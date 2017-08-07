Самарские «Крылья Советов» продолжают свой путь в Футбольной национальной лиге. Задача у клуба одна - в год чемпионата мира по футболу выйти в РФПЛ. Очередным соперником наших на «Металлурге» стал клуб «Волгарь» из Астрахани, до 6 тура лидировавший в турнирной таблице. Как прошел поединок?
Астраханский «Волгарь», который возглавляет тренировавший семь лет назад «Крылья» Юрий Газзаев, до встречи с самарскими футболистами еще ни разу в этом сезоне не проигрывал. Возможно, ответственность за результат сковала ноги самарцев или это гости задавили высоким прессингом, но в первые минут 10 астраханцы имели несколько отличных возможностей отличиться. Самарцев выручал Евгений Конюхов, а то и сами нападающие «Волгаря» били мимо цели. Увидев это Андрей Тихонов перестроил команду на схему в 3 центральных защитника. На 40-й минуте игрок самарской команды Сергей Самодин при выходе на ворота соперника был сбит в штрафной. Арбитр встречи сразу назначил пенальти. По мячу ударил защитник «КС» Дмитрий Ятченко – и забил.
Это уже его второй гол в этом сезоне. После перерыва хозяева имели еще несколько отличных моментов для взятия ворот, но астраханцы больше забить сопернику не дали. В итоге 1:0 в пользу «Крыльев». Самарская команда одержала первую победу над «Волгарем» в российской истории. Закономерность итога после игры признали оба наставника.
Андрей Тихонов, главный тренер ПФК «Крылья Советов»:
- Результат довлеет, отсюда может быть и какая-то нервозность и в последний момент мы не можем как следует друг другу передачу отдать и забить. Думаю, что только с победами придет уверенность и та игра, которую мы хотим, может быть хотят болельщики видеть. Мы исходим от себя в первую очередь, а во-вторых от соперника, потому что знали, что «Волгарь» хорошо играет в быструю атаку. Видели, на первых минутах они могли забить.
Уже в среду «Крылья Советов» проведут матч 7 тура. Их соперником станет ярославский «Шинник». Из-за реконструкции стадиона в Ярославле этот матч состоится в Костроме - на стадионе «Урожай». В случае победы самарцы могут выйти на 1 место в турнирной таблице. Но чтобы вернуться в Премьер-лигу им необходимо будет удержать эту позицию по итогам всего сезона, который продлится до мая 2018-го.
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