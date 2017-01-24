По мнению законотворцев, это должно исключить случаи мошенничества при сделках с недвижимостью и купле-продаже автомобиля. Правда, за надежность придется заплатить, зачастую десятки тысяч рублей. С 2017 года большинство сделок с недвижимостью должны сопровождаться нотариусом. Стоимость услуг может исчисляться десятками тысяч рублей. Кроме того, все органы предоставляющие госуслуги такие как МФЦ, Росреестр, Регпалата, ГИБДД, служба судебных приставов - обязаны проверять доверенность сведений при сделках как с недвижимостью, так и, например, с автомобилями через онлайн-сервис, созданный федеральной нотариальной палатой.
Галина Николаева, президент Нотариальной палаты Самарской области:
«Законодатель решил насильно осчастливить граждан, поставив такую преграду, защитить права тем самым на имущество. Законодатель ввел обязательную нотариальную форму для многих сделок с имуществом - это все сделки, связанные с опекой, по распоряжению недвижимым имуществом. Все сделки, связанные с отчуждением долей в праве собственности на недвижимое имущество, поэтому законодатель предусмотрел снижение тарифов, если раньше это стоило от 1 до 2 % от суммы сделки, то сегодня чем выше стоимость, тем ниже тариф».
Тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера с 1 января 2017 год в Самарской области.
- сделки с отчуждением чужого имущества близким родственникам до 10 млн. - 8 тыс.руб.+0,2% суммы сделки
-другим лицам в зависимости от суммы сделки свыше 1 млн. до 10 млн. руб. включительно - 13 тыс.руб. +0,2% суммы сделки
В случае ошибки при сумме сделки до 5 миллионов рублей нотариус отвечал своим имуществом, теперь введена новая степень гарантии. С 1 января заработал компенсационный фонд Федеральной Нотариальной Палаты.
Вера Попова, депутат Самарской Губернской Думы:
«Это увеличит стоимость сделки, они будут платить за это. Но в тоже самое время это какая-то защита, наверное, кто-то этим воспользуется».
Сейчас в Самарской области работает 146 нотариусов. Бесплатно их услугами могут пользоваться инвалиды 1 группы и Ветераны Великой Отечественной Войны. Сделка сопровождаемая нотариусом регистрируется в течение суток. Кроме того, заверить ее теперь можно не только по месту нахождения имущества, но и у любого специалиста в регионе. Необходимо только предоставить документы личного характера. По мысли законодателей все это повышает защищенность таких договоров.
Марина Жирова, к.ю.н., адвокат, старший партнер адвокатского бюро "Яблоков, Лапицкий и партнеры":
«Если раньше любой человек мог пойти в регистрационную палату, назовем ее, чтоб всем проще было, и просто сдать договор и получить свидетельство о праве собственности, то теперь по ряду сделок так будет сделать нельзя. Ему нужно будет обязательно обратиться к нотариусу, в том числе по таким сделкам. С отчуждением долей в квартире, даже если все собственники долей отчуждают все свои доли, то все равно обязательно надо обращаться к нотариусу. Например, так часто бывает после приватизации квартиры. В данном случае минус, конечно, это нотариальный тариф, который может составлять несколько десятков тысяч рублей - это может быть и 10 и 15 и 20 и 30 тысяч рублей. Нотариальный тариф зависит от стоимости недвижимости, которая по сделке отчуждается».
А уже с 1 июня настоящая революция ждет взаимоотношения кредитора и заемщика. В договоре займа по усмотрению банка может появиться исполнительная надпись нотариуса. Банк с ее помощью сможет взыскать задолженность по кредиту без судебного решения.