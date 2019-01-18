|
Дмитрий Азаров рассказал, почему некоторые министры остаются с приставкой «врио»
|
18 января 2019, 02:57
|
Председателем Совета директоров «Крыльев Советов» будет Александр Фетисов
На пресс-конференциии губернатора Дмитрия Азарова в пятницу, 18 января, подняли вопрос о «Крыльях Советов». В последнее время много претензий из-за сведений о зарплатах тренеров и игроков. Глава региона отметил, что заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов будет председателем совета …
|
18 января 2019, 02:23
|
Рейс Самара - Дубай задержали на 25 часов
|
18 января 2019, 10:30
|
«Сел за руль пьяным»: В Тольятти задержали тренера детского хоккейного клуба
В четверг, 17 января, в Тольятти госинспекторы задержали главного тренера детского хоккейного клуба «Лада»-2008 Никиту Дубровина. По словам представителей «Ночного Патруля Самары», предположительно, автомобилист находился в состоянии наркотического опьянения.
|
18 января 2019, 09:56
|
В блогах: Повар из Колумбии вытатуировал герб Самарской области на спине
Самарский клуб "Крылья Советов" рассказал в "Твиттере" про фаната из Колумбии, который после чемпионата мира по футболу вытатуировал себе карту России на всю спину. Самарскую область он отметил отдельно. "Самара — великолепный город! В уходящем году я не мог …
|
18 января 2019, 09:17
|
Резервуар для стадиона «Самара Арена» сможет принять 9 тысяч тонн воды
В Самаре продолжается строительство огромного подземного резервуара, который сооружается на пересечении улиц Ташкентской и Демократической, чтобы защитить новый стадион от подтопления грунтовыми водами. Напомним, осенью прошлого года там была зафиксирована просадка грунта. И это очень опасно. На решение проблемы из …
|
15 января 2019, 08:22
|
Роман Шишкин будет играть за «Крылья Советов»
|
14 января 2019, 08:32
|
Полузащитник Джано Ананидзе перешел в «Крылья Советов» на правах аренды
|
10 января 2019, 10:02