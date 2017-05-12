Миллионы в трубу: в Самаре ищут подрядчика для нового этапа ремонта на площади Славы Департамент по делам губернатора объявил повторный конкурс по определению подрядчика на третий этап капремонта склона площади Славы. В первый раз аукцион хотели провести в конце марта. Однако торги так и не состоялись. Теперь победителя планируют назвать 15 мая. Начать работы …