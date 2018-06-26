В Самарском государственном техническом университете подвели итоги Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда». Участие в ней приняли почти 15 тысяч учеников самарских школ, а победителями и призерами стала десятая часть. Олимпиада «Звезда» существует с 2015 года: она была образована путем слияния Многопрофильной …