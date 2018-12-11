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В Тольятти 18-летний лихач без прав устроил гонки с полицейскими
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11 декабря 2018, 03:17
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Жители 60 домов в Куйбышевском районе остались без холодной воды
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11 декабря 2018, 02:44
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Рухнул с третьего этажа: во время ссоры самарец выкинул гостя из окна
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11 декабря 2018, 02:29
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Не хватило броска: баскетбольная «Самара» потерпела первое поражение за месяц
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11 декабря 2018, 01:11
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Облава в бане: в Самаре задержали жриц любви
Сотрудники уголовного розыска из Самары нагрянули с проверкой в один из банно-гостиничных комплексов Кировского района, где посетителям оказывались интим-услуги. Полицейские задержали трех девушек, подозреваемых в занятии проституцией, и мужчину, который привез их в заведение. Одна из них уроженка соседней области, …
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11 декабря 2018, 12:45
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В Самаре будут использовать меньше реагентов на улицах
В Самаре изменится подход к использованию реагентов: решено, что дорожные рабочие снизят объем высыпаемой на трассы смеси. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Олега Ивахина, за минувшие выходные было убрано почти 3000 тонн снега. Рабочие проводили механическую расчистку …
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11 декабря 2018, 08:30
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В Самаре снег с улиц убирали 300 единиц спецтехники
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23 ноября 2018, 02:42
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Парковочные войны: В Самаре обещают «расквасить рожу» автоледи из-за места на стоянке
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14 декабря 2017, 11:34
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Азаров предложил Василенко вывести на уборку снега чиновников Самары
В Самаре создали оперативный штаб для ликвидации последствий снегопада, который возглавил временно исполняющий полномочия главы города Владимир Василенко. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров предложил ему вывести на уборку снега чиновников.
«Заслушал В. А. Василенко об организации работ по уборке снега. …
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14 декабря 2017, 11:14