В Самаре поймали банду угонщиков автомобилей премиум-класса В суд в Самаре направлено уголовное дело в отношении троих угонщиков, причем двое из них близкие родственники - отец и сын. По версии следствия, с февраля по апрель этого года они похищали в областной столице дорогие машины премиум-класса. Схема была …