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В среду вечером баня горела в Сызрани
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12 июля 2018, 09:25
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6 детей потерялись в июле на пляжах Самары
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11 июля 2018, 05:50
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Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре
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11 июля 2018, 01:54
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6-летняя девочка упала с 4 этажа в Самаре
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11 июля 2018, 09:47
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В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек
Во вторник, 10 июля, в Самаре произошла авария со смертельным исходом. На улице Гагарина в районе дома №171 столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Гранта». Как рассказали очевидцы в группе ДТП 163 Самара, иномарка ехала по Гагарина от …
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10 июля 2018, 02:13
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти
8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.
Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины …
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9 июля 2018, 01:00
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Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре
В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.
Ребенок боялся …
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6 июля 2018, 09:52
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Двое детей выпали из окон в Самарской области
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15 мая 2018, 04:48
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Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон
Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.
Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, …
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6 апреля 2018, 05:15
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Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области
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5 марта 2018, 02:56
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В Самаре полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников
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29 мая 2014, 12:48