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Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября
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20 октября 2018, 10:15
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В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности
Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто …
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19 октября 2018, 11:45
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В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей
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19 октября 2018, 11:15
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В Самаре решают, что делать с вытрезвителями
Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров …
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19 октября 2018, 10:20
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За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%
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18 октября 2018, 09:27
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Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году
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17 октября 2018, 10:48
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Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги
Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и …
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16 октября 2018, 09:42
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Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России
Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
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10 октября 2018, 09:26
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Суд отказался возвращать лицензию "Роднику"
"Самарскому комбинату "Родник" пока не удается вернуть себе лицензию. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск компании к Росалкогольрегулированию. Производитель требовал признать назаконным отказ ведомства в выдаче ему лицензии.
Напомним, разрешения на деятельность он был лишен в 2014 году после того, …
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9 февраля 2016, 10:56
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ООО "Мико Алко" намерено взыскать с бывшего комбината "Родник" 1,4 млрд рублей
ООО "Мико Алко" намерено войти в список кредиторов самарского комбината "Родник", который сейчас носит название ООО "Аполло". Соответствующие документы появились в картотеке дел арбитражного суда Самарской области. "Мико Алко" обратилось туда с двумя заявлениями, в которых значатся суммы требований в …
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12 августа 2015, 11:38
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Самарский комбинат «Родник» заявил о своей ликвидации
Самарский комбинат «Родник» принял решение о ликвидации компании, сообщил вчера вечером спецпортал "Вестник государственной регистрации".
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6 ноября 2014, 03:27