Двое детей выпали из окон в Самарской области С начала года в Самарской области уже дважды дети выпадали из окон. Один такой случай был зафиксирован в Новокуйбышевске. Там ребенок погиб. Второй инцидент произошел 14 мая в Тольятти. С высоты четвертого этажа рухнул годовалый мальчик. С многочисленными травмами он …