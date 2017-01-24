Об этом телерадиокомпании "ТЕРРА" сообщила президент НПСо Галина Николаева. По ее мнению, это достаточно высокое место в рейтинге, учитывая большое количество региональных отделений Федеральной налоговой службы.

Отметим, на сегодняшний день в областной столице работают 57 нотариусов, всего по региону – 146. …