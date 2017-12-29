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Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку
Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как …
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28 декабря 2017, 03:19
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Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора
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27 декабря 2017, 03:12
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Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля
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27 декабря 2017, 12:19
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Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать
Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад …
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27 декабря 2017, 07:07
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Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет
Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.
Всего к реализации предлагалось …
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26 декабря 2017, 08:48
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АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей
Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, …
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1 декабря 2017, 01:08
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У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ
Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться в кассационной инстанции взыскания 427 млн рублей с Татьяны Гавриловой, экс-главбуха ВСБ (Волжский социальный банк). 21 ноября госкорпорации отказал Арбитражный суд Поволжского округа. Ранее аналогичные решения приняли Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и областной …
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23 ноября 2017, 07:09
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АСВ останется без денег Гавриловой
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов о взыскании 427 миллионов рублей убытков с бывшего главного бухгалтера самарского «Волжского социального банка» Татьяны Гавриловой. АСВ пыталось обжаловать в апелляции определение областного арбитража. По версии Агентства, являющегося …
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31 августа 2017, 04:09
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Татьяна Ерилкина требует компенсацию более 1 млн рублей
Более миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование требует бывший председатель правления обанкротившегося "Волга-Кредит" банка Татьяна Ерилкина. Напомним, в июле служители Фемиды отменили вынесенный ей обвинительный приговор за мошенничество на сумму более 128 миллионов рублей. Следствие настаивало, что …
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15 декабря 2016, 06:34
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В «Волга-Кредит банке» выявили недостачу на 2 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет об итогах инвентаризации самарского «Волга-Кредит банка» (ВКБ), который в феврале этого года решением областного арбитражного суда был признан банкротом и в отношении которого было открыто конкурсное производство.
Согласно информации, обнародованной АСВ, в …
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26 октября 2015, 03:27
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Суд оставил акционера самарского Волга-Кредит банка под арестом
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15 мая 2015, 10:57
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Агентство по страхованию вкладов рассчиталось с половиной вкладчиков Волга-Кредит банка
Выплаты по депозитам получили более 1,5 тысячи человек, на очереди - более тысячи клиентов. Когда расчеты с обманутыми вкладчиками будут завершены, пока неизвестно. Каждую неделю деньги получают примерно 100-150 человек. В АСВ пояснили: процесс начислений осложнен противоречивостью финансовой документации. Часть …
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14 мая 2015, 12:19