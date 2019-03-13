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Во время паводка в Самарской области может подтопить 45 населенных пунктов
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13 марта 2019, 12:45
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В доме на Булкина в Самаре провалилась крыша: жильцы убирают снег самостоятельно
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13 марта 2019, 02:49
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Самарцы платят до 60 тысяч за временную регистрацию для зачисления в «престижную» школу
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13 марта 2019, 02:31
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В Самаре под тяжестью снега рухнула крыша в старинном доме на Молодогвардейской
В областной столице очередная крыша не выдержала веса снега и обвалилась. На этот раз пострадала кровля трехэтажного здания №94 по улице Молодогвардейской, которое было возведено еще в начале прошлого века. Когда-то там располагался доходный дом.
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13 марта 2019, 01:56
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Только 18-20% самарских инвалидов готовы активно работать
Сейчас в Самаре проживают 98 тысяч инвалидов. Только 18-20 % из них готовы активно работать. Такова оценка председателя общественной организации инвалидов-колясочников «Десница» Евгения Печерских. Определенным решением может стать закон о социальном предпринимательстве, который прошел первое чтение в Госдуме. Подробности в …
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13 марта 2019, 01:28
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Видео: в гаражах под Самарой выпускали поддельные автозапчасти
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12 марта 2019, 05:03
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Видео: в Самаре продавец постельного белья и шуб похитил драгоценности у 82-летней пенсионерки
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12 марта 2019, 10:54
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В Оренбурге наркокурьерам из Самары дали почти 30 лет заключения на троих
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11 марта 2019, 03:06
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В Тольятти подрядчик-ловкач повторно продал уже купленную квартиру в новостройке
Правоохранители из Тольятти завели уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении директора одной из компаний, которая возводит жилье. По данным силовиков, подозреваемый - 39-летний директор фирмы-подрядчика строительства жилого дома продал тольяттинцу фактически принадлежащую компании квартиру в доме № 37 по …
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11 марта 2019, 10:34
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Под Самарой иномарка опрокинулась в кювет: пассажирка попала в больницу
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7 марта 2019, 04:17
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Самарец нашел на полу в «Курумоче» 10 000 долларов
К самарским полицейским обратился 51-летний мужчина. Он рассказал, что после перелета рейсом Самара - Стамбул у него пропала крупная сумма - 10 000 долларов. Транспортные полицейские просмотрели записи системы видеонаблюдения международного аэропорта «Курумоч» и увидели на них мужчину, улетевшего тем …
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7 марта 2019, 02:22
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Самарец может стать фигурантом пятого уголовного дела за пьяное вождение
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7 марта 2019, 09:50
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Пассажир самолета устроил дебош из-за рыбы
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5 марта 2019, 03:29
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Актриса Лукерья Ильяшенко свинтила знак с арендованного «мерина»?
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1 марта 2019, 01:13
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Самарчанка с доской напала на машину «скорой помощи»
Пользователи соцсетей в Самарской области активно обсуждают видеоролик, который выложили недавно. На нем агрессивная женщина выкрикивала оскорбления в адрес дежурной бригады «скорой помощи», колотила руками по двери и по стеклу с пассажирской стороны, а затем и вовсе нашла белую …
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27 февраля 2019, 11:20
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ТОП-10 новостей недели в Самаре. Стрельба и пьяный дебош, новая Шеви-Нива и судьба Академии Наяновой
Неделя, что венчается праздником защитников Отечества, была наполнена действительно важными событиями, в числе которых, например, Послание Президента России. За минувшие семь дней сайт ТРК Терра вышел на близкие к пиковым показатели прошлого лета, когда в Самаре проходили матчи чемпионата …
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23 февраля 2019, 09:58
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В британских войсках служит девушка-модель эротических сайтов
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15 февраля 2019, 02:26
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