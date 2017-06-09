С самыми успешными школьниками региона встретился глава Самарской области Николай Меркушкин. Победителями акции "Губернаторский дневник" стали десять учеников, получивших в течение четверти наибольшее количество "пятерок". Это жители Большеглушицкого, Большечерниговского, Волжского, Пестравского, Сызранского районов, Самары и Новокуйбышевска.
По словам Николая Меркушкина, для того, чтобы такие талантливые дети не уезжали из региона, в области были предприняты серьезные изменения в системе высшего образования. Самарский национальный исследовательский университет имени Королева является участником программы "5-100", есть два опорных вуза - СамГТУ и ТГУ, а медуниверситет является лидером Нижневолжского научно-образовательного медицинского кластера. Впереди создание Гагарин-центра.
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