никто денег не дает

Самарским МП никто денег не дает

Самарский «Спецремстройзеленхоз» не смог найти банк, который предоставит муниципальному предприятию кредит, говорится в сообщении на портале госзакупок. МП хотело занять 30 миллионов рублей на два года. Деньги озеленителям понадобились на пополнение оборотных средств и погашение долгов. В компании посчитали, что 

4 августа 2017, 09:58
Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%

Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46%

В Самарской области средний размер займа по кредитной карте составил 50 000 рублей. Такие данные за второй квартал 2017 года привели в Объединенном кредитном бюро. В аналогичный период прошлого года он составлял 34 000 рублей. Специалисты отметили, что число выданных кредитных карт за 

3 августа 2017, 03:21
Банкоматы научат выявлять мошенников

Банкоматы научат выявлять мошенников

Центробанк России рекомендовал всем банкам страны переоборудовать банкоматы так, чтобы они могли считывать серийные номера купюр. Перенастройка поможет кредитным организациям избежать потерь от действий мошенников, вносящих в терминалы поддельные склеенные купюры. Последние вбросы подобных фальшивок были выявлены в июле этого 

2 августа 2017, 12:32
Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Где отдадут деньги: выбраны банки-агенты для выплат вкладчикам «Югры»

Банками-агентами для выплаты страхового возмещения вкладчикам московского банка «Югра» выбраны пять кредитных учреждений: ВТБ 24, Сбербанк, Россельхозбанк, «Открытие», «Уралсиб», сообщили в агентстве по страхованию вкладов.

«Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата страхового 

18 июля 2017, 10:50
Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

Экс-акционеру банка «Приоритет» Наталье Кутуковой предъявили иск

В Самаре хотят обанкротить экс-акционера банка "Приоритет" Наталью Кутукову, супругу бывшего бенефицира кредитной организации Виктора Развеева. С соответствующим заявлением в областной арбитражный суд обратился известный самарский банкир и девелопер Анатолий Попов. Сумма иска не указывается.

Напомним, в конце прошлого года экс-руководитель 

7 февраля 2017, 09:44
Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк требует признать банкротом экс-президента «Крыльев Советов»

Самарский банк «Приоритет», лишенный лицензии еще в 2014 году, обратился в областной арбитражный суд с иском о признании банкротом своего бывшего акционера, экс-президента футбольного клуба «Крылья Советов» Виктора Развеева. Сумма долга в материалах дела не уточняется. Однако согласно реестру судебных 

18 января 2017, 05:03
У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

У «Волго-Камского банка» хотят отсудить 2,2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов, которое является конкурсным управляющим «Волго-Камского банка», обратилось в Арбитражный суд Самарской области. С экс-совладельцев ВКБ хотят взыскать 2,2 миллиарда рублей. В числе ответчиков экс-президент банка Владимир Чекмарев, которого пытается признать банкротом налоговая служба, и бывший 
13 января 2017, 03:35
За

За "ФИА-Банк" отчитались

690 исков на общую сумму в 4 миллиарда 679 миллионов рублей предъявлено должникам "ФИА-Банка". Об этом говорится в отчете конкурсного управляющего, опубликованном на сайте "Агентства по страхованию вкладов".
10 января 2017, 07:03
Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей

Как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Агентство по страхованию вкладов, вкладчики банков, лишившихся лицензий в 2016 году, потеряли более 50 млрд рублей. Имеются в виду средства на депозитах, превышающие 1 млн 400 тысяч рублей и, соответственно, не покрывающиеся страховкой. 

12 декабря 2016, 10:55
Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей

Из самарского банка «Приоритет» вывели активы на 1,2 млрд рублей

Из самарского банка «Приоритет» вывели активы более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей. По всей видимости, это и стало поводом для возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями при выдаче кредитов физическим и юридическим лицам. Об этом стало известно 
5 августа 2015, 11:07
В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей

В самарском банке «Приоритет» выявили недостачу на 48 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов нашло в банке «Приоритет» недостачу почти в 48 миллионов рублей. Как уже сообщала «ТЕРРА», Центробанк с 30 сентября лишил кредитное учреждение права на осуществление банковских операций. По данным регулятора, самарский банк не создавал резервов, которые 
14 мая 2015, 05:18
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