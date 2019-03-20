Абсолютный рекорд: в 2018 году в ГЖИ поступило 43 000 обращений от собственников жилья … За 2018 год в ГЖИ по Самарской области поступило 43 тысячи обращений от собственников жилья 63-го региона. Это абсолютный рекорд. А с начала 2019 года - уже 11 тысяч. Из них 7,5 тыс из Самары. Проводятся плановые и внеплановые проверки.