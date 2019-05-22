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Легко и непринужденно о бомбах информационной повестки. Илья Табуев, Александр Гутин и Денис Коршиков обсуждают, на каком уровне в «помидорной столице России» Сызрани установили цены на рассаду, по каким причинам профессия Александра Кокорина оказалась неприменима в СИЗО и почему 
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Цифры. Эфир передачи от 22.05.2019  
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Материалы по теме:

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

«Крылья Советов» подозревают в незаконной рекламе

УФАС по Самарской области уличило футбольный клуб «Крылья Советов» в нарушении требований рекламного законодательства. Поводом для возбуждения дела послужило заявление гражданина, согласно которому на сайте команды присутствует в форме баннера реклама букмекерской конторы «Pari match». Продвижение деятельности, основанной на риске, 
23 мая 2019, 09:23
В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В Тольятти мусоропровод рассыпался после пожара

В четверг, 23 мая, в одной из многоэтажек на улице Свердлова в Тольятти случилось ЧП. Как рассказали в группе «Происшествия Тольятти» местные жители, там загорелся и взорвался мусоропровод, рассыпался до 4 этажа. По данным оперативных структур, в 15:43 дежурному 
23 мая 2019, 08:06
В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

В Самаре удалось спасти бобра, который испачкался в нефтепродуктах

Сотрудники Самарского зоопарка и специалисты департамента охоты и рыболовства спасли бобра, который испачкался в нефтепродуктах. В среду утром, 22 мая, стало известно, что в районе развлекательного комплекса Кинап сидит бобер, испачкавшийся в нефти. На место событий выехали специалисты. Они отловили 
23 мая 2019, 05:31
В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области пройдут дожди и грозы

В конце рабочей недели в Самарской области погода изменится к лучшему: хотя местами пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха постепенно начнется повышаться. В ночи на пятницу и субботу, 24 и 25 мая будет облачно с прояснениями, в отдельных районах 
23 мая 2019, 05:06
Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Прощай, Грустняшка! В Самаре отравили собаку Шумилина

Появились новости о любителе животных Владимире Шумилине и его многочисленных питомцах. Как рассказал самарец Валерий Мокштадт, неизвестные начали травить собак «дяди Вовы». 
 
«Пока вся Россия праздновала День Победы, были дела поважней. Например, отравить собак на Ярмарочной, они ведь мешают нам 
23 мая 2019, 04:57
В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

В сбросе нефтепродуктов в ливневую канализацию подозревают 48-летнего самарца

Стали известны подробности скандального дела о загрязнении мазутом ливневой канализации в районе насосно-фильтровальной станции № 1 в Самаре. Напомним, что в понедельник вечером, 20 мая дежурный администрации Октябрьского района сообщил в полицию о разливе нефтепродуктов на береговой линии Волги на 
23 мая 2019, 02:27
В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В Самаре скончался мальчик, которого на рыбалке ударило током

В среду, 22 мая, в больнице имени Пирогова в Самаре скончался 12-летний мальчик, который получил удар током на рыбалке. У ребенка было 97 % ожогов тела, он умер, не приходя в сознание, пишет «Волга Ньюс». Напомним, что 12 мая 
23 мая 2019, 10:35
В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

В Самаре полиция ищет женщину, которая засунула ребенка в контейнер

Самарская полиция ищет женщину - героиню скандального видео, которое «засветилось» в соцсетях и СМИ. Напомним, что жители микрорайона Крутые Ключи запечатлели даму, которая доставала своего ребенка - мальчика 5-7 лет из мусорного контейнера. Самарцы разместили видеоролик в Сети не 
22 мая 2019, 05:39
Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

Видео: в Октябрьске выпал град размером с перепелиное яйцо

В четверг, 16 мая, в поселке Шиферный в Октябрьске прошел град. Очевидцы сняли видеоролик, на котором видно, как с неба падали льдинки размером перепелиное яйцо. 

- Все мои огурцы с дынями побил, наверно, - переживает местная жительница. 

Напомним, что накануне 
17 мая 2019, 09:34
В Октябрьске установлен карантин по бешенству

В Октябрьске установлен карантин по бешенству

В Октябрьске до 19 июня объявлен карантин по бешенству — там нашли зараженное животное. Кроме того, решено продлить карантин в Жигулевске до 26 мая. При этом режиме на территории населенного пункта нельзя продавать питомцев, вывозить их за пределы города, проводить 
22 апреля 2019, 08:46
В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

В Сызрани пассажирский поезд «Москва - Самара» сбил насмерть мужчину

Во вторник утром, 12 марта, в Сызрани произошел смертельный случай на железной дороге. Примерно в девять часов утра в районе улицы Декабристов, неподалеку от платформы «966 километр» поезд травмировал человека. По словам источника, мужчина переходил железнодорожные пути около «горбатого» моста 
12 марта 2019, 11:17
В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В Октябрьске автоледи устроила ДТП с тремя машинами

В субботу, 2 марта, в Октябрьске произошла массовая авария в переулке Кирпичный. Девушка, управлявшая иномаркой Hyundai Creta, спускалась вниз со стороны трассы в направлении города. По дороге она догнала двигавшийся впереди нее Renault Sandero, столкнулась с ним, но ее машина 
3 марта 2019, 08:53
От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

От белочки до стриптиза. Горячая десятка новостей недели

Наступившая весна продолжает расходовать снежные запасы ушедшей зимы. Потому вновь рушатся крыши и происходят страшные ДТП. Но все же наибольший интерес у читателей портала телерадиокомпании «Терра» вызвали другие новости.
 
Сызрань. Монгора и сосновый бор, в котором 
2 марта 2019, 10:09
Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

Кусок скалы пустил под откос поезд в Болгарии

На днях на железной дороге в Болгарии произошло ЧП. Поезд, следовавший  из Септември в Добринище, сошел с рельсов. Инцидент случился на участке между городами Якоруда и Белица.

По предварительной версии, состав ушел под откос из-за того, что наехал на 
20 декабря 2018, 02:20
В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В Самаре «счастливчик» на «одиннадцатой» врезался в тепловоз

В среду утром, 12 декабря, на пересечении улицы Ветлянской с проспектом Кирова, на участке неподалеку от автозаправочной станции произошла нестандартная авария. «Одиннадцатая» въехала в тепловоз. Судя по фото с места событий, которые очевидец выложил в группе «ДТП Самара», машина получила 
12 декабря 2018, 12:08
Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Более 40 человек пострадали при крушении поезда в Испании

Крупное ЧП на железной дороге произошло 20 ноября в Испании. Примерно в часе езды от Барселоны с путей сошел пассажирский состав. Как пишет gazeta.ru, в результате инцидента пострадали 45 человек. Один из них погиб, трое находятся в тяжелом состоянии, 
20 ноября 2018, 12:59
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