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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 6 июня 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 9 июня 2017г 
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Материалы по теме:

Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Сегодня самарские школьники пишут ЕГЭ по русскому языку

Тесты на грамотность пройдут 12 191 человек. Всего открыто 89 пунктов проведения экзамена, из них 8 - на дому, для участников с ограниченными возможностями здоровья. Одна из незрячих выпускниц для выполнения заданий будет использовать шрифт Брайля. На протяжении всей экзаменационной 

9 июня 2017, 12:20
Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Губернатор назвал имя нового главного тренера ФК «Крылья Советов»

Новым главным тренером самарского футбольного клуба «Крылья Советов» станет Андрей Тихонов, сообщил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он заявил об этом в четверг, 1 июня, во время выступления на Петербургском экономическом форуме.

Как уже сообщала «ТЕРРА», Андрей Тихонов 
1 июня 2017, 03:46
Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок

Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок

Сегодня во всех школах России прозвенел последний звонок. В Самарской области этот праздник отмечали почти 14 тысяч выпускников. Теперь же им предстоит сдавать единый государственный экзамен, результаты которого необходимы для поступления в высшие учебные заведения.
 
С родной 42-й самарской 

26 мая 2017, 07:36
Руководству ФК «Крылья Советов» поставили задачу вернуться в премьер-лигу

Руководству ФК «Крылья Советов» поставили задачу вернуться в премьер-лигу

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин встретился с руководством футбольного клуба «Крылья Советов». На встречу с главой региона пришли министр спорта, председатель Совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрий Шляхтин, генеральный директор клуба Виталий Шашков, генеральный директор Фонда поддержки и развития футбола в 

23 мая 2017, 10:23
Губернатор Самарской области заработал на 300 тысяч рублей меньше

Губернатор Самарской области заработал на 300 тысяч рублей меньше

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин в прошлом году заработал на 300 тысяч рублей меньше, чем в 2015-м. Это следует из опубликованной им декларации о доходах. В итоге они составили 4 миллиона 284 тысячи рублей. Из недвижимости у главы региона только 

22 мая 2017, 03:41
12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

12-летний робототехник Вова из Сызрани собрал автоматическое ведро для мусора

Юный сызранский робототехник сделал автоматическое ведро для мусора, передает «Маленькая Сызрань». Девайс умеет сам поднимать крышку, если к нему поднести руку или совок.
 
Таким образом человек избавляется от необходимости делать это второй рукой. Изготовил и запрограммировал «умное ведро» 
19 мая 2017, 07:55
В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России ЕГЭ по истории станет обязательным

В России станет обязательным ЕГЭ по истории. Об этом заявила министр образования и науки Ольга Васильева на лекции в Военной академии Генштаба.
По словам Васильевой, это произойдет в 2020 учебном году. Как отметила министр, выпускник средней школы после полного курса 

19 мая 2017, 02:10
Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Губернатор проконтролирует доходы подчиненных

Доходы чиновников, депутатов  и их ближайших родственников губернатор Николай Меркушкин теперь будет контролировать лично. Если Губернская дума поддержит эту идею, проверять подлинность деклараций  будет областной департамент правопорядка и противодействия коррупции. В случае выявления нарушений чиновника смогут привлечь  к дисциплинарной ответственности 

17 мая 2017, 11:06
Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

Под Самарой школьники гуляли по ЖД-путям и раскладывали камни на рельсы

В пятницу, 12 мая, в районе станции Безымянка сотрудники транспортной полиции заметили двух второклассников, которые гуляли по рельсам без сопровождения взрослых.

Полицейские забрали школьников из опасной зоны. В отношении родителей были составлены административные протоколы за неисполнение родительских обязанностей, пишет 
15 мая 2017, 07:15
В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

В Жигулевске камазист атаковал автобус со школьниками

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием автобуса, в котором ехали 25 школьников. Авария произошла в воскресенье, 30 апреля, в Жигулевске. На трассе М-5 столкнулись три машины. «КамАЗ» врезался в «ВАЗ-21099», а «девяносто девятая» задела микроавтобус «Богдан».

К счастью, пострадавших 

2 мая 2017, 04:03
Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Рособрнадзор: Каждый десятый учитель русского и математики плохо знает свой предмет

Более 11% преподавателей русского языка и математики в российских школах плохо владеют своим предметом. Так заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, информирует РИА Новости.
По словам чиновника, как минимум, каждый десятый учитель имеет проблемы с русским языком и математикой. Такой факт 

27 апреля 2017, 05:12
Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Рособрнадзор проверит качество преподавания ОБЖ в школах

Уровень преподавания «Основ безопасности жизнедеятельности» в средней школе проверит Рособрнадзор в самое ближайшее время. Об этом рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на представителей ведомства.
В Национальном исследовании качества образования (НИКО) будут задействованы более 60 тыс. учащихся школ, порядка 1,5 тыс. 

11 апреля 2017, 02:13
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