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«Бункер S» Эфир передачи от 21 ноября 2017г 
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Материалы по теме:

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Изменилось время подачи воды в поселки Мехзавод и Крутые Ключи

Водоснабжение домов в четырех поселках Самары - Мехзавод, Крутые Ключи, «Новая Самара» и «Шведская слобода» - будет возобновлено не позднее 17:00, заявили в компании «Самарские коммунальные системы».

«По состоянию на 14.30 работы по переврезке водовода завершены, идёт наполнение системы 
10 ноября 2017, 02:40
В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В поселках Мехзавод и Крутые Ключи отключат воду на весь день

В пятницу, 10 ноября, в Самаре будет приостановлено водоснабжение поселков Мехзавод, Крутые Ключи, Новая Самара и Шведская слобода, сообщает компания «Самарские коммунальные системы».
 
«По заявке минтранса будет производиться один из заключительных этапов – переврезка нового водовода в действующий», - 
10 ноября 2017, 09:19
В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

В Зубчаниновке подростки обстреляли из пневматики «Газель» и «шестерку»

Микроавтобус Газель и ВАЗ-2106 стали жертвами любителей пострелять из пневматики по движущимся целям.

Информация об инциденте появилась вчера вечером, 4 ноября, в паблике «Новости Самара – Самара life» соцсети «ВКонтакте. По словам автора снимков, инцидент произошел в самарском посёлке 
5 ноября 2017, 08:49
В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды

В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды

Сегодня, 18 октября, жители микрорайона Крутые Ключи вновь остались без холодного водоснабжения. И на этот раз виноваты не строители Московского шоссе, а рухнувшая стена здания насосной станции.

Как передает Samru.ru, из-за обрушения насос, подающий холодную воду в дома 
18 октября 2017, 10:12
Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

Из-за несоблюдения техусловий в Крутых Ключах закроют ж/д переезд

В пятницу, 13 октября, с 8 часов утра закроют железнодорожный переезд в микрорайоне Крутые Ключи. Речь идет о переезде на 179 километре железной дороги, на пересечении с улицей Мира. Его закрытие связано с несоблюдением технических условий, сообщили в пресс-службе Куйбышевской 

12 октября 2017, 12:26
Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

Чикаго 30-х годов: Пьяный тольяттинец расстрелял из «травмата» сделавшего ему замечание прохожего

В Тольятти возле одного из кафе на улице Юбилейной вчера, 22 июля, рано утром произошла стрельба. На место происшествия незамедлительно отправились сотрудники Росгвардии. Там силовики обнаружили 33-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что сделал замечание неизвестному, который шел по тротуару навстречу 
22 июля 2017, 03:32
Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

Пьяный самарец напал на машину скорой помощи

В Самаре задержан 28-летний мужчина, атаковавший машину скорой помощи. Инцидент произошел на улице Вольской. По данным полицейских, пьяный самарец разбил лобовое стекло автомобиля. Это заметили медработники. Они вызвали полицейских, и дебошира задержали.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, 

8 июня 2017, 02:29
Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

Самарец из окна квартиры сбросил на Lada Vesta кастрюлю с едой

В Самаре сотрудниками вневедомственной охраны задержан 53-летний местный житель, который из окна квартиры одного из домов по улице Максима Горького выбросил кастрюлю с едой на автомобиль Lada Vesta.
 
На место происшествия стражей порядка вызвал владелец пострадавшего авто. По его 

19 мая 2017, 08:35
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