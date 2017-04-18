Всего с этим диагнозом живут почти 34,5 тысячи человек. В учебных заведениях региона регулярно проводятся дни профилактики, в ходе которых любой желающий может пройти экспресс-тестирование.
В лекционной аудитории Самарского экономического университета необычная пара. Студентам рассказывают о профилактике ВИЧ. Молодёжь слушает внимательно.
Максим, студент СГЭУ:
- Тема, я думаю, важная, СПИД имеет место быть в современном обществе. И актуальная, надо всем знать про это.
Ангелина, студентка СГЭУ :
- Тема достаточно табуированная. Не обсуждают ее в открытую, и это тоже является проблемой. Надо больше распространять эту информацию среди своих знакомых, среди своих близких, в особенности, чтобы как-то защитить их.
В соседней аудитории любой желающий может пройти абсолютно анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Вся процедура занимает меньше получаса.
Это - одна из разновидностей экспресс-теста на ВИЧ. Здесь берут кровь из пальца. Как уверяет производитель, точность такого теста - 99 процентов. Результат будет готов уже через 20 минут.
При проведении аналогичных проверок в общественных местах, три процента от общего числа прошедших процедуру оказываются ВИЧ - инфицированными. По статистике, на таких экспресс - проверках в учебных учреждениях пока не выявлено ни одного случая.
Ильмир Фахурдинов,
врач-эпидемиолог ГБУЗ "Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями":
- Сейчас такой век, они понимают все, отвечают на вопросы хорошо, не стесняются , с ними можно найти общий язык.
За первый квартал этого года проверить ВИЧ-статус удалось более чем у 168 тысяч жителей Самарской области. Это больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом, количество выявленных новых случаев инфицированных снизилось. Поэтому медики говорят о снижении темпов прироста зараженных ВИЧ.
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