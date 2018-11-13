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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"
В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные …
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13 ноября 2018, 05:31
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В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург
Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.
"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны …
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13 ноября 2018, 05:16
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В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
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13 ноября 2018, 05:08
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В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской
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13 ноября 2018, 04:14
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Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов
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13 ноября 2018, 02:43
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В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей
Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план …
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8 ноября 2018, 09:41
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В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей
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8 ноября 2018, 04:17
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Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения
Полоса невезения… Управление ФАС по Самарской области оштрафовало на 5 тысяч рублей муниципальное предприятие "Парки Самары" из-за отсутствия чертежей для монтажа нового колеса обозрения. Построенный, но до сих пор не введенный в строй аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как сообщает антимонопольная …
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8 ноября 2018, 08:43
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Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс
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6 ноября 2018, 08:37
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Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре
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12 июля 2018, 05:11
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Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды
ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в …
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25 августа 2017, 03:58
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За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»
На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора …
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23 мая 2017, 07:38
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Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад
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19 января 2017, 12:29