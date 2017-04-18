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В Самарской области стартовал сезон клещей

В Самарской области стартовал сезон клещей

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17 апреля 2017, 04:32
Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Самарские следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в больнице имени Семашко

Следователи проводят проверку по факту смерти 6-месячного ребенка в самарской больнице имени Семашко. Туда девочку с подозрением на ротавирусную инфекцию доставили из детской клинической больницы №1. Малышка находилась в тяжелом состоянии, ее рвало желчью, а после она перестала открывать глаза. 

17 марта 2017, 03:39
Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Ученые вырастили обезьян с иммунитетом к ВИЧ

Американские ученые из университета Рокфеллеров в Нью-Йорке создали приматов с иммунитетом к ВИЧ. О своей работе они рассказали в издании Nature.
Как отмечают специалисты, особенности этого лечения аналогичны иммунотерапии онкологических заболеваний. При этом организм активирует уже существующие в иммунной системе 

14 марта 2017, 01:10
В России появился новый вирус иммунодефицита человека

В России появился новый вирус иммунодефицита человека

Очень опасный вирус иммунодефицита человека появился в России от микса известной ранее болезни с новой, которая пришла из Азии. Об этом рассказали ученые из Института вирусологии. Новый ВИЧ AG принесли с собой рабочие, мигрирующие из среднеазиатского региона.
Это заболевание в 

28 декабря 2016, 09:27
В Самарской области детям все чаще ставят диагноз

В Самарской области детям все чаще ставят диагноз "инфекционный мононуклеоз"

Это острое вирусное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, поражением зева, лимфатических узлов, печени, селезенки и своеобразными изменениями состава крови. Около половины российского населения переносят инфекцию в юном возрасте. В группе риска мальчики и девочки от 4 до 8 лет. К совершеннолетию 

8 декабря 2016, 05:43
Сегодня отмечается всемирный день борьбы со СПИДом

Сегодня отмечается всемирный день борьбы со СПИДом

Первого декабря весь мир отмечается День борьбы со СПИДом. Самарская область в российском антирейтинге по уровню заболеваемости вирусом иммунодефицита человека  занимает четвертое место. Нас опережают только Свердловская, Иркутская и Кемеровская области. Сейчас в губернии с положительным ВИЧ-статусом проживает 35 с 

1 декабря 2016, 08:00
ВОЗ: более 14 миллионов людей не знают о том, что заражены ВИЧ

ВОЗ: более 14 миллионов людей не знают о том, что заражены ВИЧ

Свыше 14 миллионов людей по всему миру не знают о том, что они заражены ВИЧ-инфекцией, утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отмечают, что это около 40% всех пациентов с ВИЧ.
По словам гендиректора ВОЗ Маргарет Чэнь, сегодня миллионы людей 

30 ноября 2016, 09:53
Первого декабря весь мир отметит День борьбы со СПИДом

Первого декабря весь мир отметит День борьбы со СПИДом

Профилактические мероприятия в эти дни проходят и в Самарской области, которая продолжает находиться в четверке неблагополучных по ВИЧ регионов. В первый день недели все желающие абсолютно бесплатно могли пройти экспресс - тестирование по слюне.
На экспресс - тестировании в одном 

28 ноября 2016, 06:49
В блогах: почему в Самарской области замалчивают проблему СПИДа?

В блогах: почему в Самарской области замалчивают проблему СПИДа?

Блогер Лаврентий Глыба спрашивает, "почему в Самарской области замалчивают проблему СПИДа"? "Все-таки у нас ситуация с ВИЧ-инфекцией намного хуже, чем в Екатеринбурге, в котором вчера была объявлена эпидемия, но после наката на местные городские власти сообщение дезавуировали! - пишет 
3 ноября 2016, 05:29
Ученые доказали, что ВИЧ возник при передаче вируса от шимпанзе

Ученые доказали, что ВИЧ возник при передаче вируса от шимпанзе

Широко распространенная гипотеза о том, что появлению ВИЧ человечество обязано шимпанзе, получила свое научное обоснование. Ученые из США (университет Небраски-Линкольна) опытным путем доказали, что человеческие клетки могут заражаться от штаммов ВИО (вирус иммунодефицита обезьян).  Биологи отмечают, что от этой группы 

25 июля 2016, 02:06
В Китае обнаружено массовое захоронение жертв неизвестной болезни

В Китае обнаружено массовое захоронение жертв неизвестной болезни

Во время раскопок деревни возрастом пять тысяч лет, которая расположена на северо-востоке КНР, были найдены остатки сгоревшего дома с 97 скелетами взрослых людей. Они умерли естественным образом, когда им было 19-35 лет, - исследователи не обнаружили признаков насильственной смерти. Тела 
29 июля 2015, 12:47
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