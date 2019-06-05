В «Волгаре» открыли пункт наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха … В Куйбышевском районе Самары, по данным экологов, самая неблагополучная в регионе обстановка с загрязнением воздуха. Из 80 случаев вредных выбросов, зафиксированных в губернии по итогам 2018 года, более 50 были именно на этой территории. В ситуацию уже вмешался губернатор -