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Материалы по теме:

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими

В полицию обратился житель Тольятти, который рассказал, что в районе дома № 34 на площади Свободы едет автомобиль ВАЗ 2115, водитель которого, предположительно, может быть пьян. Экипаж ДПС попытался остановить легковушку, но не тут-то было: шофер попробовал скрыться, инспектора ГИБДД 
11 декабря 2018, 03:17
Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды

Во вторник, 11 декабря, из-за порыва на водоводе диаметром 300 миллиметров и 700 миллиметров в поселке Озерный и Кирзавод № 6 была отключена подача холодной воды в 60 многоквартирных домов. 
 
- Ремонтные работы ведёт Автодорстрой, планируемое время завершения - 12:00 
11 декабря 2018, 02:44
Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна

Прохожие нашли под окнами одного из домов по улице Победы мужчину с многочисленными травмами и ссадинами. Пострадавший лежал в снегу. Очевидцы тут же позвонили в полицию и «скорую помощь».

Оперативно-следственная группа опросила жителей дома, и выяснилось, что 34-летний потерпевший 
11 декабря 2018, 02:29
Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц

В понедельник, 10 декабря, в очередном матче Суперлиги баскетбольная «Самара» уступила «Востоку-65» из Южно-Сахалинска со счетом 72:73. Для победы самарцам не хватило всего одного броска. Наиболее активными и результативными во время игры были Антон Глазунов и Игорь Смыгин, набравшие по 
11 декабря 2018, 01:11
Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви

Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, 
11 декабря 2018, 12:45
В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах

В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах

В Самаре изменится подход к использованию реагентов: решено, что дорожные рабочие снизят объем высыпаемой на трассы смеси. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, за минувшие выходные было убрано почти 3000 тонн снега. Рабочие проводили механическую расчистку 
11 декабря 2018, 08:30
В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники

За прошлые сутки на улицах областной столицы снег убирали 282 единицы спецтехники и 370 дорожных рабочих. Работы ведутся в две смены, сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии администрации Самары. Для обработки улиц использовали 427 тонн реагентов. По данным на 
23 ноября 2018, 02:42
Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке

Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке

Разборки из-за свободного места на парковке с выпадением снега стали случаться в самарских дворах едва ли не каждый день. Очередной инцидент случился во дворе дома №13 по улице Демократической. По словам 29-летней автомобилистки Екатерины Т., уже дважды ее автомобиль становился 
14 декабря 2017, 11:34
Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары

В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.

«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. 

14 декабря 2017, 11:14
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