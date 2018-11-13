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«Бункер S» Эфир передачи от 06.11.2018  
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В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная

В блогах: в Жигулях состоялась третья традиционная "Сороконожка"

В паблике "ВелоТольятти" соцсети "ВКонтакте" рассказали, что 10 ноября состоялась третья традиционная "Сороконожка" - пеший поход по Самарской Луке. Было пройдено свыше 50 километров. Сбор был назначен в селе Ширяево в здании лесничества. Почти 30 участникам были вручены памятные 
13 ноября 2018, 05:31
В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

В блогах: новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург

Блогер Игорь Кондратьев выложил новые подробности резонансной гибели в Тольятти семьи Ольденбург. 30-летняя мама и ее 13-летний сын-инвалид в прошедшую субботу выпали с 9-го этажа дома по бульвару Космонавтов.

"Оказывается, в индивидуальной программе реабилитации этого ребенка были прописаны 
13 ноября 2018, 05:16
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

В Самаре 7 человек пострадали в ДТП на Бобруйской

19-летняя автоледи не пропустила другую иномарку.
13 ноября 2018, 04:14
Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Главой самарского Фонда обязательного медстрахования стал Владислав Романов

Новым главой самарского Фонда обязательного медицинского страхования назначен Владислав Романов. На этом посту он сменил Виктора Мокшина, который руководил ТФОМС с мая 2009 года. В 2014 году он был назначен представителем ФФОМС в Приволжском федеральном округе и совмещал две должности. 
13 ноября 2018, 02:43
В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

В Самаре пакет акций сельхозфирмы «Агро Сервис» продают за 276 млн рублей

Минимущество Самарской области выставило на продажу за 276 млн рублей 100%-ый пакет акций сельхозфирмы "Агро Сервис", находящейся на балансе ведомства. Информация об этом появилась на официальном портале Главного управления организации торгов области. Ранее ГУП было включено в прогнозный план 
8 ноября 2018, 09:41
В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре на отлов бродячих собак и кошек потратят 8 млн рублей

В Самаре ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных животных, а также будет вывозить их трупы. Соответствующий лот разместили на сайте госзакупок. Городская казна может выделить на эту статью расходов около 8 млн рублей. Планируется, что за эту сумму 
8 ноября 2018, 04:17
Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Антимонопольщики оштрафовали «Парки Самары» из-за нового колеса обозрения

Полоса невезения… Управление ФАС по Самарской области оштрафовало на 5 тысяч рублей муниципальное предприятие "Парки Самары" из-за отсутствия чертежей для монтажа нового колеса обозрения. Построенный, но до сих пор не введенный в строй аттракцион продолжают преследовать неприятности. Как сообщает антимонопольная 
8 ноября 2018, 08:43
Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Российским бизнесменам придется раскошелиться на перепрошивку касс

Не успели российские бизнесмены прийти в себя после больших затрат на оборудование своих торговых точек онлайн-кассами (срок истек 1 июля 2018-го), как пришла новость о том, что теперь им придется раскошелиться на обновление программного обеспечения этих устройств. Связано это с 
6 ноября 2018, 08:37
Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

Трехтонную «пирамиду позора» похитили и разбили в Самаре

В Самаре уничтожили одну из трехтонных пирамид, которые ставят с начала мая около домов злостных неплательщиков за воду и канализацию. «Арт-объект» разбили на части и вывезли.

Пирамиду установили в пятницу, 6 июля, перед домом должника в частном секторе на улице 
12 июля 2018, 05:11
Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

Миллионы в самарскую канализацию: РЖД заплатит за сточные воды

ООО «Самарские коммунальные системы» выиграло масштабный судебный спор с крупнейшим отечественным перевозчиком - ОАО «Российские железные дороги». Как уже сообщала «ТЕРРА», в областном арбитражном суде ресурсоснабжающая организация требовала взыскать с РЖД почти 23,5 миллиона рублей за сброс сточных вод, в 

25 августа 2017, 03:58
За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»

За отключение воды в 700 жилых домах в Самаре ответит работник «Самаратрансстрой»

На скамье подсудимых оказался начальник участка компании «Самаратрансстрой» Малюков. Мужчину обвиняют в самоуправстве, которое стало причиной крупной коммунальной аварии в пос.Мехзавод в марте этого года.Тогда без холодной воды остались 673 жилых дома и 11 социальных учреждений. Инженерные сети повредили ковшом экскаватора 

23 мая 2017, 07:38
Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Компании «Самарские коммунальные системы» придется оплатить ущерб, причиненный академии Наяновой два года назад

Поволжский арбитражный суд в Казани оставил без изменений решение, принятое областным арбитражем 6 июня прошлого года и затем устоявшее в 11-м арбитражном апелляционном суде.
Как уже сообщала «ТЕРРА», в конце 2014 года из-за порыва почти метровой трубы были затоплены подвал 

19 января 2017, 12:29
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