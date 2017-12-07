В России могут возникнуть проблемы с получением посылок из зарубежных интернет-магазинов. Федеральная таможенная служба с 7 декабря этого года по 1 июля следующего решила провести эксперимент по новому оформлению покупок. Таможню пройдут только те посылки, по которым предоставлен ИНН получателя и интернет-ссылки на каждый лот в заказе. Кроме того, сотрудники службы будут осматривать все бандероли с помощью рентгеновской техники. Процедуру проведут на складах временного хранения. В ФТС поясняют, что такие меры необходимы для контроля стоимости и веса приобретенных товаров. Подобным образом ведомство будет проверять порог их беспошлинного ввоза в Россию. Сейчас этот показатель составляет тысячу евро, ограничение в весе - не более 31 килограмма товаров в месяц.
В самарской таможне ТРК «ТЕРРА» пояснили, что пока никаких новых инструкций, касающихся изменений в режиме работы, не поступало. К тому же посылки из-за границы в регионе больше оформляться не будут, так как таможенный пост, ранее имевшийся в губернском центре, теперь передается в Татарстан.
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