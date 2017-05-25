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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 24 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары придется заплатить 66 миллионов рублей

Мэрии Самары не удалось оспорить решение арбитражного суда Самарской области, который обязал ее выплатить "Межрегиональной лизинговой компании" более 66 миллионов рублей.
Как уже рассказывала ТЕРРА, спор возник после того, как городу были поставлены 20 низкопольных трамваев на общую сумму 750 

24 мая 2017, 04:02
Ад продолжается: у самарцев начали отнимать автобусы

Ад продолжается: у самарцев начали отнимать автобусы

Блогер Алексей Перезнатнов пишет про "майский транспортный коллапс по-самарски". "3 мая фирма "Менеджмент Прожект" прекратила пассажирские перевозки по восьми муниципальным маршрутам - 5д, 17, 26, 32, 36, 66, 76, 77. Вместо нее в рейсы вышли автобусы МП "Пассажиравтотранс". Однако 
5 мая 2017, 03:00
В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

В Самаре временно изменятся почти 30 автобусных маршрутов

Из-за ограничений движения транспорта в период с 3 по 9 мая, в связи с праздничными мероприятиями в честь Дня Победы, в Самаре изменятся почти 30 автобусных маршрутов. Трамваи будут курсировать по своим маршрутам и расписанию, отметили в мэрии. Список улиц, которые 
3 мая 2017, 09:22
В Самаре планируют перенести остановки общественного транспорта

В Самаре планируют перенести остановки общественного транспорта

В ближайшее время ряд маршрутов общественного транспорта, которые пользуются особым спросом у льготников, могут быть пересмотрены так, чтобы уменьшить число пересадок. Об этом было объявлено на совещании у губернатора Николая Меркушкина. Так же будут изменены некоторые маршруты общественного транспорта.

Напомним, с 1 

2 мая 2017, 06:46
В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

В Самарской области будут переносить остановки общественного транспорта

Чтобы исключить пересадки студентов и льготников, в городах Самарской области остановки будут переносить. Об этом заявили министры правительства Самарской области Иван Пивкин и Марина Антимонова. Лимит для всех льготников - 60 поездок с 1 мая. На билетах будет печататься оставшееся 

2 мая 2017, 01:35
Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»

Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.

Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и 
25 апреля 2017, 11:47
В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

В Самаре пассажирка и кондуктор подрались из-за транспортной карты

Вчера, 7 апреля, в Самаре в трамвае 13-го маршрута произошла необычная драка. В ней участвовали две женщины - пассажирка и кондуктор, передает портал 63.ru.

По словам очевидцев, инцидент случился в районе пересечении Ставропольской с Кирова. Вагон притормозил на остановке. В тот 

8 апреля 2017, 12:27
Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Общественный транспорт Самары оснастят специальной аудиотехникой

Самарские автобусы, трамваи и троллейбусы могут оснастить специальным звуковым оборудованием. В мэрию обратился горожанин, имеющий инвалидность по зрению. Он предложил оснастить двери общественного транспорта внешними динамиками, чтобы по ним объявляли номера маршрутов. Департаменту транспорта поручили указать установку звукового оборудования в 

24 марта 2017, 11:52
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