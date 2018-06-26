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Машиностроители обсудили работу в условиях санкционного давления
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8 июня 2018, 02:27
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В блогах: «В условиях санкционного давления»
Депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев сообщил в "Фейсбуке", что в Москве прошло совместное заседание Бюро Союза машиностроителей России и ассоциации «Лига оборонных предприятий». «Подвели итоги, обсудили работу в …
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8 июня 2018, 10:31
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Главы ведущих корпораций машиностроения обсудят работу в условиях санкционного давления
В Москве в среду, 6 июня, состоится расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России и Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». Заседание будет посвящено теме «Российское машиностроение в условиях наращивания санкционного давления: вызовы и возможные ответы». Участники заседания: генеральный директор ГК …
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5 июня 2018, 04:33
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Подведены итоги инженерной олимпиады «Звезда»
В Самарском государственном техническом университете подвели итоги Всероссийской инженерной олимпиады «Звезда». Участие в ней приняли почти 15 тысяч учеников самарских школ, а победителями и призерами стала десятая часть. Олимпиада «Звезда» существует с 2015 года: она была образована путем слияния Многопрофильной …
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23 мая 2018, 01:53
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Три ракеты «Союз-2.1а» за 3,6 млрд рублей Роскосмос получит из Самары
Самарское предприятие РКЦ «Прогресс» до конца 2019 года поставит Роскосмосу три ракеты-носителя «Союз-2.1а» для запуска грузовых кораблей «Прогресс МС». Стоимость контракта - 3 миллиарда 654 миллиона рублей. Информация опубликована на портале госзакупок. Согласно документу, размер прибыли завода составит 283 миллионов …
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11 апреля 2018, 11:26
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Двигатели новых сверхтяжелых ракет проверят в виртуальном мире
Двигатели для новых российских сверхтяжелых ракет опробуют в виртуальном мире. Спецпрограмму для моделирования огневых испытаний разработали в Научно-исследовательском центре ракетно-космической промышленности, сообщает «Роскосмос».
Проект позволит изучить деформацию виртуального двигателя во время включения, сократить сроки конструирования и сэкономить средства. Для моделирования планируется …
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22 марта 2018, 09:02
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В 2018 году Россия запланировала 23 гражданских пуска в космос
Россия в следующем году будет чаще запускать космические аппараты. Всего в интересах «Роскосмоса» и коммерческих заказчиков предполагается осуществить 23 старта. Самым ожидаемым станет отправка к Международной космической станции многоцелевого лабораторного модуля. В нем разместится до 8 тонн различной научной аппаратуры. …
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19 декабря 2017, 03:30
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Ученые рассказали, где располагается кладбище космических кораблей
Известное специалистам как «кладбище космических кораблей» место расположено в Тихом океане в одном из самых удаленных от берега месте.
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6 декабря 2017, 10:29