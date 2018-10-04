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Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

Бизнесмены из Узбекистана хотят наладить сотрудничество с самарскими предприятиями

В Самару прибыла делегация из Кашкадарьинского района Республики Узбекистан. Представители этого региона хотят наладить сотрудничество с компаниями и предприятиями Самарской области в самых разных областях. 
 
За первое полугодие 2018 года объем торговли Самарской области и Узбекистана превысил 90 миллионов долларов, что 
4 октября 2018, 09:48
Холдинг «Кристалл-Лефортово» обвинил владельца самарского завода «Родник» в выводе активов

Холдинг «Кристалл-Лефортово» обвинил владельца самарского завода «Родник» в выводе активов

Холдинг «Кристалл-Лефортово» официально обвинил основного владельца самарского завода «Родник» в выводе активов с целью его дальнейшего преднамеренного банкротства. Речь идет об акционерном обществе «Актив», которое, по утверждению холдинга, контролируется депутатом самарской губдумы Александром Милеевым.

По версии заявителя, остановка самарского 
4 октября 2018, 09:17
В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В пятницу в России будут отмечать День учителя. Если раньше он не имел фиксированной даты и праздновался в первое воскресенье октября, то теперь он совмещен с межгосударственным Всемирным днем учителя, учрежденным ООН, и привязан к 5 октября. В преддверии этого 
4 октября 2018, 09:07
В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

Погода в предстоящий уик-энд в Самарской области будет переменчивой. Если в пятницу и субботу синоптики обещают максимум + 14 градусов, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

В ночные часы в пятницу, 5 октября, местами 
4 октября 2018, 05:46
«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

«Курумоч» прекратил обслуживать рейсы компании Atlasglobal

Международный аэропорт Курумоч объявил о прекращении с 4 октября обслуживания рейсов турецкой авиакомпании Atlasglobal Airlines . На такую меру самарское предприятие пошло из-за долга перевозчика за наземное обслуживание, говорится в сообщении холдинга "Аэропорты Регионов", в который входит и "Курумоч".

Турки не 

4 октября 2018, 04:35
Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

Жители и предприятия Самарской области должны за электричество 5 млрд рублей

На сегодняшний день общий долг потребителей как обычных собственников жилья, так и предприятий и организаций перед энергетиками в Самарской области перешагнул за 5 млрд рублей. Причем, 1,119 млрд из них - это сумма, которую не выплатили в свое время предприятия 
4 октября 2018, 03:12
Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Тольяттинка чуть не осталась без «Porsche» из-за долгов по налогам

Жительница Тольятти едва не осталась без машины из-за того, что не озаботилась своевременной уплатой налогов. Она задолжала государству 196 тысяч рублей, но гасить эту сумму не спешила. Тогда судебные приставы завели на нее исполнительное производство. Несмотря на неоднократные предупреждения, женщина 

4 октября 2018, 10:18
В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре на домах неплательщиков за воду пишут лазером «долг»

В Самаре неистощимые на выдумки коммунальщики придумывают все новые способы борьбы с неплательщиками. На домах горожан, которые не перечисляют деньги за водоснабжение и канализацию, они начали «писать» лазером у конкретных окон слово «долг» и невыплаченную сумму. Надписи выводит специальная установка, 
27 сентября 2018, 12:51
Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Должниками за отопление и горячую воду в Самаре займутся коллекторы

Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» решил применить новый метод борьбы с должниками за отопление и горячую воду. Организация заключила договор с одним из крупных коллекторских агентств. Его  специалистам уже передали материалы на 5300 неплательщиков, общий долг которых составляет 170 миллионов рублей.

По 

11 сентября 2018, 03:41
В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

В Самаре застройщик засыпал котлован 18-этажного дома на Солнечной

Поставлена точка в скандальном деле о возведении на Солнечной новой многоэтажки: застройщик засыпал котлован. Напомним, что на улице Солнечной мог появиться 18-этажный дом с паркингом. Фирма-застройщик вырыла котлован под фундамент объекта капитального строительства и создала условия, угрожающие жизни и здоровью 
6 сентября 2018, 02:16
В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню

В Самаре судебные приставы сносят лодочную станцию и баню

Судебные приставы приступили к сносу в Самаре лодочной станции в районе 9-й просеки. На левом берегу Волги коммерсант незаконно установил баню, шатер, стоянку и понтон.

Местный бизнесмен занял береговую линию площадью 8750 кв. м. Он организовал автостоянку, возвел помещение-шатер 
5 сентября 2018, 11:01
В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

В Самарской области коллекторы заплатили миллион рублей из-за жалоб должников

С начала этого года самарским приставам поступили 493  жалобы  на  коллекторов. Компании были оштрафованы в общей сложности на 1 млн 70 тысяч рублей, а каждое  юрлицо — соответственно, на 20-55 тысяч. Фирмы по возврату задолженностей  были слишком настойчивы в своих 
31 августа 2018, 03:18
Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

Судебного пристава в Самаре подозревают в подлоге на 13 млн рублей

В областной столице возбуждено уголовное дело на начальника МОСП по взысканию административных штрафов по Самаре. Эту женщину подозревают в подлоге.

По версии следствия, в ноябре прошлого года пристав в своем служебном кабинете внесла ложные сведения в автоматизированную систему службы 
30 августа 2018, 05:33
В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

В Самаре за долг в 1,2 млн рублей по налогам арестовали погрузчик

Судебные приставы возбудили исполнительное производство о взыскании с должника-организации, которая не заплатила налоги, 1 млн 200 тыс. рублей. Они направили запросы в различные регистрирующие органы и банки, и выяснилось, что машин у неплательщика нет, зато за ним числится недвижимость. Приставы 
29 августа 2018, 08:39
«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черных коллекторов» из Тольятти оштрафовали на 200 тысяч рублей

«Черным коллекторам» из Тольятти придется выплатить 200 тысяч рублей штрафа. В управление Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю обратилась жительница Читы. Он рассказала, что взяла кредит в микрозаймовой организации. Расплатиться по долгам вовремя она не смогла, и вскоре женщине 

2 августа 2018, 11:32
На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

На полмиллиона рублей наказаны коллекторы после жалоб самарцев

В Самарской области с начала 2018 года коллекторов оштрафовали почти на полмиллиона рублей. От самарцев поступило около 400 жалоб на слишком настойчивых сборщиков долгов. Составлено 29 административных протоколов за нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц 

21 мая 2018, 02:26
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