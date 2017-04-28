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Дальше только хуже: когда наступит ад в центре Самары?
Блогер eirc63 рассуждает о пробках в Самаре, вызванных ремонтом Южного моста.
«Время 10:15, пробочки начинают спадать. Но я свое отстоял. Раньше перепробовал все: электричку, Старый и Южный мост, мотоцикл, пешком обходил пробку... Но после очередной 3-часовой поездки из-за …
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28 апреля 2017, 05:45
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Самара под угрозой пыльных бурь
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27 апреля 2017, 09:21
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В Самаре придумали способ ускорить строительство стадиона ЧМ-2018
На строительной площадке стадиона «Самара Арена», который возводят в радиоцентре для проведения матчей ЧМ-2018, начали собирать новый суперкран. С его помощью можно поднимать груз весом в 350 тонн, что позволит ускорить строительство, сообщили представители компании-заказчика ФГУП «Спорт-Инжиниринг».
Новый кран планировали использовать …
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26 апреля 2017, 01:23
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Тольяттинцы три дня наблюдали за битвой юношей и девушек
Блогер Алексей Сиверкин рассказал, что с 22 по 24 апреля в тольяттинском спортивном центре "Гранит" прошло трехдневное первенство ПФО по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет. "За звание лучших сражались почти 200 спортсменов, представляющих 21 команду со …
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26 апреля 2017, 10:37
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Колхоз или мегаполис: какого статуса достойна Самара?
Блогер Владислав Харчев запустил несколько "голосовалок", чтобы выяснить у самарцев их отношение к качеству услуг, культуре и благоустройству в родном городе. Уже определились лидирующие позиции в опросах. Большинство проголосовавших посчитали, что Самара по уровню качества товаров и услуг от …
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26 апреля 2017, 09:44
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Появилось видео со стройки конечной станции трамвая около «Самара Арены»
Строительство агропарка и конечной станции для новой ветки трамвая около стадиона «Самара Арена» сняли на видео. Ролик опубликован в Сети.
Напомним, на территории агропарка в границах улицы Дальней, Московского и Волжского шоссе планируют организовать склады, мойки, холодильники и …
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25 апреля 2017, 11:47
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Видео: как выглядит новая улица к стадиону «Самара Арена»
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21 апреля 2017, 03:50
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Во время ЧМ-2018 в Самаре будут работать 2600 волонтеров
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17 апреля 2017, 04:48
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В Самаре в парке Гагарина появились бесплатные туалеты
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23 сентября 2016, 02:52
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Ученые: На поверхности смартфонов живет в 18 раз больше бактерий, чем в туалете
Группа британских исследователей из университета Сурея пришла к выводу, что на поверхности любого смартфона живет значительно больше вирусов и бактерий, чем в общественном туалете. При этом количество микроорганизмов практически не зависит от личной гигиены владельца гаджета.
Ученые отмечают, что на …
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10 января 2016, 09:14
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АвтоВАЗ потратил деньги с продаж Infiniti на туалеты
Руководство АвтоВАЗа сменило иномарки на автомашины собственного производства. 10 машин персональных Infiniti QX56 были проданы с аукциона, а вырученные средства были направлены на улучшение условий труда на заводе. Об этом заявил президент автогиганта Бу Андерссон в интервью телеканалу "Россия-24".
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18 августа 2015, 10:48
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На общественные туалеты в Самаре потратят 3 миллиона рублей
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23 июля 2015, 04:59