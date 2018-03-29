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Материалы по теме:

Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

Трех мужчин-приставов вызвала пьяная жительница Новокуйбышевска

На днях новокуйбышевские приставы провели рейд по должникам. В частности, они посетили женщину, которая давно не платила за коммунальные услуги. У нее накопился долг в 115 тысяч рублей.

На момент прихода приставов женщина была сильно пьяна. Визитеры потребовали, чтобы она явилась 

29 марта 2018, 11:34
115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

115 тысяч рублей в виде алиментов выплатила жительница Тольятти

Жительница Тольятти стала фигуранткой уголовного дела из-за неуплаты алиментов на содержание своей младшей дочери. Девочка находится на попечении старшей сестры, а мать обязали перечислять в ее пользу четверть заработка.

Выполнять свои обязательства тольяттинка не спешила. Она не устраивалась на работу и 

28 марта 2018, 12:23
Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Полгода исправительных работ получил алиментщик из Самарской области

Немало хлопот доставил судебным приставам житель Кошкинского района области. Мужчина задолжал 540 тысяч рублей на содержание своего ребенка. Долгое время он не устраивался на работу, что не давало приставам взыскать с него законные алименты. Тогда ему назначили 100 часов обязательных 

27 марта 2018, 12:14
10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

10 суток ареста получил алиментщик из Самарской области

Алиментщику из Кинель-Черкасского района может грозить до 1 года тюрьмы. Он задолжал 45 тысяч рублей, предназначеных для содержания и воспитания сына.

Судебные приставы несколько раз приходили к мужчине домой, но там его не заставали. Потом выяснилось, что должник неофициально трудится на 

16 марта 2018, 01:01
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