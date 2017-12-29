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Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Судебная одиссея Фурсова: Ленинский районный суд поставил точку

Ленинский районный суд поставил точку в споре городской думы и областной прокуратуры по поводу формулировки при увольнении с поста сити-менеджера Самары Олега Фурсова. Служители Фемиды поддержали депутатов, прописавших в своем постановлении фразу «отставка, по собственному желанию», в то время, как 

28 декабря 2017, 03:19
Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора

Рецидивист в Москве сбежал из суда перед оглашением приговора

Неоднократно судимый за кражу и мошенничество Вячеслав Капитонов совершил в российской столице побег из здания Бутырского суда. Там собирались зачитать приговор в его отношении, информирует ТАСС.
Мужчина объявлен в розыск. Как поясняется, в процессе он так и не появился, хотя 

27 декабря 2017, 03:12
Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля

Домашний арест Любови Картамышевой продлили до апреля

В среду, 27 декабря, суд Кировского района Самары еще на 3 месяца, вплоть до 18 апреля,  продлил срок домашнего ареста бывшему директору гимназии № 1 Любови Картамышевой. Женщину обвиняют в получении взятки в 800 тысяч рублей за перевод в подведомственное  

27 декабря 2017, 12:19
Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Долги экс-сенатора Андрея Ищука в Самаре решили реструктурировать

Арбитражный суд Самарской области запустил процедуру реструктуризации долгов в отношении известного в прошлом регионального бизнесмена и экс-сенатора Андрея Ищука. Признать его банкротом пытается МСП Банк, потребовавший обязать Ищука вернуть 61,5 млн рублей. Долг образовался по договору поручительства, несколько лет назад 

27 декабря 2017, 07:07
Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Золото тольяттинского «ФИА-Банка» снова никто не берет

Повторные торги по продаже имущества тольяттинского «ФИА-Банка», в том числе мерных слитков и памятных драгоценных монет, вновь признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Об этом сообщает «Агентство по страхованию вкладов», которое является конкурсным управляющим банкрота.

Всего к реализации предлагалось 
26 декабря 2017, 08:48
АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

АСВ выставило на продажу долги перед «ФИА-Банком» на 700 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов выставило на торги часть имущества тольяттинского «ФИА-Банка», признанного банкротом. Общая стоимость предложенных активов превышает 700 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте АСВ. Конкурсный управляющий ищет покупателей на права требования к юридическим лицам. Как показывает практика, 

1 декабря 2017, 01:08
У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

У АСВ не получается взыскать деньги с экс-главбуха банка ВСБ

Агентству по страхованию вкладов не удалось добиться в кассационной инстанции взыскания 427 млн рублей с Татьяны Гавриловой, экс-главбуха ВСБ (Волжский социальный банк). 21 ноября госкорпорации отказал Арбитражный суд Поволжского округа. Ранее аналогичные решения приняли Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд и областной 

23 ноября 2017, 07:09
АСВ останется без денег Гавриловой

АСВ останется без денег Гавриловой

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил отказ в заявлении Агентства по страхованию вкладов о взыскании 427 миллионов рублей убытков с бывшего главного бухгалтера самарского «Волжского социального банка» Татьяны Гавриловой. АСВ пыталось обжаловать в апелляции определение областного арбитража. По версии Агентства, являющегося 

31 августа 2017, 04:09
Татьяна Ерилкина требует компенсацию более 1 млн рублей

Татьяна Ерилкина требует компенсацию более 1 млн рублей

Более миллиона рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование требует бывший председатель правления обанкротившегося "Волга-Кредит" банка Татьяна Ерилкина. Напомним, в июле служители Фемиды отменили вынесенный ей обвинительный приговор за мошенничество на сумму более 128 миллионов рублей. Следствие настаивало, что 

15 декабря 2016, 06:34
В «Волга-Кредит банке» выявили недостачу на 2 млрд рублей

В «Волга-Кредит банке» выявили недостачу на 2 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало отчет об итогах инвентаризации самарского «Волга-Кредит банка» (ВКБ), который в феврале этого года решением областного арбитражного суда был признан банкротом и в отношении которого было открыто конкурсное производство.

Согласно информации, обнародованной АСВ, в 
26 октября 2015, 03:27
Суд оставил акционера самарского Волга-Кредит банка под арестом

Суд оставил акционера самарского Волга-Кредит банка под арестом

Самарский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу акционера самарского банка «Волга-Кредит» (ВКБ) Александра Бобровского. Он проходит обвиняемым по делу о хищении денег со счетов банка и заключен под стражу. Бобровский хотел обжаловать меру пресечения, но суд оставил его под арестом, 
15 мая 2015, 10:57
Агентство по страхованию вкладов рассчиталось с половиной вкладчиков Волга-Кредит банка

Агентство по страхованию вкладов рассчиталось с половиной вкладчиков Волга-Кредит банка

Выплаты по депозитам получили более 1,5 тысячи человек, на очереди - более тысячи клиентов. Когда расчеты с обманутыми вкладчиками будут завершены, пока неизвестно. Каждую неделю деньги получают примерно 100-150 человек. В АСВ пояснили: процесс начислений осложнен противоречивостью финансовой документации. Часть 
14 мая 2015, 12:19
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