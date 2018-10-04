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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями
В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях.
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4 октября 2018, 09:48
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Холдинг «Кристалл-Лефортово» обвинил владельца самарского завода «Родник» в выводе активов
Холдинг «Кристалл-Лефортово» официально обвинил основного владельца самарского завода «Родник» в выводе активов с целью его дальнейшего преднамеренного банкротства. Речь идет об акционерном обществе «Актив», которое, по утверждению холдинга, контролируется депутатом самарской губдумы Александром Милеевым.
По версии заявителя, остановка самарского …
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4 октября 2018, 09:17
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В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования
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4 октября 2018, 09:07
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В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные
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4 октября 2018, 05:46
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«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal
Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".
Турки не …
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4 октября 2018, 04:35
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Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей
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4 октября 2018, 03:12
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Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам
Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина …
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4 октября 2018, 10:18
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В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»
В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, …
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27 сентября 2018, 12:51
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Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.
По …
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11 сентября 2018, 03:41
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В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной
Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью …
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6 сентября 2018, 02:16
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В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню
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5 сентября 2018, 11:01
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В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников
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31 августа 2018, 03:18
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Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей
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30 августа 2018, 05:33
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В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик
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29 августа 2018, 08:39
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«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей
«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине …
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2 августа 2018, 11:32
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На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев
В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц …
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21 мая 2018, 02:26