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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»

Кадровую политику обсудили на пресс-конференции губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января. У главы региона поинтересовались, почему министры спорта и культуры до сих пор находятся в статусе «врио».
 
- У человека должен быть шанс, время проявить себя у всех было, по 
18 января 2019, 02:57
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов

На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета 
18 января 2019, 02:23
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов

В самарском аэропорту Курумоч на сутки задержали рейс Самара-Дубай. Ровно 25 часов 119 пассажиров не могли вылететь в Дубай. Самолет должен был отправиться в путь в 15:10 16  января,  а вылетел только в 16:28 17 января. Задержка произошла из-за позднего 
18 января 2019, 10:30
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба

В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
 
- Признаки были на лицо, да и он не отказывался от этого... 
18 января 2019, 09:56
В блогах: Повар из Колумбии вытатуировал герб Самарской области на спине

В блогах: Повар из Колумбии вытатуировал герб Самарской области на спине

Самарский клуб "Крылья Советов" рассказал в "Твиттере" про фаната из Колумбии, который после чемпионата мира по футболу вытатуировал себе карту России на всю спину. Самарскую область он отметил отдельно. "Самара — великолепный город! В уходящем году я не мог 
18 января 2019, 09:17
Резервуар для стадиона «Самара Арена» сможет принять 9 тысяч тонн воды

Резервуар для стадиона «Самара Арена» сможет принять 9 тысяч тонн воды

В Самаре продолжается строительство огромного подземного резервуара, который сооружается на пересечении улиц Ташкентской и Демократической, чтобы защитить новый стадион от подтопления грунтовыми водами. Напомним, осенью прошлого года там была зафиксирована просадка грунта. И это очень опасно. На решение проблемы из 
15 января 2019, 08:22
Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»

В воскресенье, 13 января, самарские «Крылья Советов» подписали документы об аренде защитника «Краснодара» Романа Шишкина. До конца сезона 2018/2019 футболист будет выступать за самарцев. Отметим, что он уже играл в цветах зелено-бело-синих в сезоне-2009 и провел на поле 25 матчей. 
14 января 2019, 08:32
Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды

Стало известно, что вторую часть нынешнего сезона полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе проведет на правах аренды в самарских «Крыльях Советов». 26-летний грузинский футболист не скрывает, что хотел попробовать играть в Европе и его приглашал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий. Но возникли 
10 января 2019, 10:02
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