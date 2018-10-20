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Материалы по теме:

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Самарцы могут подать заявки на конкурс «Лидеры России» до 24 октября

Отбор на конкурс «Лидеры России» этого года стартовал 10 октября. Напомним, он проводится по прямому поручению президента России Владимира Путина и призван выявить сильных и современных управленцев. Впервые конкурс прошел в 2017 году. Из 199 тысяч человек, которые подали заявки 
20 октября 2018, 10:15
В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

В Самаре открыли Аллею журналистской солидарности

Усаженная каштанами дорога к Софийском собору теперь называется Аллеей журналистской солидарности. Всего участники акции высадили 25 деревьев. Авторы проекта видят в нем сакральный смысл: эти молодые каштаны призваны стать символом защиты для действующих журналистов и дать «Благословенную тень» всем, кто 
19 октября 2018, 11:45
В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре на реконструкцию Московского шоссе потратят 18 млн рублей

В Самаре направят 18 млн рублей на проект масштабной реконструкции Московского шоссе. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок. Речь идет об участке от улицы Мичурина до выезда из города к федеральной трассе М-5 "Урал". Общий объем работ - почти 20 
19 октября 2018, 11:15
В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

В Самаре решают, что делать с вытрезвителями

Общественная комиссия по здравоохранению губернской думы обсуждает судьбу региональных вытрезвителей. В ходе реформы министерства внутренних дел в 2014 году эти заведения вывели из-под его надзора и отдали на откуп субъектам федерации. В Самарской области их перевели на баланс наркологических диспансеров 
19 октября 2018, 10:20
За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

За август-октябрь реальные доходы россиян упали на 3%

Динамика реальных доходов россиян, по данным Росстата, второй месяц подряд отрицательная. С августа по октябрь они в совокупности упали почти на 3%. Основной фактор, обедняющий граждан - усилившаяся инфляция, которую провоцирует слабеющий рубль. 
 
- Очень много валют развивающихся рынков подешевело 
18 октября 2018, 09:27
Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост около Климовки начнут строить в 2019 году

Новый мост через Волгу вблизи села Климовка с обходом Тольятти и выходом на магистраль М-5 "Урал" начнут строить в следующем году. Предполагается, что на его возведение уйдет 4 года времени и 130 миллиардов бюджетных рублей, сообщает правительство Самарской области. Этот 
17 октября 2018, 10:48
Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и 
16 октября 2018, 09:42
Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
 
Результаты исследования показали, что уровень зарплат в разных городах весьма неравномерен, 
10 октября 2018, 09:26
Суд отказался возвращать лицензию

Суд отказался возвращать лицензию "Роднику"

"Самарскому комбинату "Родник" пока не удается вернуть себе лицензию. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять иск компании к Росалкогольрегулированию. Производитель требовал признать назаконным отказ ведомства в выдаче ему лицензии.
Напомним, разрешения на деятельность он был лишен в 2014 году после того, 
9 февраля 2016, 10:56
ООО

ООО "Мико Алко" намерено взыскать с бывшего комбината "Родник" 1,4 млрд рублей

ООО "Мико Алко" намерено войти в список кредиторов самарского комбината "Родник", который сейчас носит название ООО "Аполло". Соответствующие документы появились в картотеке дел арбитражного суда Самарской области. "Мико Алко" обратилось туда с двумя заявлениями, в которых значатся суммы требований в 
12 августа 2015, 11:38
Самарский комбинат «Родник» заявил о своей ликвидации

Самарский комбинат «Родник» заявил о своей ликвидации

Самарский комбинат «Родник» принял решение о ликвидации компании, сообщил вчера вечером спецпортал "Вестник государственной регистрации".
Кредиторам предприятия предлагается в течение двух месяцев направить свои требования на новый адрес прописки «Родника» в Москве, где он перерегистрировался в начале осени.
Ранее «ТЕРРА» 

6 ноября 2014, 03:27
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