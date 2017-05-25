В Самару прибыли два трехсекционных трамвая производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Как известно, в 2016 году был заключен контракт на приобретение и поставку 10 таких транспортных средств. Пока доставлены два, остальные должны прибыть в ближайшее время.
Как информируют в горадминистрации, вместимость одного такого транспортного средства – 200 пассажиров. В трамвае есть кондиционер, система видеонаблюдения и навигации, а для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрены откидные аппарели.
На протяжении месяца новую технику будут обкатывать без пассажиров. Далее определят маршруты, по которым и будут следовать трамваи.
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