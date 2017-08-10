Средний чек займа по кредитным картам в Самаре вырос на 46% В Самарской области средний размер займа по кредитной карте составил 50 000 рублей. Такие данные за второй квартал 2017 года привели в Объединенном кредитном бюро. В аналогичный период прошлого года он составлял 34 000 рублей. Специалисты отметили, что число выданных кредитных карт за …