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Материалы по теме:

Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

Женщину с партией амфетамина поймали в Самаре

На днях в полицию поступило сообщение о том, что 35-летняя жительница Самары причаста к незаконному обороту наркотиков. Предполагаемую злоумышленницу задержали в одном из подъездов в Красноглинском районе. Во время обыска у нее обнаружили пакет с веществом белого цвета. Находку оперативники 

8 апреля 2018, 11:18
Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Погода в Самарской области: новая рабочая неделя начнется с потепления

Понемногу зима отступает с территории Самарской области. Новая рабочая неделя ознаменуется очередным этапом потепления. В ночь на понедельник, 9 апреля, температура воздуха будет составлять -4...+1, а вот днем уже разогреет до 6-11 градусов со знаком «плюс». В ночь на 10 
8 апреля 2018, 12:33
Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

Названы дороги Самары, которые закроют для движения транспорта

В Самаре определены участки дорог, которые будут перекрывать в связи с массовыми мероприятиями в апреле и мае. Мэрия Самары опубликовала список. Ограничения связаны с проведением массовых мероприятий на Пасху 8 апреля, в День Победы 9 мая, а также 15 апреля, 

6 апреля 2018, 05:34
Цены на речные перевозки выросли в Самаре

Цены на речные перевозки выросли в Самаре

В Самаре опубликованы цены на проезд в речном транспорте в навигацию 2018 года. Новые тарифы на перевозки опубликовало Самарское речное пассажирское предприятие. Уже с субботы, 7 апреля, цены повысятся на 5-10 рублей практически на всех направлениях. За переправу в Рождествено 
6 апреля 2018, 01:48
Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

Появилось фото и подробности по остановке движения трамваев в Самаре

В Самаре в пятницу, 6 апреля, из-за нескольких дорожных происшествий было нарушено движение 
6 апреля 2018, 01:11
В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

В Самаре затапливает дворы, из которых УК не вывозили вовремя снег

5 апреля глава Самары Елена Лапушкина провела оперативное совещание, посвященное работам в рамках месячника по благоустройству города. Одним из вопросов мероприятия стала очистка внутриквартальных территорий города от снега. Все чаще в областном центре затапливает дворы, из которых несвоевременно вывозилась снежно-ледяная 

6 апреля 2018, 08:43
Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

Самарцев поощрят призами за участие в субботнике

В Самаре за участие в субботнике горожанам обещают давать поощрительные призы. Общегородской субботник, приуроченный к подготовке к ЧМ-2018, запланирован на 21 апреля. Кроме того, еще два субботника намечены на 14 и 28 апреля. Об этом сообщил замруководителя управления благоустройства из 
4 апреля 2018, 02:08
Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Танец «Зовем весну» с маракасом и тамбурином исполнил актер из Самары

Актер из Самары исполнил зажигательный танец с маракасом и тамбурином и 1 апреля опубликовал видео в Сети. Во время ролика звучит известная композиция Bamboleo. Ролик начинается в регистратуре медучреждения. В течение 59 секунд артист появляется танцующим в 18 локациях: проспект 
2 апреля 2018, 01:25
Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Погода в Самаре: в начале недели дневные температуры будут выше нуля

Пока очень медленно, но все же весна на территории Самарской области вступает в свои права. В ближайшее время в дневные часы температура воздуха будет подниматься выше нулевой отметки. Но по ночам заморозки будут продолжаться.

В понедельник и вторник синоптики 
26 марта 2018, 12:09
В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

В 27 дворах Самары поставят видеокамеры за активное участие в субботниках

Как информирует мэрия Самары, в ближайшее время в 27 дворах, жители которых «дружно вышли на уборку», установят камеры видеонаблюдения. Список счастливчиков не уточняется.
 
Напомним, весь апрель в областной столице проводился месячник по благоустройству - уборка города после зимы.
 

18 мая 2017, 01:54
В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

В блогах: почему самарцы на субботнике выполняют чужую работу?

Блогеру Ирине Фроловой не нравится ежегодная инициатива мэрии Самары призывать горожан выходить на субботник. "Это просто способ не тратить уже выделенные деньги, не делать свою работу", - считает автор. "Только вдумайтесь, мы уже оплатили управляющим компаниям, чтобы благоустройство происходило 
21 апреля 2017, 09:16
Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер пригласил руководство Самары провести уборку в Реальном училище

Блогер Евгений Синюков обращается к руководству Самары с предложением продолжить славную традицию и опять выйти на общегородской субботник. "Два года назад - 11 апреля 2015-го - почти все видные чиновники города участвовали в уборке "Шипки". Убрали все качественно, уберегли 
5 апреля 2017, 05:35
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