Приставам пришлось применить приемы самбо против жителя Самары, заявившего что у него есть граната и пистолет, передает УФССП России по Самарской области.
По версии приставов, в Октябрьский райсуд пришел мужчина. Перед проходом через рамку металлодетектора приставы предупредили посетителя об админответственности за пронос в здание запрещенных предметов, взрывчатых веществ и огнестрельного оружия, и предложили ему выложить на стойку все запрещенные к проносу предметы. Мужчина заявил, что таковых предметов у него при себе нет.
При проходе через рамку сработал сигнал, а при осмотре ручным металлодетектором в области карманов его куртки зазвучал оповещающий сигнал. На вопрос приставов, что находится в карманах, самарец ответил «граната и пистолет», и потянулся к карману. Показать содержимое мужчина не успел. Приставы отреагировали мгновенно - они применили приемы самбо, зафиксировав мужчину для недопущения чрезвычайных происшествий. Сразу же при помощи тревожной кнопки был вызван наряд полиции. Мужчину задержали. Спецсредства и огнестрельное оружие при задержании не применялись. Были ли на самом деле при мужчине обнаружены «граната и пистолет» ведомство не уточняет.
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