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«Бункер S» Эфир передачи от 10 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре

Скончалась шестилетняя девочка, упавшая с третьего этажа в Самаре

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6-летняя девочка упала с 4 этажа в Самаре

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По словам очевидцев, девочка играла 
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В столкновении Toyota и «Гранты» на Гагарина в Самаре погиб человек

Во вторник, 10 июля, в Самаре произошла авария со смертельным исходом. На улице Гагарина в районе дома №171 столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и «Лада Гранта». Как рассказали очевидцы в группе ДТП 163 Самара, иномарка ехала по Гагарина от 
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57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

57-летняя женщина погибла во время купания в Тольятти

8 июля в межшлюзовом канале в Тольятти произошел несчастный случай. Около 9 часов утра во время купания там погибла 57-летняя женщина, сообщает ВолгаНьюс со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Об инциденте полицейским сообщили очевидцы. Они обнаружили тело женщины 
9 июля 2018, 01:00
Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

Анестезиолог отделался ограничением свободы за смерть 5-летнего мальчика в Самаре

В четверг, 5 июля, в Октябрьском районном суде вынесли приговор врачу-анестезиологу Александру Шавалееву. Его обвиняли в причинении смерти по неосторожности пятилетнему мальчику. Напомним, что трагедия произошла в июне прошлого года в одной из частных стоматологических клиник Самары.

Ребенок боялся 
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Двое детей выпали из окон в Самарской области

Двое детей выпали из окон в Самарской области

С начала года в Самарской области уже дважды дети выпадали из окон. Один такой случай был зафиксирован в Новокуйбышевске. Там ребенок погиб. Второй инцидент произошел 14 мая в Тольятти. С высоты четвертого этажа рухнул годовалый мальчик. С многочисленными травмами он 

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Жительница Оренбурга отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей из-за промерзших окон

Жительница Оренбурга отсудила 100 тысяч рублей у установщика некачественных окон. Женщина решила установить стеклопакеты в своем жилище. Свои услуги ей предложил местный предприниматель и попросил за всю работу и сами окна 35 тысяч рублей.

Конфликт разгорелся после завершения процесса установки. Оказалось, 

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Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

Мужчину, укравшего решетки для окон, задержали в Самарской области

На днях за помощью в полицию обратился житель Красноярского района области. Он рассказал, что во двор его дома забрался неизвестный, и украл оттуда 6 оконных решеток. Ущерб был оценен в 6 тысяч рублей. Правоохранители выяснили приметы нападавшего, и разослали ориентировки 

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В Самаре полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников

В Самаре полицейские разыскивают пострадавших от рук мошенников

В сентябре прошлого года в областной столице было зафиксировано мошенничество со стороны фирмы ООО «Окна Конкурент», сообщает региональное ГУ МВД.
По факту хищения денежных средств были возбуждены уголовные дела.
Фирма рекламировала свои услуги в различных газетах и в сети Интернет, 

29 мая 2014, 12:48
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