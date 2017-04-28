Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?



«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за … Блогер eirc63 рассуждает о пробках в Самаре, вызванных ремонтом Южного моста.«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за