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«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе
УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, …
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23 мая 2019, 09:23
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В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара
В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному …
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23 мая 2019, 08:06
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В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах
Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили …
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23 мая 2019, 05:31
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В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы
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23 мая 2019, 05:06
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Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина
Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы».
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23 мая 2019, 04:57
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В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца
Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на …
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23 мая 2019, 02:27
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В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током
В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая …
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23 мая 2019, 10:35
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В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер
Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не …
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22 мая 2019, 05:39
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Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо
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17 мая 2019, 09:34
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В Октябрьске установлен карантин по бешенству
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22 апреля 2019, 08:46
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В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину
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12 марта 2019, 11:17
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В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами
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3 марта 2019, 08:53
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От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели
Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором …
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2 марта 2019, 10:09
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Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии
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20 декабря 2018, 02:20
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В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз
В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила …
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12 декабря 2018, 12:08
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Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании
Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, …
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20 ноября 2018, 12:59
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