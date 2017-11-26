В Крутых Ключах 10 тысяч жителей остались без воды



Как передает Samru.ru, из-за обрушения насос, подающий холодную воду в дома … Сегодня, 18 октября, жители микрорайона Крутые Ключи вновь остались без холодного водоснабжения. И на этот раз виноваты не строители Московского шоссе, а рухнувшая стена здания насосной станции.Как, из-за обрушения насос, подающий холодную воду в дома