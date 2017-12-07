Правительство обсуждает введение налога на Aliexpress, Amazon и eBay Кабмин обсуждает введение налогов на популярные интернет-магазины по принципу «налога на Google». В перечне указываются такие известные онлайн-ритейлеры, как Aliexpress, Amazon и eBay.

Вместе с тем, работа сайтов, которые проигнорируют предполагаемое новшество, будет проанализирована Роскомнадзором, и их могут в перспективе …