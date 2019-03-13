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Материалы по теме:

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов

В Самарской области началась подготовка к паводку. Повышение уровня воды на малых реках прогнозируется в конце марта - начале апреля, однако есть вероятность подтопления южных районов губернии на неделю раньше - в 20-х числах марта. В зоне риска находятся 13 
13 марта 2019, 12:45
В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно

В доме на № 66 по улице Ивана Булкина в областной столице под тяжестью снега просела крыша. По словам жильцов, у пенсионерки, живущей на пятом этаже, отключилось электричество. Самарцы уверяют, что обращались в аварийные службы, к коммунальщикам, но неоднократные жалобы 
13 марта 2019, 02:49
Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу

В Самаре возник новый вид «бизнеса»: родители готовы платить за временную прописку, чтобы их отпрыски могли попасть в первые классы престижных школ. Схему озвучили на заседании рабочей группы комитета губдумы по образованию и науке по совершенствованию правового регулирования приема детей 
13 марта 2019, 02:31
В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской

В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
 
- Улица Молодогвардейская, 94, чрезвычайная ситуация, 
13 марта 2019, 01:56
Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать

Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в 
13 марта 2019, 01:28
Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти

В Самаре сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что в нежилых помещениях в поселке Прибрежный производили запчасти для машин. Как сообщает региональное ГУ МВД, в двух гаражных комплексах нашли станки и оборудование для изготовления контрафактных запчастей и комплектующих, а также склад 
12 марта 2019, 05:03
Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки

В Самаре задержали молодого человека - уроженца Липецкой области, которого сейчас подозревают в краже. По версии правоохранителей, 2 февраля он проник в квартиру 82-летней женщины в доме на улице Урицкого. Он продавал дешевое постельное белье и шубы, и женщина заинтересовалась 
12 марта 2019, 10:54
В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих

Перед судом в Оренбурге предстали трое жителей Самарской области, которых подозревали в незаконном сбыте наркотиков в Бугуруслане. По версии следствия, подсудимые - двое женщин и мужчина с ноября 2017 по март 2018 года получали в Самаре мелкооптовые партии синтетических наркотиков. 
11 марта 2019, 03:06
В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке

Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по 
11 марта 2019, 10:34
Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу

В среду вечером, 6 марта, в Кинельском районе произошла авария. 33-летний водитель иномарки Kia Rio ехал по трассе Самара - Бугуруслан. По предварительной информации, между 32 и 33 километром трассы автомобилист не сумел справиться с управлением. Его машина скатилась на 
7 марта 2019, 04:17
Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов

К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем 
7 марта 2019, 02:22
Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение

В среду, 6 марта, в областной столице задержали автомобилиста, который может стать фигурантом уже пятого уголовного дела за вождение в нетрезвом состоянии. Нарушитель хорошо знаком общественникам.
 
- В этот раз он разъезжал по парковке МРЭО. Информацию принял экипаж Полка ДПС по 
7 марта 2019, 09:50
Пассажир самолета устроил дебош из-за рыбы

Пассажир самолета устроил дебош из-за рыбы

Гастрономические капризы одного из пассажиров чуть не сорвали авиарейс Ванкувер - Торонто. ЧП произошло на днях в салоне первого класса на борту самолета, принадлежащего компании Air Canada.

Во время полета мужчина потребовал, чтобы ему подали рыбу. Однако ее в 
5 марта 2019, 03:29
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?

Самарская актриса Лукерья Ильяшенко рассказала в своем Instagram-блоге о неприятности, которая с ней произошла на днях. По словам девушки, одна из каршерринговых фирм обвинила ее в краже знака с арендованного «Мерседеса». И она не скрывает радости от того, что хоть 

1 марта 2019, 01:13
Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»

Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую 
27 февраля 2019, 11:20
ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой

Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата 
23 февраля 2019, 09:58
В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов

Необычный скандал разразился в вооруженных силах Великобритании. Виновницей «торжества» стала солдат по имени Бриони Мюррей. Она и раньше привлекала внимание СМИ своей эффектной внешностью. А недавно обнаружилось, что до поступления в войска она снималась в качестве модели для эротических сайтов. 
15 февраля 2019, 02:26
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