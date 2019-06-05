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Эксперты рассказали, что будет с рублем этим летом
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5 июня 2019, 11:11
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В «Волгаре» открыли пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
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5 июня 2019, 10:47
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Дмитрию Сазонову не удалось обжаловать арест в облсуде
В среду, 5 июня, Самарский областной суд рассмотрел жалобу и оставил без изменений постановление Самарского районного суда о продлении под стражей срока Дмитрию Сазонову. В последний раз арест фигуранта нашумевшего дела продлили 23 мая на два месяца - до …
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5 июня 2019, 05:38
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В Самарской области мусорный регоператор сбрасывал загрязненные сточные воды в озеро
Самарская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла суд против оператора по обращению с коммунальными отходами — компании «Экостройресурс». Как сообщили в надзорном ведомстве, организация сбрасывала в озеро Безымянное сточные воды с превышением нормативов концентраций загрязняющих веществ. После проверки природоохранный прокурор обратился …
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5 июня 2019, 05:15
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В блогах: 116 рублей за минуту. В Самаре безработных могут "развести на бабки"
В паблике "Черный список Самара" соцсети "ВКонтакте" предупредили о новом виде мошенничества. Безработных запросто могут "развести на бабки". «В городе начали распространять вот такие хитрые объявления о приеме на работу. Это настоящий развод! - утверждает автор. - На листовке …
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5 июня 2019, 04:54
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Преподавателя из Самарской области подозревают в получении 20-тысячной взятки
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5 июня 2019, 03:50
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Собрали 3 млн: в Тольятти работала финансовая пирамида
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5 июня 2019, 12:55
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В Самарской области подорожает проезд на электричках
С субботы, 15 июня, в нашем регионе увеличивается стоимость проезда на электричках, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания. На участках «Самара - Зубчаниновка», «Мирная - Самара - Конструкторская», «Самара - Конструкторская», «Самара - Ягодная» при наличном расчете стоимость полного билета …
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5 июня 2019, 09:25
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До сентября в Самаре должны отремонтировать почти 60 дворов
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4 июня 2019, 10:48
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Прятали под капотом: в Тольятти поймали пару с 4,5 кг «синтетики»
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские в Самарской области. В Комсомольском районе Тольятти остановили автомобиль из-за нарушения правил дорожного движения. Во время общения с правоохранителями пассажирка стала нервничать, а также неадекватно реагировала на окружающую обстановку — у собеседников было ощущение, что …
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4 июня 2019, 11:16
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