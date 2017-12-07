1
08
22
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 6 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
2 + 1 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

Роспотребнадзор предложил создать в РФ реестр интернет-магазинов

К 2019 году в Российской Федерации могут составить реестр интернет-магазинов, которым разрешено осуществлять свою деятельность в нашей стране. Эта идея принадлежит специалистам Роспотребнадзора, рассказывают «Известия».
Инициатива относится как к российским, так и к зарубежным онлайн-продавцам. При оформлении соответствующих документов в 

21 ноября 2017, 11:18
Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Более 16 кг нефрита пытались вывезти из России в Китай

Из Российской Федерации в Китай собирались незаконно переправить 40 камней, предположительно, нефрита. Контрабандисты замаскировали нелегальный груз в железнодорожных вагонах.
По данным российских СМИ, которые ссылаются на информацию таможенников, преступники разместили запрещенные к вывозу минералы в полостях вагонных балок. На камнях 

17 ноября 2017, 11:07
Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Интернет-магазины обяжут принимать оплату картами

Кабмин выступил с инициативой обязать интернет-магазины принимать оплату картами. Об этом идет речь в проекте плана по регулированию программы по цифровой экономике, представленном Минэкономразвития и фондом «Сколково».
Как следует из документа, законодательные моменты предстоит проработать в ближайшие два месяца. Если 

17 ноября 2017, 10:27
Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay

Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay

Кабмин обсуждает введение налогов на популярные интернет-магазины по принципу «налога на Google». В перечне указываются такие известные онлайн-ритейлеры, как Aliexpress, Amazon и eBay.
Вместе с тем, работа сайтов, которые проигнорируют предполагаемое новшество, будет проанализирована Роскомнадзором, и их могут в перспективе 

15 сентября 2017, 02:23
Запретный плод: 135 килограммов санкционных польских яблок уничтожили самарские таможенники

Запретный плод: 135 килограммов санкционных польских яблок уничтожили самарские таможенники

135 килограммов польских яблок, которые являются санкционным продуктом, уничтожили самарские таможенники. Незаконно ввезенные на территорию России фрукты сорта "Черный принц" обнаружили в областной столице на овощебазе на улице Олимпийской. По словам хозяев торговой точки, продукцию они заказывали на оптовой базе 

14 июля 2017, 06:23
На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

На 18% дороже: Покупки россиян в зарубежных интернет-магазинах могут обложить НДС

В Федеральной антимонопольной службе появилась идея заменить таможенные пошлины для приобретений в иностранных интернет-магазинах на НДС. По данным «Известий», такое новшество может вызвать подорожание товаров для отечественного потребителя на 18%.
На совещании в ФАС было заявлено, что иностранным торговым структурам 

14 июля 2017, 12:22
Таможенники получат доступ к базе данных Почты России

Таможенники получат доступ к базе данных Почты России

В ближайшие 3 года работникам таможенной службы окажутся доступны информационные ресурсы "Почты России". Это нужно для оперативного обнаружения наркотических, психотропных и взрывчатых веществ и оружия, информируют российские агентства.
Отправка запрещенных грузов через границу по почте в последнее время оказалась наиболее 

26 июня 2017, 12:09
Полмиллиарда за таможню

Полмиллиарда за таможню

Компании "Волгаинжинирингспецтранс"  удалось выиграть конкурс на строительство объектов таможенной инфраструктуры в особой экономической зоне Тольятти. Впрочем,  она была единственным участником торгов.
Общая стоимость контракта могла составить чуть менее 504 миллионов рублей, претендент предложил выполнить работы за 502 миллиона. Теперь за 

22 июня 2017, 04:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Наверх