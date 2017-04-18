ВОЗ: более 14 миллионов людей не знают о том, что заражены ВИЧ Свыше 14 миллионов людей по всему миру не знают о том, что они заражены ВИЧ-инфекцией, утверждают специалисты Всемирной организации здравоохранения. В ВОЗ отмечают, что это около 40% всех пациентов с ВИЧ.

По словам гендиректора ВОЗ Маргарет Чэнь, сегодня миллионы людей …