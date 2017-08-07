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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
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Тихонова-младшего из «Крыльев Советов» позвали в сборную

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18-летний защитник «Крыльев Советов» Михаил Тихонов - сын главного тренера клуба Андрея Тихонова - получил вызов в студенческую сборную России, которая выступит на 29-й Всемирной летней Универсиаде. 
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Кто будет защищать ворота «Крыльев Советов»?

Кто будет защищать ворота «Крыльев Советов»?

По информации источников телерадиокомпании «ТЕРРА», основной вратарь самарских «Крыльев Советов» Георги Лория закончил реабилитацию в немецкой клинике и в субботу прибудет в Самару.

Напомним, в Германии голкиперу грузинской национальной сборной сделали операцию на локтевом суставе, игрок фактически пропустил всю предсезонную подготовку 

3 августа 2017, 04:17
Самарские «Крылья Советов-2» сыграют с юниорским «Анжи»

Самарские «Крылья Советов-2» сыграют с юниорским «Анжи»

«Крылья Советов-2» сегодня, 3 июля, на выезде сыграют с командой «Анжи-Юниор».
 
Накануне самарские футболисты прибыли в город Зеленодольск, где проведут матч в рамках 3-го тура первенства ПФЛ.
 
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3 августа 2017, 12:51
В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В Самаре появятся вытрезвители для футбольных болельщиков

В городах-организаторах ЧМ-2018 в обязательном порядке откроют вытрезвители. Информация об этом появилась в федеральных СМИ со ссылкой на представителя Минздрава.

Главный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал, что только за время проведения Кубка конфедераций к врачам попали более 600 
1 августа 2017, 03:18
«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

«Крылья Советов» могут отправить в Сызрань

В Москве состоялась жеребьевка розыгрыша футбольного Кубка России. Клубы ФНЛ, в числе которых самарские «Крылья Советов», вступят в борьбу со стадии 1/32 финала. Самарцам выпало сразиться с победителем пары 1/64 финала, в котором встретятся ульяновская «Волга» и «Сызрань-2003». Игра между 

1 августа 2017, 11:59

"Крылья Советов" начали сезон в ФНЛ с победы над "Лучом-Энергией"

Самарские "Крылья Советов" обыграли "Луч-Энергию" из Владивостока в матче 1-го тура первенства Футбольной национальной лиги сезона-2017/18.

Встреча, прошедшая сегодня, 8 июля, на поле самарского стадиона "Металлург", завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. У победителей отличились Сергей Самодин (33-я 
8 июля 2017, 11:43
Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Андрей Тихонов о возвращении в «Крылья Советов»: «Я готов к тяжелой работе»

Футболисты и тренерский состав «Крыльев Советов» собрались в одном из торговых центров Самары, чтобы поделиться планами на предстоящий сезон, который стартует уже 8 июля. Зарплатная ведомость клуба сократилась примерно на четверть, при этом состав обновился почти наполовину.

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6 июля 2017, 03:31
Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья» сыграли вничью с сербским «Спартаком»

Самарские «Крылья Советов» провели контрольный матч на сборах в Сербии. Соперником нашей команды стал «Спартак» из города Суботица.

Счет открыли самарцы. Судья назначил пенальти в ворота сербов. Дмитрий Ятченко не промахнулся – 1:0. Но удержать преимущество самарцы не смогли. Через некоторое 

25 июня 2017, 02:28
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