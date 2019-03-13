В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов Необычный скандал разразился в вооруженных силах Великобритании. Виновницей «торжества» стала солдат по имени Бриони Мюррей. Она и раньше привлекала внимание СМИ своей эффектной внешностью. А недавно обнаружилось, что до поступления в войска она снималась в качестве модели для эротических сайтов. …