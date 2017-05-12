Первого июня в областной столице закроют общественную баню №4. Она находится на улице Братьев Коростелевых, 47.
Как информируют в администрации Железнодорожного района, определенные неудобства в этой связи ждут жителей поселка Шмидта. Впрочем, поступить иначе нельзя, поскольку оборудование этого заведения сейчас находится в аварийном состоянии.
В качестве альтернативы чиновники называют бани на Пионерской, 45 и на Самарской, 140. Они функционируют по режиму мужской/женский день.
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