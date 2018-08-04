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АСВ поборется за возбуждение уголовного дела на руководителей банка «Приоритет»
«Агентство по страхованию вкладов» заявило о намерении оспорить постановление следственного управления МВД по Самаре об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении бывших руководителей самарского банка «Приоритет». «АСВ», выступающее конкурсным управляющим лишенной лицензии и признанной банкротом кредитной организации, пыталось привлечь …
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3 августа 2018, 02:47
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В блогах: пострадавших - сотни, и все - клиенты Сбербанка
Татьяна Бекетова также в "ФБ" пожаловалась, что вот и пришла ее очередь быть пострадавшей от Сбербанка.
"С моей карты вчера были списаны деньги, своровали их у меня, - негодует девушка. - Написала заявление в полицию и в Сбербанк. …
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3 августа 2018, 09:19
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В Самаре поймали банду угонщиков автомобилей премиум-класса
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2 августа 2018, 04:10
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Самарский «Газбанк» просят признать банкротом
Центральный банк России в лице Волго-Вятского управления обратился в арбитраж Самарской области с заявлением о признании «Газбанка» банкротом. Соответствующее сообщение появилось в картотеке арбитражных дел Верховного суда России.
Напомним, регулятор отозвал у кредитной организации лицензию 11 июля. Такую меру в ЦБ …
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2 августа 2018, 09:40
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«ЭнергосбыТ Плюс Самара» подает иск на банкротство завода «Авиакор»
26 сентября руководство Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» обратится в Арбитражный суд Самарской области с иском на банкротство ОАО «Авиакор — авиационный завод», сообщает пресс-служба компании. Размер долга предприятия достигает 90 млн. рублей, из которых 80 млн. подтверждено судебными решениями и …
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25 сентября 2017, 01:04
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Самарский завод «Авиакор» получил 304 миллиона рублей убытков
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4 мая 2017, 11:25
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"Авиакор" дошел до суда по интеллектуальным правам
Самарский «Авиакор - авиационный завод» не намерен выплачивать украинскому госпредприятию «Антонов» почти 3 млн долларов. Региональный производитель самолетов пытается опротестовать в суде по интеллектуальным правам решение 11-го апелляционного арбитражного суда. Как уже рассказывала «ТЕРРА», указанную сумму украинская компания сумела отсудить у …
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5 декабря 2016, 04:03