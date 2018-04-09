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Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре
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8 апреля 2018, 11:18
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Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления
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8 апреля 2018, 12:33
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Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта
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6 апреля 2018, 05:34
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Цены на речные перевозки выросли в Самаре
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6 апреля 2018, 01:48
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Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре
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6 апреля 2018, 01:11
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В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег
5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная …
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6 апреля 2018, 08:43
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Самарцев поощрят призами за участие в субботнике
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4 апреля 2018, 02:08
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Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары
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2 апреля 2018, 01:25
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Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля
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26 марта 2018, 12:09
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В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках
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18 мая 2017, 01:54
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В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?
Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило …
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21 апреля 2017, 09:16
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Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище
Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли …
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5 апреля 2017, 05:35